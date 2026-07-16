Argentina disputará su séptima final en un Mundial: cómo fue su desempeño

La Selección argentina volverá a ser protagonista del partido más importante del fútbol internacional cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026. El encuentro, programado para el próximo domingo desde las 16:00, marcará la séptima final mundialista para el conjunto Albiceleste, que buscará alcanzar la cuarta estrella de su historia.

El recorrido argentino en las definiciones por la Copa del Mundo comenzó hace casi un siglo y está integrado por momentos de gloria, derrotas dolorosas y consagraciones que quedaron grabadas en la memoria del fútbol. Desde la primera final disputada en 1930 hasta la obtención del título en Qatar 2022, la Selección construyó un historial que ahora sumará un nuevo capítulo frente al seleccionado español.

El debut en una final: Uruguay 1930

La primera final mundialista de la historia también fue la primera que disputó la Selección argentina. El escenario fue la Copa del Mundo de 1930, organizada en Uruguay, donde el conjunto argentino alcanzó el encuentro decisivo frente al seleccionado anfitrión.

Durante el primer tiempo, Argentina logró imponerse por 2 a 1 gracias a los goles de Guillermo Stábile y Carlos Desiderio Peucelle, resultado con el que se fue al descanso.

Sin embargo, el desarrollo cambió completamente en el complemento. Uruguay revirtió el marcador, se impuso por 4 a 2 y se convirtió en el primer campeón mundial de la historia. Aquella derrota marcó el inicio del recorrido argentino en las finales de la Copa del Mundo.

La primera consagración en el Mundial de 1978

La siguiente final llegó varias décadas después, cuando Argentina organizó el Mundial de 1978. Ese torneo estuvo marcado por el contexto de la dictadura cívico militar, mientras que en el plano deportivo la Selección alcanzó nuevamente la definición del campeonato.

La gran final se disputó en el estadio Monumental, donde el conjunto argentino enfrentó a Países Bajos. El partido se resolvió en el alargue, instancia en la que un doblete de Mario Alberto Kempes resultó determinante para que Argentina consiguiera su primer título mundial.

Esa victoria significó la primera estrella para la Selección y el primer campeonato del mundo obtenido por el fútbol argentino.

México 1986: la segunda estrella

Ocho años después llegó una nueva oportunidad para la Albiceleste. Durante el Mundial de México 1986, Diego Armando Maradona protagonizó una actuación histórica que tuvo uno de sus momentos más recordados en los cuartos de final frente a Inglaterra, con la denominada Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Luego de ese recorrido, Argentina alcanzó nuevamente la final. En el encuentro decisivo frente a Alemania, los goles de José Luis "Tata" Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga permitieron el triunfo por 3 a 2, resultado con el que la Selección obtuvo su segundo Mundial.

La consagración en México consolidó uno de los momentos más destacados de la historia del seleccionado argentino.

Italia 1990: una definición marcada por la polémica

La siguiente final tuvo lugar en el Mundial de Italia 1990. Argentina llegó a esa instancia luego de superar agónicas clasificaciones contra Brasil, la Unión Soviética y el anfitrión.

Sin embargo, el desenlace resultó adverso. Durante el encuentro decisivo, el árbitro Edgardo Codesal expulsó a Pedro Monzón y Gustavo Dezzotti, además de sancionar un penal más que polémico a favor del conjunto europeo.

Andreas Brehme convirtió el 1 a 0 para Alemania, resultado que privó del título al equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo. La derrota significó una de las mayores desazones para la Selección argentina en una final mundialista.

Brasil 2014: el sueño quedó a un paso

La quinta final de la historia llegó en el Mundial de Brasil 2014. En aquella oportunidad, la Selección argentina volvió a encontrarse con Alemania en el partido decisivo.

Según el recorrido del encuentro, el equipo dirigido por Alejandro Sabella dispuso de las chances más claras para quedarse con el campeonato. Sin embargo, el resultado terminó favoreciendo nuevamente al seleccionado alemán.

Mario Goetze anotó el único gol del partido y estableció el 1 a 0, marcador con el que Alemania obtuvo su cuarto título mundial, mientras Argentina quedó nuevamente a las puertas de la consagración.

La revancha en Qatar 2022

El capítulo más reciente de las finales mundialistas argentinas se escribió el 18 de diciembre de 2022. En Qatar 2022, el equipo conducido por Lionel Scaloni protagonizó una definición frente a Francia que quedó registrada como una final épica.

Luego de igualar 3 a 3 durante los 120 minutos, el campeón se definió mediante la serie de penales.

Argentina se impuso 4 a 2 desde los doce pasos y conquistó su tercer título mundial. Esa consagración también representó el momento en que Lionel Messi obtuvo su primer Mundial, cerrando una de las páginas más destacadas de la historia reciente del seleccionado nacional.

La séptima final y la búsqueda de la cuarta estrella

Con la clasificación conseguida en el Mundial 2026, Argentina volverá a disputar una final de la Copa del Mundo y tendrá la oportunidad de ampliar su historial de títulos cuando enfrente a España.

Ahora, la historia sumará un nuevo episodio. El próximo domingo desde las 16:00, la Selección argentina disputará la séptima final mundialista de su historia frente a España, con el objetivo de conquistar la cuarta estrella y agregar un nuevo capítulo a un recorrido que combina finales memorables, títulos históricos y desafíos que marcaron el camino de la Albiceleste en la máxima competencia del fútbol internacional.