Kylian Mbappé, crítico tras la eliminación de Francia: "No estuvimos a la altura"

El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, fue muy crítico con su propio equipo tras la eliminación ante España, en medio de un rendimiento que no consideró "digno de una semifinal del Mundial".

El atacante cuestionó la manera de presionar del equipo y remarcó que tuvieron "demasiadas" imprecisiones.

El elenco francés cayó por 2-0 ante España en su tercera semifinal consecutiva; también había perdido en la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2025, y fue condenado a disputar el partido por el tercer puesto.

En la definición de la medalla de bronce, el combinado que aún dirige el entrenador Didier Deschamps, que se despedirá al terminar la competencia, deberá esperar por el perdedor entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (horario argentino).

El verborrágico atacante del Real Madrid se mostró descontento con el planteo realizado por su director técnico, que venía de llevar a la selección francesa a dos finales mundialistas consecutivas, al cuestionar el método elegido para presionar a la defensa rival en la salida de la pelota.

Siendo el seleccionado español ampliamente destacado por su distribución y traslado de la pelota mediante los pases cortos en cualquier sector de la cancha, Mbappé cuestionó que su equipo salió a presionar 3 vs. 2, calificándolo como una "falla" y asegurando que "frente a España había que presionar 1 vs. 1".

Además, el capitán apuntó contra todos sus compañeros al afirmar que, cuando lograban recuperar el balón, sus toques de pelota y movimientos no lograron ser "dignos de una semifinal de la Copa del Mundo".

Sus comentarios, aunque incisivos, no fueron desacertados. Durante el partido se notó al combinado francés excesivamente lento y estático, tanto en los traslados como en los movimientos sin pelota, además de no demostrar ningún plan B ante un representativo que, como se esperaba, dominó el encuentro desde la posesión.

Por último, el delantero de 27 años que perdió la oportunidad de ser campeón de su segundo Mundial en apenas su tercera participación recalcó que su seleccionado tuvo "demasiadas imprecisiones", y fue picante al sentenciar: "no estuvimos a la altura".