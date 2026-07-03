Con Messi y sin Tagliafico, Scaloni confirmó la formación de Argentina contra Cabo Verde

La Selección argentina comenzará este viernes su participación en la fase eliminatoria del Mundial 2026 con el compromiso frente a Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del certamen. El encuentro se disputará a partir de las 19, hora de la Argentina, y marcará el inicio del camino del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en una instancia en la que la obligación será avanzar para mantenerse en competencia.

El seleccionado nacional llega a este compromiso confirmando oficialmente la alineación, definiendo esta vez que Nicolás Tagliafico no será de la partida y si Facundo Medina. Más allá de esa decisión, el resto de la estructura del equipo ya está delineada, con la presencia confirmada de Cristian "Cuti" Romero como titular en la zaga central y el regreso de Lionel Messi desde el inicio del encuentro.

Y es así que la formación ratificada es de la Selección argentina es:

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cuti Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Un partido decisivo para continuar en el Mundial

El compromiso frente a Cabo Verde representa el primer desafío de la Selección argentina en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Al tratarse de un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un partido en el que la victoria resulta indispensable para continuar su participación en el torneo.

El conjunto argentino buscará avanzar de ronda en un duelo que marcará el comienzo de una nueva etapa dentro de la competencia mundialista, luego de haber superado la fase previa.

Messi como titular

Otra de las novedades para este compromiso será el regreso de Lionel Messi desde el comienzo del partido. El capitán de la Selección argentina volverá a integrar la formación inicial después de haber comenzado como suplente frente a Jordania.

Su presencia representa una de las principales modificaciones respecto del encuentro anterior y lo ubicará nuevamente como una de las referencias ofensivas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Messi integrará el ataque junto a Lautaro Martínez, dentro de un esquema que también contará con el aporte de los mediocampistas y de los defensores que habitualmente forman parte de la estructura del seleccionado nacional.

Horario y transmisión del encuentro

El partido entre la Selección argentina y Cabo Verde comenzará a las 19, hora de la Argentina. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de distintas señales de televisión y plataformas de transmisión. Lo que no se puede obviar es que el Servicio Meteorológico de Miami emitió una alerta por posible tormenta eléctrica y mantiene en vilo a los fanáticos.

A pesar de eso, la transmisión estará disponible por:

Telefe.

TV Pública.

TyC Sports.

DSport.

Paramount+.

Disney+ Premium.

Con una única duda en la formación titular, el regreso de Lionel Messi desde el inicio y la confirmación de Cristian "Cuti" Romero en la defensa, la Selección argentina afrontará su compromiso frente a Cabo Verde con el objetivo de obtener un triunfo que le permita avanzar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y continuar su recorrido en la fase eliminatoria del torneo.