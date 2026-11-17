El automovilismo internacional tendrá uno de sus grandes atractivos en enero de 2027 con el regreso de Fernando Alonso al Rally Dakar, una competencia que volverá a afrontar siete años después de su primera experiencia. El bicampeón del mundo de Fórmula 1, actualmente de 45 años, confirmó que participará en la próxima edición con Aston Martin, dentro de una estructura que reunirá a destacados nombres del automovilismo mundial.

La decisión representa un nuevo desafío deportivo para el español, que volverá a enfrentarse a una de las competencias más exigentes del calendario internacional, mientras mantiene su actividad en la Fórmula 1. Su participación estará acompañada por un equipo de primer nivel, integrado también por el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, y el brasileño Lucas Moraes, campeón mundial de rally raid en 2025.

La escudería británica confirmó este martes que llevará tres unidades del Aston Martin Dreadnought, preparadas por Prodrive, para disputar la 49.ª edición del Rally Dakar, programada entre el 9 y el 23 de enero de 2027.

Uno de los aspectos destacados del regreso será la presencia nuevamente de Marc Coma como copiloto de Alonso. Ambos ya compartieron la experiencia durante la participación del español en 2020, cuando compitió con Toyota y consiguió finalizar en el puesto 13 de la clasificación general.

Aquella primera incursión dejó resultados importantes para el piloto asturiano, que además consiguió un segundo puesto como mejor resultado en una etapa, concretamente en la octava jornada de competencia.

Siete años después, Alonso volverá a afrontar el desafío con la experiencia acumulada de aquella participación y con la intención de medirse nuevamente en una disciplina diferente de la que lo convirtió en una de las principales figuras del automovilismo mundial.

Marc Coma volverá a acompañarlo en la aventura

La continuidad de Marc Coma como copiloto constituye uno de los elementos centrales del proyecto deportivo. La dupla ya conoce las exigencias que implica afrontar el Dakar y compartió el recorrido de 2020, cuando Alonso decidió ampliar sus horizontes competitivos más allá de los circuitos de Fórmula 1.

En aquella edición, el español consiguió terminar entre los participantes destacados, ubicándose en la 13.ª posición de la clasificación general. Además, logró un segundo puesto en la octava etapa, un resultado que formó parte de su primera experiencia en la competencia.

Alonso recordó aquella participación en el comunicado difundido por Aston Martin y expresó el significado que tuvo el desafío en su trayectoria deportiva.

"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante", señaló.

Sus palabras reflejan tanto el reconocimiento hacia la exigencia de la competencia como la importancia de recuperar una asociación deportiva que ya tuvo una experiencia conjunta en el rally más conocido del mundo.

El regreso también tendrá un marco diferente al de 2020, con una estructura de Aston Martin que pondrá tres vehículos Dreadnought preparados por Prodrive en la línea de largada. La presencia de Loeb y Moraes completará una formación que reunirá experiencia, títulos mundiales y trayectorias destacadas en distintas especialidades del automovilismo.

La Fórmula 1 seguirá siendo su prioridad

Pese a la confirmación de su regreso al Dakar, Fernando Alonso aclaró que la Fórmula 1 continúa siendo su principal prioridad deportiva. El español explicó que comenzó a considerar seriamente la posibilidad de volver a participar en la competencia de rally raid después de renovar su contrato con Aston Martin por una temporada más.

La renovación fue un punto importante para analizar la posibilidad de combinar ambos desafíos durante un mismo año. Finalmente, el piloto decidió asumir el proyecto de manera integral y afrontar tanto el campeonato mundial de Fórmula 1 como el Rally Dakar en 2027.

"Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año", explicó.

La posibilidad de participar en ambas competencias está relacionada con la organización de los respectivos calendarios. El Dakar finalizará el 23 de enero, antes del inicio de los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1, lo que permitirá a Alonso completar su participación en el rally antes de concentrarse nuevamente en la preparación para el campeonato de circuitos.

El Mundial de Fórmula 1 de 2027 contará con 24 grandes premios y tendrá su inicio en Bahréin, entre el 12 y el 14 de marzo. De esta manera, el calendario permitirá al español afrontar primero el desafío del Dakar y posteriormente incorporarse a la actividad de la máxima categoría del automovilismo, sin que las fechas de ambas competencias se superpongan.

Alonso también explicó su motivación personal para aceptar nuevamente un desafío de estas características. "Soy piloto de carreras y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir", agregó. La declaración sintetiza la decisión de combinar dos disciplinas con características muy diferentes, pero que forman parte de su interés por continuar afrontando nuevos retos deportivos.

Portugal y Marruecos serán los nuevos escenarios del Dakar 2027

La próxima edición del Rally Dakar no solamente tendrá el regreso de Fernando Alonso, sino que también presentará un importante cambio geográfico. Después de disputarse en Arabia Saudita desde 2020, la competencia trasladará su recorrido a Portugal y Marruecos.

La organización resolvió modificar el escenario de la prueba debido a la inseguridad generada por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, situación que motivó el traslado de la competencia.

El nuevo recorrido comenzará el 9 de enero de 2027 en el Algarve, Portugal, y finalizará en Marrakech, Marruecos, el 23 de enero. La edición tendrá una extensión total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 kilómetros serán cronometrados. Estas cifras dimensionan la exigencia del recorrido que deberán afrontar los participantes durante las dos semanas de competencia.

Entre los principales datos de la edición 2027 se destacan:

Competencia: 49.ª edición del Rally Dakar.

Fechas: del 9 al 23 de enero de 2027.

Largada: Algarve, Portugal.

Llegada: Marrakech, Marruecos.

Distancia total: 7.824 kilómetros.

Distancia cronometrada: 4.341 kilómetros.

Equipo de Aston Martin: tres vehículos Dreadnought.

Preparación de los vehículos: Prodrive.

El cambio de escenario marcará una nueva etapa para la competencia, que desde 2020 se desarrollaba en territorio saudí y ahora tendrá como protagonistas a dos países europeos y africanos.