Se arma: River sumó tres refuerzos más para el nuevo equipo de Coudet

La Copa del Mundo 2026 monopoliza la atención de los argentinos. La selección nacional ocupa el centro de la escena y la espuma mundialista parece eclipsarlo todo. Sin embargo, lejos de ese foco, River Plate trabaja intensamente para construir un nuevo proyecto deportivo.

En la tarde de este jueves, casi sin hacer ruido, el club oficializó la llegada de tres nuevos refuerzos, que se suman a una incorporación de peso ya anunciada previamente: Nicolás Otamendi, quien actualmente se encuentra disputando el Mundial 2026.

Los futbolistas que firmaron sus contratos fueron:

Mauro Arambarri.

Giovani González.

Lucas Beltrán.

A ellos podría agregarse en las próximas horas el regreso del colombiano Rafael Santos Borré, otra posibilidad que forma parte del proceso de fortalecimiento del plantel.

Una planificación que apunta alto

La renovación del equipo no termina con las incorporaciones ya concretadas. La conducción encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, en coordinación con el trabajo del director deportivo Pablo Longoria, mantiene abierta la búsqueda de nuevos futbolistas para elevar el nivel competitivo del plantel.

Los principales objetivos son:

Thiago Almada , actualmente en Atlético de Madrid.

, actualmente en Atlético de Madrid. Ángel Correa, de Tigres de México.

Se trata de negociaciones consideradas de muchísima dificultad, ya que implican operaciones que superarían ampliamente los 10 millones de dólares, motivo por el cual no se presentan como acuerdos sencillos de concretar.

La reestructuración impulsada por Eduardo Coudet

El nuevo ciclo de Eduardo Coudet comenzó acompañado por un profundo proceso de reorganización del plantel profesional. Como primer paso, el entrenador decidió considerar prescindibles a catorce jugadores, marcando el inicio de una renovación de gran magnitud.

Los futbolistas incluidos en esa lista fueron:

Defensores

Paulo Díaz.

Germán Pezzella.

Andrés Herrera.

Matías Viña.

Fabricio Bustos.

Mediocampistas

Maximilano Meza.

Giuliano Galoppo.

Santiago Lencina.

Matías Galarza Fonda.

Kevin Castaño.

Delanteros

Kendry Paez.

Ian Subiabre.

Alex Woiski.

Maximiliano Salas.

Esta decisión constituye uno de los pilares del proyecto deportivo que pretende darle una nueva identidad futbolística al equipo.

Nicolás Otamendi, el primer gran golpe del mercado

Antes del comienzo del Mundial, River ya había dado una señal clara de sus intenciones con la presentación de Nicolás Otamendi.

El experimentado defensor decidió dar por finalizada su carrera en Europa y abandonar Porto para cumplir el sueño de vestir la camiseta de River Plate. Aunque actualmente disputa la Copa del Mundo, su incorporación ya había sido confirmada y representa el primer gran movimiento de este mercado de pases.

Lucas Beltrán: el regreso de un protagonista del último River campeón

Entre las incorporaciones presentadas, una de las más esperadas fue la de Lucas Beltrán.

El delantero fue una de las figuras del River dirigido por Martín Demichelis durante 2023, temporada en la que el club consiguió los últimos títulos. Su aporte no se limitó únicamente a los goles, sino también al enorme sacrificio que realizaba para recuperar la pelota y colaborar en todas las fases del juego.

Su regreso se concretó mediante:

Préstamo por 500.000 dólares.

Obligación de compra por 6,7 millones de dólares.

Cuando dejó River para continuar su carrera europea fue transferido a Fiorentina por una cifra cercana a 13 millones de dólares.

En el conjunto italiano asumió un rol diferente al que desempeñaba anteriormente. Actuó como un nueve retrasado, ubicado detrás de otro delantero, una función que redujo sus posibilidades de convertir, aunque le permitió evolucionar en distintos aspectos de su juego.

Después de dos temporadas fue cedido a Valencia mediante un préstamo de 1 millón de dólares. Allí disputó 29 partidos y convirtió 3 goles.

Durante su presentación expresó su entusiasmo por regresar al club:

"Estoy muy feliz de volver a casa. Es un placer enorme volver a ponerme esta camiseta. No veo la hora de que nos veamos otra vez en el Monumental. Les dejo un abrazo muy grande".

Mauro Arambarri: experiencia, dinámica y una nueva versión ofensiva

Otro de los nombres destacados es Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo de 30 años.

Se trata de un volante box to box que llega después de dos temporadas en Getafe, donde convirtió 16 goles. Ese registro resulta llamativo considerando que durante los primeros diez años de su carrera apenas había marcado ocho tantos oficiales.

El cambio se produjo tras la llegada del entrenador José Bordalás, quien le pidió asumir un papel mucho más ofensivo. Según el propio futbolista reconoció, comenzó a pisar con mayor frecuencia el área rival, aprovechando su criterio y sus condiciones para intervenir cerca del arco contrario.

A partir de esa transformación:

Se convirtió en una referencia ofensiva del equipo.

Comenzó a ejecutar los penales.

Incrementó sus remates desde media y larga distancia.

Además, se trata de un jugador que Eduardo Coudet conocía muy bien tras su paso por La Liga de España y cuya incorporación era una de las prioridades del entrenador.

Giovani González: versatilidad para fortalecer la defensa

El tercer refuerzo oficializado fue Giovani González, otro futbolista uruguayo con una importante trayectoria europea.

Tras jugar dos temporadas en Mallorca, continuó su carrera durante otras dos campañas en Krasnodar, de Rusia.

Su llegada se concretó por un monto considerado accesible de 500 mil dólares.

Aunque no integró el radar de Marcelo Bielsa durante el último ciclo mundialista, sí tuvo presencia en la selección uruguaya entre 2019 y 2021, período en el que formó parte del plantel que disputó las Copas América de esos dos años, acumulando seis partidos.

Desde el punto de vista futbolístico ofrece una marcada versatilidad, ya que puede desempeñarse como:

Lateral derecho.

Carrilero por la derecha en una línea de cinco defensores.

Stopper derecho.

Volante central de manera ocasional, aunque esa no sea su posición natural.

Los próximos desafíos del nuevo River

Mientras continúa el movimiento en el mercado de pases, el equipo dirigido por Eduardo Coudet también comienza a sumar competencia dentro del campo de juego.

Este viernes afrontará su primer amistoso de preparación frente a Flamengo en el Estadio Algarve, de Portugal.

Los datos del encuentro son:

Rival: Flamengo.

Flamengo. Estadio: Algarve.

Algarve. País: Portugal.

Portugal. Horario: 15:30.

15:30. Transmisión: Disney+.

Posteriormente llegará el estreno oficial de la temporada.

El viernes 17, River enfrentará a Aldosivi en el Estadio Padre Martearena, de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Un proyecto que avanza sin pausa

Mientras el Mundial concentra la atención del fútbol internacional, River desarrolla una transformación profunda que combina incorporaciones, salidas y objetivos de alta jerarquía.

Con Nicolás Otamendi ya asegurado, las llegadas de Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovani González, la posibilidad del regreso de Rafael Santos Borré, y las complejas negociaciones por Thiago Almada y Ángel Correa, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, junto al trabajo de Pablo Longoria y Eduardo Coudet, sostiene un plan de reconstrucción que busca devolverle al club un equipo competitivo y con aspiraciones de volver a pelear por los principales títulos.

River no detiene su marcha. En pleno Mundial, el club continúa reforzándose con la intención de recuperar el protagonismo y sentar las bases de un nuevo ciclo deportivo.