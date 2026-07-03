Argentina sale a la cancha: la probable formación ante Cabo Verde

La Selección argentina afrontará este viernes un compromiso decisivo cuando enfrente a Cabo Verde desde las 19:00, en un encuentro que definirá su continuidad en la Copa del Mundo 2026.

El partido marcará el estreno absoluto del representativo nacional en la instancia de dieciseisavos de final de un Mundial, una etapa inédita para el seleccionado argentino, que buscará avanzar con una formación que todavía no fue confirmada oficialmente por el entrenador Lionel Scaloni.

Como es habitual en cada presentación del conjunto albiceleste, el director técnico mantuvo el hermetismo respecto del once inicial y postergará la confirmación hasta último momento. Sin embargo, el rendimiento mostrado durante la fase de grupos, la recuperación de algunos futbolistas y la práctica de fútbol realizada el miércoles permiten delinear una probable alineación.

Entre los nombres que aparecen prácticamente asegurados figuran Emiliano "Dibu" Martínez, Lisandro Martínez, el tradicional trío de mediocampistas que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y, naturalmente, Lionel Messi, principal referencia futbolística del equipo.

El arco tiene un dueño indiscutido

No existen dudas respecto del encargado de defender el arco argentino. Emiliano "Dibu" Martínez continuará como titular después de haber superado los inconvenientes físicos que lo afectaron en la previa del Mundial.

El arquero del Aston Villa no pudo disputar los encuentros amistosos previos debido a que tenía la mano derecha enyesada, producto de una fractura menor en el dedo anular derecho sufrida algunas semanas antes del inicio de la competencia.

Pese a esa lesión, el guardameta pudo participar sin inconvenientes en los tres partidos correspondientes a la fase de grupos. Durante esos encuentros utilizó una férula que inmovilizaba el dedo afectado y le brindaba mayor protección, aunque también le generaba incomodidad.

El propio arquero llegó a explicar esa situación al señalar: "Sentía el guante flojo". De cara al compromiso frente a Cabo Verde, Martínez espera poder jugar sin esa protección.

Las principales incógnitas aparecen en la defensa

Aunque algunos puestos parecen definidos, la defensa continúa ofreciendo varias incógnitas para Lionel Scaloni. En el lateral derecho, Nahuel Molina aparece como el principal candidato para ocupar la posición.

El futbolista mantiene una ventaja sobre Gonzalo Montiel, aunque durante el encuentro frente a Jordania surgió una alternativa inesperada con la utilización de Exequiel Palacios como marcador de punta. El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, fue ubicado circunstancialmente en ese sector con el objetivo de preservar físicamente a los laterales naturales, que habían llegado al Mundial con problemas físicos.

Si bien logró completar el encuentro, durante el desarrollo del partido se lo observó con algunas dificultades para desempeñar esa función, especialmente en el recorrido por la banda, motivo por el cual ese experimento parecería haber quedado atrás.

En la zaga central, Lisandro Martínez se consolidó como el habitual marcador central izquierdo. La principal incógnita pasa por conocer quién será su acompañante.

Las alternativas son:

Cristian "Cuti" Romero , que regresa luego de una lesión.

, que regresa luego de una lesión. Nicolás Otamendi.

Marcos Senesi.

Romero cuenta con una importante consideración por parte del entrenador, aunque su reciente recuperación mantiene abierta la competencia por ese lugar.

Competencia abierta en el lateral izquierdo

Otro de los puestos donde existe una competencia directa es el lateral izquierdo. Durante mucho tiempo, Nicolás Tagliafico fue uno de los jugadores con mayor continuidad dentro del ciclo de Lionel Scaloni.

Incluso logró convertirse en el lateral izquierdo con más partidos disputados en la historia de la Selección argentina. Sin embargo, una lesión sufrida durante un amistoso previo al Mundial abrió la puerta para la aparición de Facundo Medina.

El defensor del Olympique de Marsella dejó una buena imagen en su estreno mundialista. Uno de los momentos destacados de su actuación fue la asistencia que brindó a Lionel Messi durante el encuentro frente a Austria. Además, Medina fue ubicado como titular durante la práctica futbolística desarrollada el miércoles, un dato que fortalece sus posibilidades de comenzar el partido ante Cabo Verde.

Un mediocampo con tres nombres consolidados

En la mitad de la cancha, Lionel Scaloni mantiene una estructura prácticamente consolidada. Hay tres futbolistas considerados irremplazables:

Rodrigo De Paul.

Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández.

Cada uno ocupa funciones diferentes dentro del funcionamiento colectivo. De Paul se desempeña principalmente sobre la banda derecha. Mac Allister inicia sus movimientos algunos metros más retrasado respecto del papel que cumplió durante el Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández dispone de una mayor libertad para desplazarse por distintos sectores del mediocampo. La única incógnita en esa línea pasa por el denominado cuarto volante. Las alternativas son dos:

Thiago Almada , capaz de desempeñarse por la banda izquierda o como enlace y con un rendimiento que fue creciendo durante el torneo.

, capaz de desempeñarse por la banda izquierda o como enlace y con un rendimiento que fue creciendo durante el torneo. Nicolás Paz, quien actúa como enganche y dejó una buena impresión durante su titularidad frente a Jordania, aunque encontró dificultades para asociarse con los delanteros.

Messi lidera el ataque

En ofensiva, el único nombre completamente asegurado es el de Lionel Messi. A pesar de las dudas físicas que existían antes del inicio del Mundial, el capitán argentino volvió a demostrar su vigencia.

Con cinco goles en tres partidos, el rosarino atraviesa un gran momento y continúa siendo el eje ofensivo del equipo. Su función seguirá siendo la de mediapunta, aunque con la habitual libertad para desplazarse por todo el frente de ataque, aparecer por ambas bandas o ubicarse como referencia ofensiva cuando el desarrollo del juego lo requiera.

La principal incertidumbre pasa por conocer quién será su compañero de ataque. Los candidatos son: Lautaro Martínezy Julián Álvarez.

Lautaro logró convertir un gol de penal frente a Jordania, aunque el informe destaca algunas dificultades para asociarse con sus compañeros y ciertas imprecisiones en la definición. Por su parte, Julián Álvarez tampoco consiguió sobresalir durante el certamen y, según la evaluación realizada, aportó principalmente su despliegue físico sin lograr una participación determinante en el juego ofensivo.

El probable equipo para enfrentar a Cabo Verde

A la espera de la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la formación que reúne mayores posibilidades de iniciar el encuentro sería la siguiente:

Arquero: Emiliano Martínez.

Emiliano Martínez. Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. Delanteros: Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Con varias posiciones prácticamente definidas y algunas incógnitas que se resolverán minutos antes del inicio del partido, la Selección argentina afrontará un compromiso trascendental frente a Cabo Verde. El cuerpo técnico apuesta a sostener la base del equipo que mostró un rendimiento sólido durante la fase de grupos, mientras espera recuperar plenamente a algunos futbolistas y encontrar el equilibrio necesario para superar una nueva instancia eliminatoria en el Mundial 2026.