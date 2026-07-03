Argentina eliminó en el alargue a un durísimo Cabo Verde y clasificó a octavos de final

La Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido durísimo, donde tuvo que ir al tiempo extra, y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Los goles de la "Albiceleste" los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Jovane Cabral.

¡SII CAPITÁN, SIIIIII!



A los 29', Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde en los 16vos. de final. pic.twitter.com/hsH7iqZCEE — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Con este tanto, Messi llega a siete goles en el Mundial 2026 y amplía su récord como máximo goleador de la historia del torneo, con 20 tantos.

FORMACIONES

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.