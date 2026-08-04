El Barcelona se juega su última carta para fichar a Julián Álvarez

El Barcelona de España mantendrá una nueva reunión con directivos del Atlético de Madrid, con el objetivo de incorporar al delantero argentino Julián Álvarez, consolidándose como una de las principales novelas del mercado veraniego europeo. Para concretar esta misión, por parte del club catalán viajarán a Madrid su director deportivo y jefe de scouting, los portugueses Deco y João Amaral, con el objetivo de llegar a un acuerdo por el atacante.

Este movimiento representa el último intento por parte del Barcelona para hacerse con la ficha del jugador de 26 años, a 11 días del comienzo de la temporada 2026/27 de LaLiga, torneo en el cual el equipo culé buscará defender el bicampeonato. La trama que involucra a Julián Álvarez, al Barcelona y al Atlético de Madrid continúa su curso con este nuevo esfuerzo del club blaugrana para sumar a sus filas al delantero.

Estrategias cruzadas y la postura institucional

De acuerdo con lo trascendido, desde la institución catalana se acercarán a Madrid Deco y João Amaral para mantener reuniones con el mánager del futbolista, quien ha expresado sus intenciones de realizar el traspaso. Sin embargo, enfrente se encuentra la férrea postura del conjunto colchonero, que se opone a la salida y busca hacer respetar el contrato firmado.

Las negociaciones por esta incorporación comenzaron a finales de mayo de 2026. En sus inicios, las primeras ofertas del Barcelona alcanzaban los 100 millones de euros, aunque el Atlético se mantuvo firme en su postura inquebrantable de no aceptar ningún monto inferior a los 150 millones.

Para sostener su postura en este conflicto de mercado, la dirigencia del Atlético ha desplegado diversas estrategias de presión:

Hacer respetar estrictamente el contrato firmado por el futbolista, el cual lo ata al equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone hasta mediados de 2030.

Emitir distintas burlas a través de las redes sociales oficiales.

Amenazar formalmente con iniciar acciones legales, al considerar injusta la forma en que el Barcelona se ha acercado a los medios de comunicación para ventilar la operación.

Radiografía de un delantero codiciado

En medio de este escenario de alta tensión institucional y mediática, el atacante continúa perteneciendo al Atlético de Madrid, club al que llegó en agosto de 2024 a cambio de 75 millones de euros, tras su paso previo por el Manchester City inglés, una etapa en la cual todavía no pudo levantar títulos oficiales con la camiseta rojiblanca.

Su cotización y jerarquía internacional se han visto respaldadas por su vigencia en la elite, coronada recientemente con su destacada participación en la máxima cita de selecciones, habiendo convertido un gol ante Suiza en el Mundial 2026. Ahora, con el reloj corriendo inexorablemente hacia el inicio del campeonato doméstico, la cumbre entre Deco, João Amaral y el entorno del jugador definirá el desenlace de uno de los pases más resonantes del fútbol europeo.