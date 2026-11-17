La Selección Argentina se prepara para disputar ante Costa Rica un amistoso internacional que marcará el cierre del año para la Albiceleste, aunque la previa del encuentro quedó atravesada por un dato que refleja una convocatoria menor a la esperada: la venta de entradas no alcanza el 50% de la capacidad del estadio Mario Alberto Kempes.

Al mediodía del martes, los registros indicaban que se habían vendido aproximadamente 20.000 localidades, frente a una capacidad superior a las 50.000 ubicaciones disponibles en el escenario cordobés. De esta manera, a pocas horas del partido, el panorama anticipaba un estadio con una ocupación cercana a la mitad de su capacidad.

La cifra de tickets comercializados constituye el principal indicador de una convocatoria que, hasta ese momento, no había logrado alcanzar los niveles necesarios para completar una parte mayoritaria de las tribunas. El encuentro, que representa la última presentación del seleccionado argentino en el calendario anual, tendrá así una previa marcada por la expectativa deportiva y, al mismo tiempo, por el ritmo de comercialización de las localidades.

Los precios de las entradas, en el centro de la discusión

Uno de los aspectos señalados en relación con la baja venta de localidades es el valor de los tickets. Las entradas populares tienen un precio de 80.000 pesos, mientras que las plateas superan los 120.000 pesos.

Estos valores aparecen como un elemento central al analizar el escenario previo al amistoso, especialmente frente a una cantidad de entradas vendidas que, al mediodía del martes, todavía se encontraba por debajo de la mitad de la capacidad total del estadio.

La diferencia entre el número de localidades disponibles y las efectivamente comercializadas plantea un panorama particular para un partido de la Selección Argentina, que tendrá lugar en Córdoba y que representa el cierre del año futbolístico de la Albiceleste.

Con los precios establecidos en esos niveles, la expectativa está puesta también en las alternativas que podrían implementarse durante las horas previas al encuentro para mejorar la concurrencia.

Invitaciones y posibles aperturas adicionales

Ante el registro de apenas 20.000 entradas vendidas, se espera que puedan aparecer invitaciones, protocolos y alguna apertura adicional que contribuya a incrementar la cantidad de espectadores presentes en el estadio. Estas posibilidades forman parte de las expectativas para mejorar el marco de público sobre la hora del partido, en un contexto en el que la venta anticipada no había alcanzado el volumen esperado para un escenario con más de 50.000 ubicaciones.

Las invitaciones y los espacios correspondientes a protocolos podrían modificar el aspecto de las tribunas, mientras que una eventual apertura adicional también tendría incidencia en la presentación general del estadio.

Sin embargo, el dato concreto disponible en la previa era el de las 20.000 localidades comercializadas hasta el mediodía del martes. A partir de ese registro, el panorama indicaba que el Kempes podía presentar una ocupación cercana al 50%, aunque las alternativas previstas para las horas posteriores mantenían abierta la posibilidad de mejorar la concurrencia.

El antecedente de La Bombonera

La situación del estadio cordobés tiene un antecedente reciente en la presentación de la Selección Argentina en La Bombonera, donde también se relevó extraoficialmente una ocupación cercana al 50% de la capacidad.

Aquel registro constituye una referencia para el amistoso ante Costa Rica, ya que el escenario de una convocatoria reducida podría repetirse en el cierre del año de la Albiceleste. La comparación entre ambos encuentros pone de manifiesto una coincidencia en cuanto al porcentaje de ocupación de los estadios, más allá de las diferencias entre los escenarios y las circunstancias particulares de cada presentación.

En el caso del Kempes, la información sobre la venta anticipada permite dimensionar la situación: 20.000 entradas comercializadas frente a una capacidad superior a las 50.000 localidades. Con ese panorama, la expectativa está centrada en determinar cuánto puede modificarse la asistencia durante las últimas horas antes del comienzo del partido.

Scaloni y el vínculo con el hincha argentino

En medio de este escenario, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó el carácter "incondicional" del hincha y remarcó que también es responsabilidad del equipo sostener el entusiasmo generado por el proceso futbolístico.

El director técnico sostuvo que el público acompaña de manera incondicional, pero también señaló que el seleccionado tiene una tarea por delante: "Demostrar que este nuevo proceso seguirá generando entusiasmo".

La declaración de Scaloni introduce otro aspecto en la previa del encuentro, al poner el foco en el vínculo entre el equipo y los simpatizantes. En un contexto de venta de entradas por debajo de la mitad de la capacidad del estadio, sus palabras destacan la importancia de que el rendimiento y el desarrollo del nuevo proceso continúen despertando interés y acompañamiento.