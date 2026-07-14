Colapinto chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine en la previa de la semifinal

En la antesala del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, Franco Colapinto no solo se refirió al desafío que enfrentará este fin de semana junto al equipo Alpine, sino que también se permitió un momento distendido para hablar de la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a la Selección argentina con Inglaterra.

El piloto argentino aprovechó la previa de una de las competencias más esperadas del calendario para dejar una chicana dirigida a sus compañeros ingleses del equipo francés, con quienes comparte el trabajo cotidiano desde su incorporación a Alpine.

La referencia al encuentro mundialista surgió de manera natural mientras analizaba los días que se vienen, marcados tanto por la competencia automovilística como por uno de los partidos más importantes del campeonato de fútbol.

El mensaje para sus compañeros de equipo

Con entusiasmo por la semifinal que disputará la Selección argentina, Colapinto dejó un comentario que rápidamente reflejó el clima de expectativa que también se vive dentro del equipo.

"Estoy emocionado por el miércoles por la noche. ¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!", expresó el piloto argentino.

La frase estuvo dirigida a varios integrantes británicos de Alpine, en un contexto en el que el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra también se traslada al ambiente de trabajo que ambos comparten durante toda la temporada de Fórmula 1.

La relación de Colapinto con el fútbol

La expectativa de Franco Colapinto por el compromiso de la Selección argentina no resulta una novedad. El piloto es fanático de Boca y sigue habitualmente cada presentación del seleccionado nacional, acompañando los partidos aun cuando su calendario deportivo lo mantiene viajando por distintos países.

En distintas oportunidades ya manifestó públicamente su admiración por Lionel Messi, y en esta ocasión volvió a involucrarse en el clima mundialista al expresar su confianza de cara al duelo frente al conjunto inglés.

Más allá de la rivalidad deportiva que despierta el encuentro entre ambas selecciones, Inglaterra forma parte de la rutina diaria de Colapinto desde su llegada a Alpine. El equipo tiene su sede principal en Enstone, Oxfordshire, donde funciona el centro de operaciones de la escudería.

En esas instalaciones se encuentran:

El centro de operaciones del equipo.

El simulador.

Las instalaciones donde se diseñan los monoplazas.

Las áreas en las que se desarrollan los autos de competición.

Ese contexto explica por qué varios de los compañeros de trabajo del piloto argentino son ingleses y por qué la semifinal del Mundial también genera expectativa puertas adentro de la estructura del equipo.

La mirada puesta en el Gran Premio de Bélgica

Luego de referirse al encuentro entre Argentina e Inglaterra, Colapinto concentró su atención en el aspecto deportivo y en el desafío que representa competir en el Gran Premio de Bélgica. El argentino destacó especialmente el circuito de Spa, al que definió como uno de sus favoritos dentro del calendario de la Fórmula 1.

"Estoy muy contento de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fan del circuito, que es rápido y emocionante de pilotar en todas las categorías", afirmó.

Las declaraciones reflejan la expectativa con la que llega a una competencia que considera especialmente atractiva por las características del trazado.

La importancia de las prácticas y la estrategia

Colapinto también explicó que el trabajo previo a la carrera será determinante para alcanzar el mejor rendimiento posible durante el fin de semana.

En ese sentido, hizo referencia a la exigencia técnica del circuito y al papel que tendrá la planificación estratégica. "La gestión de la energía también añadirá un elemento interesante al fin de semana y trabajaremos muy duro durante los entrenamientos libres para perfeccionar nuestra estrategia óptima en este circuito tan exigente", señaló.

Con esas palabras dejó en claro que las sesiones de entrenamientos serán fundamentales para ajustar todos los aspectos necesarios antes de la competencia principal.

Antes de cerrar sus declaraciones, el piloto recordó el resultado conseguido en Silverstone, donde logró una destacada recuperación durante la carrera. Colapinto destacó que consiguió remontar diez posiciones hasta finalizar en el noveno lugar, un resultado que consideró positivo para el equipo.

Sin embargo, también advirtió que la competencia dentro del Campeonato de Constructores continúa siendo muy ajustada y que cada carrera adquiere una importancia especial.

"Sumar puntos en Silverstone fue positivo, sobre todo después de remontar 10 posiciones para terminar noveno, pero la lucha con nuestros rivales es increíblemente reñida en el Campeonato de Constructores, así que estamos trabajando duro para asegurarnos de poder competir con ellos en Bélgica en la última doble cita antes del parón veraniego", concluyó.