Maxi Salas rompió el silencio tras su salida de River: "Estoy muy enojado"

A pocas horas de convertirse oficialmente en jugador de Independiente Rivadavia, Maximiliano Salas expresó públicamente su malestar por la forma en que se produjo su salida de River Plate. El delantero, que no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico del conjunto de Núñez y continuará su carrera en el equipo mendocino, aseguró sentirse profundamente molesto por el trato recibido durante las últimas semanas que permaneció en la institución.

En declaraciones realizadas este martes a Radio La Red, el atacante fue contundente al referirse a su situación. "Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal", afirmó, marcando un contraste con el tono más moderado que había mantenido horas antes, cuando arribó a Mendoza para incorporarse al plantel dirigido por Alfredo Berti.

Durante la entrevista, Salas también sostuvo que en los últimos dos meses dejó de sentirse parte del equipo. "En los últimos dos meses no me sentí jugador", expresó.

El futbolista agregó además que la decisión que derivó en su apartamiento no respondió a cuestiones deportivas. "La decisión de River fue extra futbolística. No comparto, somos seres humanos", manifestó.

El relato sobre su apartamiento

El delantero de 28 años, nacido en Curuzú Cuatiá, explicó cómo fueron las semanas previas a su salida del club. Salas venía entrenándose de manera diferenciada en el predio de Cantilo, junto al grupo de futbolistas que habían sido apartados del plantel profesional.

En ese contexto, describió con dureza las condiciones en las que transcurrieron esos entrenamientos. "No está bueno estar encerrado en un contenedor. A nadie le sirve que estemos encerrados ahí. Si llegabas todos los días enojado a Cantilo te querías pegar un tiro", afirmó.

Pese a ese escenario, el delantero aseguró que tanto él como sus compañeros mantuvieron una actitud profesional. "Jugando bien o mal siempre trabajé de la mejor manera. Nunca le faltamos el respeto al club", señaló.

Cómo se enteró de la decisión

Consultado sobre quién resolvió su apartamiento, Salas evitó señalar responsables específicos, aunque dejó en claro que, según su interpretación, la determinación no fue tomada por el entrenador. "No sé quién tomó la decisión. La decisión fue de arriba, no del técnico", indicó.

El atacante también explicó cómo recibió la comunicación oficial. Según relató, fue el director deportivo español Pablo Longoria quien les informó telefónicamente que ya no debían presentarse junto al plantel profesional. "Longoria nos llamó y nos dijo que no teníamos que presentarnos con el plantel, fue por teléfono", recordó.

En ese mismo sentido, expresó que le hubiera gustado escuchar una explicación directa del entrenador Eduardo Coudet. "Me hubiera gustado que Coudet nos dijera lo que pasó", sostuvo.

El respaldo de Ponzio y la aclaración sobre Viña

Durante la entrevista, Salas también hizo referencia al acompañamiento recibido mientras permanecía apartado del grupo principal. Según explicó, Leonardo Ponzio fue la única persona vinculada al club que se acercó a dialogar con ellos.

"El único que nos vino a visitar fue Ponzio, ningún dirigente ni nadie del cuerpo técnico", afirmó. Además, aprovechó para desmentir una versión que había circulado sobre otro de los jugadores separados del plantel.

"Es mentira que Viña quiso pelear a Longoria, hablaron y Longoria se fue", aseguró.

Su llegada a Mendoza y el deseo de revancha

Antes de brindar la entrevista radial, Salas había hablado con la prensa al llegar a Mendoza. En esa oportunidad mostró entusiasmo por comenzar una nueva etapa en Independiente Rivadavia.

"Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos. Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Cuando él diga", expresó. Consultado acerca de si su incorporación al club mendocino representaba una revancha después de las críticas recibidas durante su paso por River, respondió sin dudar.

"Y a vos qué te parece. Siempre hay revancha en el fútbol", afirmó.

Los términos del préstamo y su paso por River

River Plate acordó la cesión de Salas a Independiente Rivadavia por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares. Inicialmente, la dirigencia del club de Núñez pretendía concretar una venta definitiva, teniendo en cuenta que había desembolsado ocho millones de euros para ejecutar la cláusula de salida desde Racing en julio de 2025.

Sin embargo, ante la ausencia de ofertas de compra, la institución modificó su postura y aceptó concretar un préstamo. El último partido oficial de Salas con River fue el 27 de mayo, en la victoria 3-0 frente a Blooming, correspondiente a la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

En ese encuentro abrió el marcador a los 57 minutos, tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta, luego de haber fallado un penal durante la primera etapa. Desde ese compromiso no volvió a sumar minutos oficiales.

Su paso por el club concluyó con un registro de:

37 partidos disputados.

7 goles.

2 asistencias.

El nuevo desafío en Independiente Rivadavia

Salas llega a Independiente Rivadavia por pedido del entrenador Alfredo Berti.

Su incorporación tiene como objetivo cubrir el lugar dejado por Sebastián Villa, quien fue vendido a Boca Juniors. En el conjunto mendocino afrontará dos competencias.

Por un lado, buscará recuperar continuidad en el torneo local. Por otro, disputará la Copa Libertadores, donde Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual de la Primera División, enfrentará a Fluminense en los octavos de final.

La reestructuración que atraviesa River

La salida de Maximiliano Salas forma parte de un proceso más amplio de reestructuración impulsado por River desde la llegada de Pablo Longoria como director deportivo. Durante el actual mercado de pases, el club también cedió a:

Ian Subiabre , a Tigre, por 12 meses, sin cargo y con una opción de compra de cinco millones de dólares por el 70% del pase.

, a Tigre, por 12 meses, sin cargo y con una opción de compra de cinco millones de dólares por el 70% del pase. Santiago Lencina, cuya salida al Burgos Club de Fútbol, de la Segunda División de España, está próxima a confirmarse. Esa operación permitirá liberar un cupo adicional para incorporar jugadores, mientras River mantiene en carpeta a Francisco Ortega y Thiago Almada.

Entre los futbolistas que ya encontraron nuevo destino aparecen:

Paulo Díaz , al Atlanta United de la MLS.

, al Atlanta United de la MLS. Maxi Meza , a Independiente.

, a Independiente. Alex Woiski .

. Andrés Herrera , al Columbus Crew.

, al Columbus Crew. Juan Fernando Quintero .

. Franco Armani, quien regresó a Atlético Nacional.

Mientras tanto, permanecen dentro del grupo de jugadores apartados: