Con polémica en el final, Portugal eliminó a Croacia y va por España

La Selección de Portugal se impuso por 2-1 ante Croacia en un partido que será recordado por ser en el que el delantero Cristiano Ronaldo pudo, finalmente, marcar su primer gol en un duelo eliminatorio mundialista, por los 16avos de final del Mundial 2026.

En un encuentro disputado en el estadio BMO Field de Canadá, los croatas habían comenzado en ventaja con gol del carrilero Ivan Perisic, a los siete minutos del segundo tiempo, mientras que Ronaldo marcó la igualdad de penal, a los 22 minutos, y el atacante Gonçalo Ramos puso el 2-1 en el tercer minuto de descuento.

Sobre el final, Croacia igualaba el encuentro con un gol del defensor Josko Gvardiol, aunque el mismo fue invalidado por un fuera de juego cobrado mediante el chip interno que tiene la pelota, aunque se dio por un roce imperceptible.

El sufrido triunfo le da a los portugueses la clasificación a los octavos de final de la cita mundialista, instancia en la que se medirán al seleccionado español, el próximo lunes 6 de julio a las 16:00 (horario argentino).