Iker Casillas lanzó una chicana tras confirmarse la final con España y no le salió bien

La confirmación de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo abrió el camino hacia el partido que definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también dio inicio a los primeros cruces entre protagonistas e hinchas en las redes sociales.

Apenas consumada la histórica victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra, que aseguró el pase al encuentro decisivo, surgió la primera polémica en el ámbito digital. El protagonista fue el exarquero español Iker Casillas, campeón del mundo en 2010, quien publicó un mensaje en la plataforma X que rápidamente comenzó a multiplicar reacciones.

La publicación, cargada de confianza de cara al compromiso del próximo domingo en Nueva Jersey, no pasó inadvertida y generó una inmediata respuesta por parte de los simpatizantes argentinos.

El mensaje de Casillas que desató la polémica

Tras conocerse que Argentina y España disputarán la final del campeonato, Iker Casillas decidió expresar públicamente su respaldo al seleccionado español.

En su publicación escribió: "No habrá una 4° estrella, ¡Vamos a por la 2°! ¡Vamos España!" La frase hacía referencia directa a la posibilidad de que la Selección argentina conquiste su cuarta Copa del Mundo, objetivo que buscará alcanzar en la final, y a la intención de España de obtener su segundo título mundial.

El mensaje fue interpretado por numerosos usuarios como una provocación futbolera en la antesala del partido decisivo y, en pocos minutos, comenzó a recibir una gran cantidad de respuestas desde cuentas argentinas.

La repercusión fue inmediata y convirtió a la publicación del exarquero en uno de los temas más comentados entre los aficionados de ambos países.

Un intercambio que continuó con Jero Freixas

El intercambio no terminó con el primer mensaje. En medio de las respuestas que comenzaron a llegar desde distintos perfiles argentinos, Casillas también respondió al influencer Jero Freixas, manteniendo el tono de la conversación.

En esa oportunidad escribió: "No vais a bordar la cuarta estrella".

Con esa frase volvió a insistir sobre la posibilidad de impedir que Argentina consiga una nueva consagración mundialista, alimentando aún más la rivalidad deportiva que comenzó a instalarse en las redes sociales antes de la final. La respuesta del exarquero español contribuyó a mantener activo el intercambio entre usuarios argentinos y españoles, que continuaron comentando el inminente enfrentamiento por el título.

La reacción de los hinchas argentinos

Lejos de pasar inadvertido, el mensaje de Casillas fue respondido por numerosos usuarios argentinos, quienes eligieron la ironía y las tradicionales chicanas futboleras para contestar la publicación.

Entre los comentarios que tuvieron mayor repercusión se destacaron los siguientes:

Franco Carrion (@FrancoCarrion_) : "Felicitaciones Iker y toda España, enhorabuena campeones! Sigan hablando" .

: . Alfredo Pérez (@daforel) : "Hay una serie muy buena estimado Iker: 'The Last Dance'. El domingo habrá una nueva versión. Estos yanquis siempre son ingeniosos" .

: . nymeria (@__mar1an) : "Felicitaciones España campeón del mundo 2026" .

: . Nicolás (@NicoPavoni10): "Siiii Iker felicitaciones por la segunda estrella!!!".

Las respuestas mantuvieron el tono irónico y reflejaron el clima que comenzó a instalarse entre los simpatizantes de ambos seleccionados a pocos días de la definición del campeonato.

Una rivalidad que comenzó antes del partido

La cercanía de la final mundialista favoreció que las redes sociales se transformaran rápidamente en un escenario de intercambio entre figuras reconocidas del fútbol y miles de aficionados. El mensaje de Iker Casillas marcó el inicio de una serie de publicaciones que acompañan la cuenta regresiva hacia el encuentro que enfrentará a Argentina y España.

El exarquero español, integrante del plantel que conquistó la Copa del Mundo en 2010, expresó públicamente su confianza en el seleccionado de su país y dejó en claro su expectativa de impedir que la Albiceleste alcance una nueva estrella.

Del lado argentino, los usuarios respondieron apelando al humor, las ironías y las referencias futboleras, generando un intercambio que rápidamente se viralizó.

Mientras ambos seleccionados se preparan para disputar el partido decisivo, el clima de expectativa ya comenzó a reflejarse también en las plataformas digitales.