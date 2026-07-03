Egipto eliminó a Australia, clasificó por primera vez a octavos y espera por Argentina o Cabo Verde

Egipto protagonizó una jornada histórica en el Mundial 2026 al vencer a Australia por 4-2 en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario y el tiempo suplementario, en el encuentro correspondiente a la llave 14 del certamen. El triunfo le permitió al conjunto africano alcanzar, por primera vez en su historia, la clasificación a los octavos de final de una Copa del Mundo.

El partido ofreció un desarrollo equilibrado tanto en el resultado como en las estadísticas, con momentos de dominio alternado entre ambos seleccionados. Egipto logró adelantarse en la primera mitad gracias al gol de Emam Ashour, mientras que Australia alcanzó la igualdad en el complemento a través de un autogol de Mohamed Hany. Sin diferencias tras los 120 minutos de juego, la serie debió resolverse desde el punto penal, donde el equipo africano mostró mayor efectividad y selló una clasificación histórica.

Un primer tiempo con ventaja para Egipto

El seleccionado egipcio consiguió abrir el marcador durante la etapa inicial. El único gol de Egipto fue convertido por Emam Ashour, quien marcó a los 12 minutos del primer tiempo, aunque posteriormente también se menciona que la apertura del marcador ocurrió a los 13 minutos de esa etapa. Esa conquista permitió al conjunto africano tomar la iniciativa en un partido de gran importancia por la fase eliminatoria del Mundial.

Con la ventaja parcial, Egipto logró sostener el resultado durante buena parte del encuentro, aunque Australia continuó buscando el empate para mantenerse con posibilidades de avanzar en la competencia.

La primera mitad mostró un desarrollo parejo, con llegadas para ambos equipos y un nivel de intensidad acorde con una instancia decisiva del torneo.

Australia encontró la igualdad

En el segundo tiempo llegó la reacción del conjunto australiano. La igualdad se produjo mediante un gol en contra de Mohamed Hany, registrado a los 9 minutos del complemento, aunque otra referencia incluida en la información sitúa esa acción a los 10 minutos de la segunda etapa.

Ese tanto modificó nuevamente el desarrollo del encuentro y llevó el resultado a un empate 1 a 1 que ya no volvería a alterarse ni durante el resto del tiempo reglamentario ni en el tiempo suplementario.

Con el marcador igualado, ambos seleccionados buscaron desnivelar el resultado, aunque ninguno consiguió volver a convertir.

La definición desde el punto penal

Al persistir el empate tras los 120 minutos, la clasificación debió resolverse mediante una tanda de penales. En esa instancia, Egipto mostró una mayor eficacia y convirtió cuatro de sus ejecuciones.

Los penales del conjunto africano fueron anotados por:

Mahmoud Saber.

Ramy Rabia.

Mohamed Salah.

Hossam Abdelmaguid.

Australia, en cambio, no logró sostener la misma efectividad. Durante la definición fallaron:

Harry Souttar.

Lucas Herrington.

Con esos resultados, Egipto se impuso 4-2 en la serie y obtuvo el pasaje a los octavos de final del Mundial 2026.

Las estadísticas del encuentro

Además del resultado final, las estadísticas reflejaron un partido muy equilibrado entre ambos seleccionados. Egipto consiguió una mayor posesión del balón y también registró un número superior de pases correctos, mientras que Australia terminó con una leve ventaja en cantidad de remates.

Los principales datos estadísticos fueron los siguientes:

Posesión del balón: Egipto: 57% . Australia: 43% .

Tiros al arco: Australia: 15 . Egipto: 14 .

Pases correctos: Egipto: 572 . Australia: 390 .

Tarjetas rojas: No se registraron expulsiones durante el partido.



Las cifras reflejan un desarrollo equilibrado, con un mayor control del juego por parte de Egipto y una producción ofensiva muy similar entre ambos equipos.

Una clasificación histórica

Más allá del desarrollo del encuentro, el triunfo adquiere una dimensión especial para el seleccionado egipcio. La victoria sobre Australia significó que Egipto avanzara por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial, alcanzando un logro inédito para el fútbol de ese país.

El pase se concretó después de superar una exigente serie que se mantuvo igualada durante los 120 minutos de juego y que solo pudo resolverse mediante la definición desde el punto penal.

Con un desempeño sólido durante el desarrollo del encuentro y una definición efectiva desde los doce pasos, Egipto escribió una página histórica en el Mundial 2026. La victoria sobre Australia le permitió superar la llave 14 del torneo y avanzar por primera vez a los octavos de final, un logro que quedó sellado tras una serie de penales en la que el conjunto africano mostró mayor precisión y aprovechó los errores de su rival para alcanzar una clasificación inédita.