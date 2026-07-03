Colapinto expresó su frustración tras quedar 14° en la clasificación Sprint de Silverstone

El piloto argentino Franco Colapinto cerró una jornada compleja en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al finalizar 14° en la clasificación Shootout disputada en el circuito de Silverstone, resultado que lo dejará fuera de la zona de puntos para la carrera Sprint. Una vez concluida la actividad en pista, el representante de Alpine manifestó su descontento por el comportamiento del monoplaza y explicó las dificultades que condicionaron su rendimiento durante la sesión.

Mientras Colapinto concluyó en el decimocuarto lugar, su compañero de equipo, Pierre Gasly, clasificó en la 11ª posición. La clasificación tuvo como ganador a Lewis Hamilton, de Ferrari, quien obtuvo la pole position, seguido por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen ocupó el tercer puesto y Charles Leclerc completó la segunda fila.

Un viernes complicado para el piloto argentino

Luego de finalizar la clasificación, Colapinto analizó el rendimiento del automóvil y remarcó las diferencias que encontró entre la práctica libre y la sesión clasificatoria.

El piloto bonaerense reconoció que el comportamiento del Alpine cambió significativamente respecto del entrenamiento inicial y aseguró que el vehículo perdió estabilidad en el momento más importante de la jornada.

"Día difícil. En la práctica un poco mejor, al auto lo sentí un poco más estable. En la Qualy, el auto iba bastante de costado, no era nada estable. Un día difícil que costó bastante", expresó el argentino durante la rueda de prensa posterior a la clasificación, evidenciando su desánimo por el resultado obtenido.

El piloto también adelantó que el equipo trabajará durante la noche para intentar identificar las causas del problema antes de la siguiente clasificación. En ese sentido afirmó: "Hay que entender hoy a la noche por qué tenía tanto grip atrás, en la Qualy, e intentar estar mejor en la Qualy de mañana".

Un Alpine con dificultades durante la clasificación

El rendimiento del equipo Alpine mostró diferencias entre la práctica libre y la clasificación Shootout. Durante la única práctica libre del fin de semana, Colapinto había conseguido el 11° mejor tiempo, mientras que Pierre Gasly finalizó 21° luego de no poder completar una vuelta rápida limpia.

Sin embargo, la situación cambió durante la clasificación Sprint. En la instancia de SQ2, la escudería decidió enviar a ambos pilotos a la pista únicamente sobre el cierre de la sesión para realizar un solo intento utilizando neumáticos medios.

En esa vuelta, Colapinto perdió algunas décimas en la curva siete debido a un leve deslizamiento y registró un tiempo de 1:29.983. Antes de salir a pista, además, el piloto ya había advertido por radio que el automóvil no presentaba un comportamiento estable.

Por su parte, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le comunicó que el fuerte viento presente sobre el circuito representaría una dificultad adicional durante la vuelta rápida.

Los resultados de la clasificación

En la comparación interna del equipo, Pierre Gasly superó a Franco Colapinto por 0.501 segundos. El piloto francés quedó además a 0.081 segundos del tiempo registrado por Lando Norris, que estableció el corte para acceder a la siguiente instancia clasificatoria. La parte alta de la clasificación quedó conformada de la siguiente manera:

Lewis Hamilton (Ferrari): pole position.

Andrea Kimi Antonelli: segundo, a 0.011 segundos.

Max Verstappen: tercer puesto.

Charles Leclerc: cuarto lugar y segunda fila.

También se recordó que solamente los ocho primeros clasificados suman puntos en la carrera Sprint.

Un circuito con un significado especial

Más allá del resultado deportivo obtenido en esta clasificación, Silverstone ocupa un lugar importante dentro de la trayectoria de Franco Colapinto.

En ese escenario consiguió una victoria en Fórmula 3 y, además, durante 2024 realizó su primera vuelta al volante de un Fórmula 1 con Williams. En la previa del fin de semana, el piloto recordó aquel momento durante una entrevista con ESPN.

"Fue mi primera vez en un F1, fue una locura. Estar a tres décimas del piloto oficial... todos los chicos que están en las prácticas libres hacen test antes. Yo no había hecho, eso fue lo impresionante", señaló.

El desafío técnico que presenta Silverstone

Antes del comienzo de la actividad oficial, Colapinto también había explicado cuáles serían las principales complicaciones técnicas que esperaba encontrar en el circuito británico.

Según indicó, uno de los aspectos más exigentes para Alpine sería la administración de la energía eléctrica del monoplaza.

El piloto sostuvo: "En la previa del año sabíamos que Silverstone, Australia y Suzuka iban a ser las pistas más difíciles en cuanto a la energía. Vamos a tener que hacer mucho clipping, en las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles".

La situación responde a las características del reglamento técnico vigente en la Fórmula 1, que distribuye la potencia prácticamente en partes iguales entre el motor de combustión y la batería eléctrica.

Como consecuencia de esa configuración, cuando la batería agota su carga se produce una disminución marcada de velocidad al final de las rectas. Entre los principales elementos que condicionan el rendimiento de Alpine durante este fin de semana se encuentran:

Las características del circuito de Silverstone.

La gestión de la energía eléctrica del monoplaza.

El fuerte viento presente durante la clasificación.

La falta de estabilidad señalada por Franco Colapinto.

Las limitaciones que el equipo ya había evidenciado en la fecha anterior disputada en Austria.

Con este panorama, el Gran Premio de Gran Bretaña aparece como uno de los compromisos más exigentes de la temporada para Alpine, tanto por las condiciones técnicas del trazado como por las dificultades que el equipo evidenció durante la clasificación Sprint. Mientras Franco Colapinto buscará comprender junto a su equipo las causas del rendimiento mostrado en Silverstone, el objetivo inmediato será mejorar el funcionamiento del monoplaza para afrontar las próximas sesiones del fin de semana con mayores posibilidades de recuperación.