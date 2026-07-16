La maldición de 64 años que buscará romper Argentina ante España en el Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este domingo uno de los partidos más trascendentes de su historia reciente cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026. Más allá de la posibilidad de conquistar una nueva Copa del Mundo, el equipo nacional llegará al encuentro con un objetivo adicional: poner fin a una marca que permanece vigente desde hace 64 años.

La Albiceleste, vigente campeona tras la consagración obtenida en Qatar 2022, buscará convertirse en el primer seleccionado que logra defender exitosamente un título mundial desde Brasil en 1962.

El pase a la final llegó luego de una nueva muestra de carácter del conjunto argentino, que consiguió revertir el marcador ante Inglaterra para imponerse por 2-1 en Atlanta, asegurando así un lugar en el partido decisivo frente al seleccionado español.

Una marca que permanece desde 1962

Desde la creación de la Copa del Mundo en 1930, únicamente ocho países lograron consagrarse campeones del máximo torneo internacional. Sin embargo, apenas dos seleccionados consiguieron defender con éxito el título obtenido en la edición anterior.

Esos equipos fueron Italia y Brasil. Ambos establecieron una marca que ningún otro campeón pudo igualar desde entonces.

La posibilidad de que Argentina vuelva a levantar el trofeo en 2026 representa, además de una nueva consagración, la oportunidad de terminar con una racha que lleva más de seis décadas sin modificarse.

Italia, el primer bicampeón del mundo

El primer seleccionado en conseguir dos títulos consecutivos fue Italia. La Azzurra obtuvo su primera consagración en 1934, cuando fue anfitriona del torneo en una edición que, según la información disponible, estuvo marcada por el contexto político y la presión ejercida por el régimen de Benito Mussolini.

Cuatro años después, en el Mundial de Francia 1938, el conjunto dirigido por Vittorio Pozzo volvió a conquistar la Copa del Mundo. Bajo el liderazgo de Giuseppe Meazza, Italia alcanzó nuevamente la gloria y se convirtió en la primera selección capaz de obtener dos campeonatos mundiales consecutivos.

Ese logro permaneció como una referencia histórica hasta la aparición del siguiente bicampeón.

Brasil y el último bicampeonato de la historia

El segundo y último caso corresponde a Brasil, que consiguió defender exitosamente su título entre 1958 y 1962. La primera conquista llegó en el Mundial de Suecia 1958, torneo que marcó la irrupción internacional de un joven Pelé.

El seleccionado brasileño avanzó con autoridad durante la competencia y derrotó a Suecia en la final para quedarse con el campeonato. Cuatro años más tarde, durante el Mundial de Chile 1962, Brasil volvió a levantar el trofeo.

En esa edición, una lesión de Pelé obligó a Garrincha a asumir el protagonismo del equipo. Finalmente, Brasil derrotó 3-1 a Checoslovaquia en la final y logró el bicampeonato, convirtiéndose en el último seleccionado que pudo defender con éxito una Copa del Mundo.

Desde aquella conquista, ningún campeón consiguió repetir la hazaña.

Los intentos fallidos de los campeones posteriores

A partir de 1962, todos los seleccionados que llegaron como campeones del mundo fracasaron en su intento de conservar el título. Entre los casos mencionados figura la propia Argentina.

Luego de conquistar el Mundial de 1986, la Selección alcanzó nuevamente la final en Italia 1990, aunque cayó frente a Alemania, quedándose a las puertas del bicampeonato.

Una situación similar atravesó Brasil. Después de obtener el campeonato en 1994, el seleccionado brasileño volvió a disputar la final en 1998, pero fue derrotado por Francia.

Más recientemente, Francia intentó repetir la conquista obtenida en 2018, aunque en Qatar 2022 fue la propia Argentina quien impidió ese objetivo al imponerse en la definición del torneo.

Los campeones que ni siquiera superaron la fase de grupos

La historia de los Mundiales también registra casos de selecciones campeonas que, en la edición siguiente, quedaron eliminadas en la primera fase. Entre esos antecedentes aparecen:

Italia , campeona en 1938 y eliminada rápidamente en 1950 , luego de que las Copas del Mundo de 1942 y 1946 no se disputaran debido a la Segunda Guerra Mundial .

, campeona en y eliminada rápidamente en , luego de que las Copas del Mundo de y no se disputaran debido a la . Brasil , campeón en 1962 y eliminado en 1966 .

, campeón en y eliminado en . Francia , que obtuvo su primera estrella en 1998 y quedó eliminada en la fase de grupos en 2002 .

, que obtuvo su primera estrella en y quedó eliminada en la fase de grupos en . Italia , campeona en 2006 y eliminada en 2010 .

, campeona en y eliminada en . España , que conquistó su primera Copa del Mundo en 2010 y no logró superar la fase de grupos en 2014 .

, que conquistó su primera Copa del Mundo en y no logró superar la fase de grupos en . Alemania, campeona en Brasil y eliminada en la primera etapa del Mundial de Rusia.

Estos antecedentes muestran la dificultad histórica que representa sostener el máximo nivel competitivo de una edición mundialista a la siguiente.

Argentina buscará escribir un nuevo capítulo

La final del próximo domingo frente a España reunirá dos objetivos para la Selección argentina. Por un lado, el equipo buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, ampliando su historia en el máximo torneo del fútbol internacional.

Por otro, intentará poner fin a una marca que permanece inalterable desde hace 64 años, convirtiéndose en el primer campeón que logra defender exitosamente el título desde la consagración de Brasil en Chile 1962. Los principales antecedentes del bicampeonato mundial son los siguientes:

Italia: campeón en 1934 y 1938 .

campeón en y . Brasil: campeón en 1958 y 1962 .

campeón en y . Argentina: campeón en 1986 y subcampeón en 1990 .

campeón en y subcampeón en . Brasil: campeón en 1994 y subcampeón en 1998 .

campeón en y subcampeón en . Francia: campeón antes de disputar la final de Qatar 2022, donde perdió frente a Argentina.

Después de superar a Inglaterra por 2-1 en Atlanta y asegurar su clasificación al encuentro decisivo, la Albiceleste quedó a un paso de alcanzar un logro que ningún seleccionado consigue desde hace más de seis décadas. Frente a España, el próximo domingo, tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales y de intentar romper una de las rachas más prolongadas del fútbol internacional.