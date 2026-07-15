¿Un partido más?: "Las Malvinas son argentinas" y el mensaje de los jugadores

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. Tras vencer 2-1 a Inglaterra con una remontada que aseguró el pase al partido decisivo del torneo, los jugadores del seleccionado nacional desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos junto al público albiceleste.

El mensaje apareció una vez concluido el encuentro, mientras los futbolistas celebraban sobre el campo de juego la histórica victoria conseguida en las semifinales del campeonato. La bandera, confeccionada sobre una tela blanca y con la frase escrita a mano con pintura negra, fue exhibida en el césped por Giovani Lo Celso, en medio de los festejos compartidos con los simpatizantes argentinos que acompañaron al equipo.

La escena se produjo luego de que la Selección lograra revertir el resultado frente al conjunto inglés y consiguiera la clasificación a la final, donde enfrentará a España.

La celebración tras una remontada histórica

El despliegue de la bandera tuvo lugar inmediatamente después de una de las victorias más importantes del recorrido argentino en el torneo. La Selección argentina eliminó a Inglaterra al imponerse por 2 a 1 en un encuentro que logró revertir con una remontada en los instantes finales del partido.

Ese resultado depositó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la final del Mundial, instancia en la que buscará el título frente al seleccionado español.

Mientras los jugadores recorrían el campo de juego para compartir la celebración con los hinchas argentinos presentes en el estadio, apareció el mensaje que rápidamente concentró la atención de quienes seguían los festejos.

Una imagen que sorprendió tras la previa del partido

Según la información difundida, la exhibición de la bandera sorprendió a todos, ya que durante los días previos al encuentro se había buscado bajar el tono de la disputa política entre ambos países.

En la antesala de la semifinal, tanto integrantes del cuerpo técnico como futbolistas habían mantenido un discurso centrado exclusivamente en el aspecto deportivo del compromiso. El mensaje exhibido tras el triunfo contrastó con ese escenario previo y se convirtió en una de las imágenes destacadas de la celebración posterior a la clasificación.

La postura expresada antes del encuentro

En la conferencia previa al enfrentamiento con Inglaterra, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, había dejado clara su posición al ser consultado sobre el significado del partido.

El técnico campeón del mundo fue categórico al señalar que se trataba de "un partido más", buscando quitar dramatismo al enfrentamiento frente al seleccionado inglés.

De acuerdo con la información disponible, Scaloni no fue el único integrante de la delegación argentina que adoptó esa postura durante la previa.

Los jugadores también habían sido cautos

Los propios futbolistas de la Selección argentina también habían mantenido un perfil moderado en sus declaraciones antes del partido correspondiente a las semifinales del Mundial. Según se indicó, los jugadores se habían mostrado cautos al referirse al encuentro frente a Inglaterra, manteniendo un discurso similar al expresado por el entrenador.

Sin embargo, una vez consumada la clasificación a la final del campeonato, la celebración incluyó la exhibición de la bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", que fue desplegada por Giovani Lo Celso sobre el terreno de juego.

La imagen se produjo en un momento de plena celebración para el seleccionado nacional.

Después de la victoria conseguida ante Inglaterra, los futbolistas compartieron el festejo con los hinchas argentinos presentes en el estadio, en una jornada que significó el acceso a una nueva final de la Copa del Mundo.

Fue en ese contexto cuando apareció la bandera con la inscripción realizada en pintura negra sobre tela blanca, una escena que acompañó los festejos por la clasificación al encuentro decisivo frente a España.