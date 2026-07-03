Argentina enfrenta a la revelación Cabo Verde en un duelo inédito: quiénes más juegan hoy

La Selección Argentina afrontará este viernes 3 de julio uno de los compromisos más importantes desde el inicio de la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del certamen.

El partido se disputará en Miami y comenzará a las 19:00 para Argentina y Uruguay, a las 18:00 en Chile, a las 17:00 en Colombia, Ecuador y Perú, y a las 16:00 en México. La transmisión será en vivo a través de Disney+ Plan Premium.

El encuentro presenta un escenario que pocos imaginaban al comenzar el torneo. El vigente campeón del mundo se medirá con un seleccionado debutante en una instancia eliminatoria directa, un cruce que parecía muy improbable cuando se definieron los grupos de la competencia.

En aquel momento, tanto si Argentina finalizaba primera como segunda de su zona, la expectativa apuntaba a un eventual enfrentamiento frente a España o Uruguay, dos selecciones campeonas del mundo y con planteles repletos de figuras internacionales. Sin embargo, el desarrollo del Mundial modificó completamente ese panorama y colocó frente a frente a dos equipos con recorridos muy diferentes, pero igualmente destacados durante la fase de grupos.

El camino perfecto de la Selección Argentina

Argentina llega a esta instancia luego de completar una fase de grupos perfecta, convirtiéndose en una de las tres selecciones que consiguieron puntaje ideal, junto con México y Francia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ganó sus tres compromisos:

Argentina 3 - Argelia 0.

Argentina 2 - Austria 0.

Argentina 3 - Jordania 1.

Durante las dos primeras jornadas, Lionel Messi convirtió los cinco goles del seleccionado argentino, aunque también falló un penal frente a Austria. Posteriormente llegaron los tantos de:

Giovani Lo Celso , de tiro libre.

, de tiro libre. Lautaro Martínez , de penal.

, de penal. Lionel Messi, nuevamente de tiro libre, alcanzando su sexto gol en el campeonato.

Con la clasificación asegurada tras las dos primeras fechas, Lionel Scaloni decidió dar descanso a varios futbolistas titulares y otorgar minutos a jugadores habitualmente suplentes, con el objetivo de que todo el plantel llegue en las mejores condiciones posibles a la etapa decisiva del Mundial.

Cabo Verde, la gran sorpresa del torneo

El rival argentino será uno de los equipos que más llamó la atención desde el inicio del campeonato. Cabo Verde alcanzó los 16avos de final después de finalizar segundo en su grupo con tres puntos, producto de tres empates consecutivos.

Su recorrido incluyó:

España 0 - Cabo Verde 0.

Uruguay 2 - Cabo Verde 2.

Arabia Saudita 0 - Cabo Verde 0.

El conjunto africano llegó invicto a esta instancia y construyó su clasificación sobre la base de un equipo ordenado, compacto y con un importante despliegue físico. Uno de los aspectos destacados de su propuesta futbolística es que desarrolla un planteo eminentemente defensivo sin recurrir a un exceso de faltas o infracciones.

Además, el seleccionado africano estableció un registro singular al convertirse en el país con menor superficie territorial del mundo, con apenas 4.033 kilómetros cuadrados, en alcanzar una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

El entrenador conocido como "Bubista", admirador de Marcelo Bielsa, condujo a un equipo que logró dejar afuera a Uruguay, consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

Lionel Messi vuelve a ser el gran protagonista

A los 39 años, Lionel Messi continúa siendo una de las principales figuras del denominado "Mundial de las Estrellas", compartiendo protagonismo con futbolistas como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Vinicius Jr.

El capitán argentino llega a este compromiso luego de seguir ampliando su legado en la historia de la Copa del Mundo. Entre sus principales registros se destacan:

Seis goles en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. Máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 19 tantos .

de la Copa del Mundo con . Único futbolista en convertir goles en siete partidos mundialistas consecutivos, con cuatro encuentros anotando en Qatar 2022 y los tres primeros compromisos disputados en esta edición.

Junto a Messi, el mediocampo integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister vuelve a presentarse como una de las principales fortalezas del equipo argentino. En ofensiva también aparece la expectativa sobre Lautaro Martínez, quien rompió su sequía goleadora en los Mundiales al convertir un penal frente a Jordania y buscará recuperar la contundencia que habitualmente muestra como capitán del Inter de Italia.

En la defensa, Lisandro Martínez llega tras completar dos actuaciones destacadas, mientras continúa la evaluación sobre el estado físico de Cristian "Cuti" Romero, otro de los futbolistas considerados claves en la última línea.

Las figuras que sostienen la ilusión africana

Dentro del plantel de Cabo Verde, varias individualidades fueron determinantes para alcanzar la clasificación. Entre ellas sobresale el arquero Vozinha, quien se convirtió en uno de los grandes personajes del campeonato.

A los 40 años, protagonizó una actuación sobresaliente en el empate frente a España al realizar siete atajadas decisivas. El arquero también posee una historia particular: su padre quiso bautizarlo como Jorge Valdano, debido a que nació durante el Mundial de México 1986.

Otro de los jugadores destacados es Kevin Pina, quien se consolidó como uno de los motores del mediocampo. Además de su solidez en la zona central, escribió una página histórica para su país al convertir el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo, cuando abrió el marcador frente a Uruguay.

En aquel encuentro, la selección sudamericana dio vuelta el resultado para colocarse 2-1, hasta que Hélio Varela marcó el 2-2 definitivo que terminó siendo decisivo para la clasificación africana. También sobresalen:

Laros Duarte , por su aporte ofensivo y capacidad para asistir a sus compañeros.

, por su aporte ofensivo y capacidad para asistir a sus compañeros. Roberto "Pico" Lopes , uno de los pilares defensivos gracias a su cantidad de despejes e intercepciones.

, uno de los pilares defensivos gracias a su cantidad de despejes e intercepciones. Dailon Livramento, principal referencia ofensiva de un equipo que suele jugar replegado y exige un enorme esfuerzo físico y táctico a su delantero.

Un antecedente inexistente y un lugar en juego

El partido de este viernes tendrá además un componente histórico. Argentina y Cabo Verde nunca se enfrentaron, ni en competiciones oficiales ni en encuentros amistosos. Por ese motivo, el duelo en Miami será el primer antecedente entre ambos seleccionados, y se producirá directamente en una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo.

La programación del viernes

La jornada incluirá tres encuentros correspondientes a los 16avos de final del Mundial 2026:

Australia vs. Egipto | 15:00 | Sede: Dallas .

| | . Argentina vs. Cabo Verde | 19:00 | Sede: Miami .

| | . Colombia vs. Ghana | 22:30 | Sede: Kansas City.

Con el antecedente de una fase de grupos impecable y el favoritismo que le otorga su condición de campeón defensor, Argentina buscará dar un nuevo paso en el Mundial 2026. Del otro lado estará un rival que construyó su clasificación sobre la solidez defensiva, el orden colectivo y una campaña invicta que lo convirtió en la gran sorpresa del torneo. El ganador continuará su camino en la competencia y mantendrá intacta la ilusión de seguir avanzando hacia el título.