Argentina enfrentó a Inglaterra en una semifinal cargada de historia

La Selección argentina ya tiene confirmado el equipo con el que afrontará uno de los compromisos más importantes del Mundial 2026. Este miércoles, desde las 16:00, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un partido que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

La expectativa es máxima en la previa de un encuentro que volverá a enfrentar a dos de las selecciones con mayor historia del fútbol internacional. El ganador del compromiso obtendrá el pasaje a la gran final, donde ya espera España, que consiguió su clasificación luego de derrotar 2-0 a Francia.

En la antesala del partido, Lionel Scaloni había dejado abierta la posibilidad de introducir modificaciones respecto del equipo que disputó el encuentro anterior frente a Suiza. Sin embargo, finalmente quedó confirmada la formación que buscará llevar a la Albiceleste a una nueva definición mundialista.

La formación confirmada

El entrenador argentino confirmó a los once futbolistas que saldrán al campo de juego para disputar la semifinal frente al conjunto inglés.

La formación de Argentina será la siguiente:

Emiliano Martínez .

. Nahuel Molina .

. Cristian Romero .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Tagliafico .

. Giuliano Simeone .

. Leandro Paredes .

. Enzo Fernández .

. Alexis Mac Allister .

. Lionel Messi .

. Julián Álvarez.

Con este equipo, la Selección buscará superar un nuevo desafío en su camino dentro del certamen y alcanzar una nueva final de la Copa del Mundo.

Una semifinal con una rivalidad histórica

El encuentro entre Argentina e Inglaterra reeditará una de las mayores rivalidades del fútbol mundial. La semifinal representa un nuevo capítulo entre dos seleccionados acostumbrados a protagonizar partidos de enorme trascendencia en las competencias internacionales.

El compromiso tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde ambos equipos buscarán quedarse con el triunfo para disputar la final del próximo domingo a las 16:00 en Nueva Jersey frente al seleccionado español.

La importancia de la instancia convierte al partido en uno de los encuentros más esperados del campeonato, ya que definirá al rival de España en el partido decisivo por el título.

El recorrido de la Scaloneta hasta las semifinales

La Scaloneta llega a esta instancia luego de un recorrido exigente durante la fase de eliminación directa del torneo. A lo largo de los playoffs, el seleccionado argentino debió afrontar encuentros de alta intensidad para mantenerse en carrera dentro del Mundial.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró capacidad para superar distintos escenarios adversos durante su camino hacia las semifinales. Para alcanzar esta instancia, la Selección tuvo que disputar dos alargues, además de protagonizar una remontada histórica ante Egipto, resultado que le permitió seguir avanzando en la competencia.

Ese recorrido llevó a Argentina a instalarse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del torneo y alcanzar esta instancia por tercera vez en cuatro Copas del Mundo, consolidando una presencia constante en las fases decisivas de la competencia.

Inglaterra, el último obstáculo antes de la final

Del otro lado estará una selección inglesa encabezada por Harry Kane y Jude Bellingham, que buscará impedir el avance argentino y quedarse con el boleto para disputar el encuentro decisivo del campeonato.

El partido enfrentará a dos equipos que llegan con la misma ambición: obtener el triunfo que los coloque en la final del Mundial 2026 y les permita luchar por el título.

Mientras España ya aseguró su presencia en el encuentro decisivo tras vencer a Francia, Argentina e Inglaterra definirán al segundo finalista en un compromiso que concentra gran parte de la atención del fútbol mundial.

Los datos del partido

Los principales datos de la semifinal son los siguientes:

Instancia: Semifinal del Mundial 2026.

Semifinal del Mundial 2026. Partido: Argentina vs. Inglaterra.

Argentina vs. Inglaterra. Fecha: Miércoles 15 de julio.

Miércoles 15 de julio. Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Dónde ver el encuentro

La semifinal podrá seguirse a través de diferentes señales de televisión y plataformas.

Televisión:

TV Pública.

DSports.

TyC Sports.

Telefe.

Streaming:

Disney+ Premium.

Con el equipo confirmado y la cuenta regresiva llegando a su fin, la Selección argentina afrontará una nueva cita decisiva en el Mundial 2026. La formación elegida por Lionel Scaloni intentará dar un nuevo paso en el torneo y conseguir la clasificación a una segunda final consecutiva, en un encuentro frente a Inglaterra que definirá al rival de España en la gran definición del próximo domingo.