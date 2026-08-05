Argentina a la final: el equipo tinogasteño de futsal hace historia en China

El seleccionado argentino de futsal integrado por jóvenes de Fiambalá y Tinogasta atraviesa uno de los momentos más destacados de su participación internacional al alcanzar la final del torneo que se disputa en China, donde representa a la Argentina frente a equipos de diferentes países.

El conjunto logró avanzar hasta la definición del certamen luego de una destacada actuación en cada una de las instancias disputadas. A lo largo del torneo fue superando distintos desafíos deportivos que le permitieron instalarse entre los dos mejores equipos de la competencia, consolidando un recorrido que refleja el esfuerzo y el compromiso de cada uno de sus integrantes.

El camino hacia la final comenzó con las victorias frente a Emiratos Árabes y Etiopía, resultados que permitieron al seleccionado argentino posicionarse favorablemente dentro del certamen. Posteriormente llegó uno de los encuentros más exigentes del campeonato frente a Australia, en un partido vibrante que debió resolverse mediante la definición por penales, instancia en la que el equipo logró imponerse para continuar en carrera.

Ya en una nueva fase del torneo, el representativo argentino enfrentó al seleccionado anfitrión, China, en otro compromiso de gran intensidad. Allí consiguió una importante victoria por 2 a 1, resultado que selló la clasificación a la gran final del campeonato y confirmó el excelente desempeño del conjunto catamarqueño durante toda la competencia.

A la espera del rival

Con el pase asegurado a la definición del torneo, el seleccionado argentino aguarda ahora por conocer a su último adversario. El rival surgirá del encuentro que deberán disputar Brasil y Japón, cuyo vencedor accederá a la final para enfrentar al equipo integrado por jugadores de Fiambalá y Tinogasta.

La clasificación representa un paso trascendental para el conjunto, que logró superar todas las etapas previas del campeonato y colocarse a un partido del título internacional representando a la Argentina.

Un torneo marcado por las altas temperaturas

Además de la exigencia propia de una competencia internacional, el seleccionado debió afrontar un contexto climático particularmente complejo durante toda su estadía en China.

El torneo se desarrolla bajo una fuerte ola de calor, con temperaturas que rondan los 35 grados, una situación que incrementa considerablemente el desgaste físico de los jugadores en cada presentación.

A pesar de estas condiciones, el equipo consiguió mantener su rendimiento deportivo y superar cada uno de los compromisos programados, alcanzando la final luego de atravesar todas las instancias de la competencia.

Un equipo con fuerte representación catamarqueña

El seleccionado que representa a la Argentina está conformado por 10 jugadores, distribuidos en partes iguales entre las localidades de Fiambalá y Tinogasta, con cinco deportistas de cada ciudad.

La participación del equipo en esta competencia internacional fue posible gracias al impulso de la empresa minera Zijin LIEX, contando además con la colaboración de los municipios locales, el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de China, que acompañaron el desarrollo de esta experiencia deportiva.

Este trabajo conjunto permitió que el seleccionado pudiera formar parte del torneo y representar al país en una competencia internacional de gran nivel, alcanzando ahora la posibilidad de disputar el encuentro decisivo.