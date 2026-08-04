Una ex figura de River llegó a su nuevo club y disparó: "En los últimos meses no me sentí jugador"

El delantero Maximiliano Salas dejó River al ser incorporado por Independiente Rivadavia de Mendoza, en un monto que aún no es oficial, y mostró su total disconformidad con el trato recibido por su anterior club: "hay formas de tratar a un jugador y esta no está bien".

El atacante aseguró que no sabe "quién tomó la decisión" de apartar del plantel tanto a él como a otros futbolistas, que tuvieron que entrenarse en el predio Cantilo, y reclamó que el entrenador, Eduardo Coudet, nunca les explicó la situación.

Ya arribado a la ciudad mendocina, Salas se hará la revisión médica y, en caso de no haber problemas, será nuevo jugador del equipo que dirige Alfredo Berti, clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Luego de un breve ciclo en River, y disconforme con la forma en la que terminó, Maximiliano Salas fue tajante al afirmar que "en los últimos dos meses" no se sintió jugador.

Aunque afirmó que estuvo entrenando bien, con prácticas todos los días y la presencia de un preparador físico a cargo del grupo marginado, el delantero aseguró que "no es lo mismo" entrenar separado de un plantel que hacerlo en condiciones normales, y describió de "extra futbolística" a la decisión.

Tras afirmar que está "muy enojado" y que no merecía un final así, Salas aseguró que de todas formas trabajó "de la mejor manera" y valoró la "buena onda" que primaba en el ambiente de los jugadores apartados, entre los que aún permanece el defensor campeón del Mundo en Qatar 2022 Germán Pezzella, entre otros, ya que "no está bueno estar encerrado" en el container que oficiaba de vestuario.

Además, el exdelantero de Racing se quejó por la falta de respuestas, ya que el director deportivo Pablo Longoria se comunicó por teléfono para pedirles que no se presentaran con el resto del plantel, mientras que Coudet no les explicó la situación.

Mientras aseguraba que no le gritaría un hipotético gol a River por "respeto a la gente", el delantero reclamó que jugó "un solo partido" como extremo izquierdo, el rol que más lo favorece, marcó el peso del cambio de esquema que tuvo que afrontar cuando dejó Racing y se calificó como un jugador físico: "Lo mío es correr a los centrales, no te voy a jugar bonito con la pelota".

También, Maximiliano Salas recordó que tuvo un "muy buen" arranque, que se torció a partir de un esguince de rodilla que lo hizo "volver con miedo" tras un mes de parate, para luego opinar que no han tenido un mal año, ya que lograron llegar a la final del Torneo Apertura 2026.

Acerca de su nuevo desafío en Mendoza, el que será su cuarto club en el fútbol argentino, Salas comentó su "entusiasmo" cuando recibió la llamada de Independiente Rivadavia, valoró al club como "lindo y ordenado", destacó que Berti prometió utilizarlo en un puesto que le quede "cómodo" y aseguró que quiere "volver a sentir el cariño de la gente", sentenciando: "Vengo a jugar y mostrar la clase de jugador que soy".