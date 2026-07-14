Scaloni a horas de la semifinal con Inglaterra: "Tenemos memoria, pero es un partido de fútbol"

A pocas horas de que se dispute un encuentro que paralizará a todo un país, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mantuvo sumamente enigmático a la hora de referirse al equipo que elegirá como titular en la esperada semifinal del Mundial 2026. Fiel a su estilo mesurado pero firme, el estratega no dio ninguna información sobre el equipo que parará en el campo de juego, asegurando incluso que ni siquiera se lo comunicó todavía a los propios futbolistas que integran la delegación nacional.

A pesar del misterio que rodea la alineación, el director técnico santafesino trajo tranquilidad respecto a la salud de sus dirigidos al agregar que ningún jugador terminó con lesiones en el exigente partido previo disputado ante Suiza. Esta situación le permite contar con la totalidad de sus variantes físicas para el trascendental compromiso que se avecina. Consciente de las opiniones que rodean el desempeño reciente de la delegación defensora del título, Scaloni no dudó en defender el presente futbolístico de su plantel, opinando de manera contundente que "el equipo no está tan mal como se dice".

Inglaterra en el horizonte: un cruce con historia por el pase a la final

El representativo argentino deberá medirse con Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 16:00 (horario argentino). El objetivo primordial de este enfrentamiento es lograr la clasificación a su segunda final mundialista consecutiva, un hito de enorme relevancia considerando que la albiceleste llega a este certamen con el prestigio y la responsabilidad de ser el campeón defensor de Qatar 2022.

Para conseguir este propósito, el entrenador de la Selección nacional reconoció la dificultad de la cita y la jerarquía que compone la plantilla del seleccionado europeo. Al ser consultado sobre las variantes tácticas que ensaya para el crucial choque, el director técnico nacido en Pujato aseguró que los posibles cambios que podría realizar en la formación titular serían "pensando en hacerle daño al rival" y, al mismo tiempo, con el fin de protegerse de los "buenos jugadores" que tiene la escuadra de Inglaterra en sus líneas. En este análisis pormenorizado del adversario, Scaloni apuntó directamente al peligro que representan sus principales referencias de ataque, destacando a los ofensivos Jude Bellingham y Harry Kane como dos "de los mejores jugadores del mundo".

La exigencia física y la necesidad de recuperar la identidad

El camino en la Copa del Mundo ha dejado su huella en el aspecto físico de la Selección nacional. Tras comentar abiertamente que la Selección argentina arrastra "muchos minutos" disputados en el último tiempo, el conductor del grupo reafirmó que su idea de juego de cara al miércoles es "salir con lo mejor" que dispone en su nómina.

De acuerdo con el diagnóstico de Scaloni, la entrega de sus dirigidos es inquebrantable:

A sus futbolistas les sobran "ganas y ambición" para afrontar esta instancia.

Se reconoce la necesidad de "recuperar el juego con la pelota", una faceta en la que opinó que su seleccionado siempre se hizo fuerte a lo largo de su ciclo.

Se proyecta un planteamiento donde el funcionamiento colectivo sea la prioridad absoluta.

El entrenador de Pujato continuó detallando su filosofía de selección al afirmar: "El equipo que va a salir mañana será el que mejor entiendo que puede jugar". En un acto de honestidad intelectual, también reconoció públicamente que se puede "equivocar" en la toma de decisiones, pero dejó en claro la regla interna que rige en su vestuario: ningún titular "juega por lo que dio", sino que todos los futbolistas son elegidos estrictamente "por lo que le están dando" a su equipo en el presente inmediato.

Fútbol, memoria y la ilusión intacta de estar entre los cuatro mejores

Como suele ocurrir en la previa de los enfrentamientos entre ambos países, los factores externos y el trasfondo histórico que involucra la Guerra de Malvinas se hicieron presentes en la conferencia de prensa. Ante esto, el director técnico intentó quitarle de forma tajante la connotación social que implica dicho conflicto armado. Scaloni afirmó con seguridad no haber hablado con los futbolistas sobre el tema, y calificó abiertamente como "una locura" decir que se trata de algo más de un partido de fútbol.

Para el seleccionador nacional, no corresponde "poner más nafta al fuego" en el contexto de "una historia que es muy triste para nosotros como para removerla". No obstante, el entrenador fijó la postura institucional y el sentir del pueblo al asegurar de forma emotiva: "tenemos memoria y lo recordamos".

Para cerrar su análisis ante los medios de comunicación, el DT campeón del mundo y bicampeón de América detalló que ya miraron y analizaron a fondo el duelo de cuartos de final ante Suiza, con la búsqueda constante de mejorar ciertos aspectos del juego colectivo. Con la "ilusión intacta de sus dirigidos", Scaloni se permitió recordar la histórica actuación del astro Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, catalogando de "maravilloso" a su legendario segundo gol en aquel encuentro. Finalmente, con la mente puesta en el gran objetivo del miércoles 15 de julio, sentenció con convicción y optimismo: "estar dentro de los cuatro mejores es un montón y estamos a un pasito. Vamos a dejar todo para intentar llegar".