Boca recibe a Estudiantes en Huracán con la obligación de ganar

Boca Juniors afrontará este miércoles un compromiso decisivo en sus aspiraciones de comenzar a enderezar el rumbo en el Torneo Clausura cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A.

El partido se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, escenario elegido de manera provisoria debido a que La Bombonera continúa siendo sometida a trabajos de recuperación y resembrado de su campo de juego. El compromiso será televisado por TNT Sports y contará con Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco será el responsable del sistema de VAR.

Para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el encuentro representa una oportunidad importante para conseguir su primera victoria en el certamen y comenzar a sumar confianza luego de un comienzo que estuvo lejos de las expectativas.

Un inicio de campeonato sin triunfos

El presente de Boca en el torneo local está marcado por la necesidad de reaccionar. En su debut, el equipo sufrió una contundente derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra, resultado que significó un duro golpe en el arranque de la competencia.

Posteriormente, en su segunda presentación, igualó 2-2 ante Newell's, sumando apenas un punto en las primeras jornadas del campeonato. Ese recorrido dejó al conjunto azul y oro sin victorias en el Torneo Clausura, motivo por el cual el partido frente a Estudiantes adquiere una importancia especial para comenzar a escalar posiciones dentro de la Zona A.

La búsqueda del primer triunfo aparece como uno de los principales objetivos del equipo, que intentará aprovechar la condición de local, aunque en esta oportunidad deba jugar fuera de su estadio habitual.

Un presente diferente en el plano internacional

Mientras intenta mejorar su rendimiento en el campeonato doméstico, Boca consiguió un resultado positivo en el ámbito internacional. El conjunto de Arruabarrena logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O'Higgins de Chile.

Ese avance le permitió mantenerse en competencia continental y representa un contraste con el comienzo irregular mostrado en el Torneo Clausura.

Ahora el desafío pasa por trasladar ese impulso al certamen local y conseguir una victoria que le permita comenzar a recuperar terreno.

Estudiantes llega con el ánimo renovado

Enfrente estará Estudiantes de La Plata, que buscará confirmar la recuperación mostrada en su última presentación. El equipo dirigido por Alexander Medina comenzó el campeonato con una derrota 2-0 como local frente a Independiente, pero logró revertir rápidamente esa imagen.

En la fecha siguiente consiguió una sólida victoria por 3-0 ante Defensa y Justicia, también en condición de local.

Ese triunfo le permitió alcanzar los tres puntos en el campeonato y llegar con mayor confianza al compromiso frente a Boca. El conjunto platense intentará sostener ese envión positivo y sumar fuera de casa frente a uno de los equipos más importantes del fútbol argentino.

Un partido con objetivos distintos

Más allá de tratarse de un encuentro pendiente correspondiente a la segunda fecha, ambos equipos llegan con necesidades concretas. En el caso de Boca, la prioridad será conseguir su primer triunfo del campeonato para dejar atrás el irregular comienzo y empezar a sumar con mayor regularidad.

Por el lado de Estudiantes, el objetivo será ratificar la recuperación evidenciada tras la victoria frente a Defensa y Justicia y continuar acumulando puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Zona A.

El contexto convierte al encuentro en uno de los compromisos destacados de la jornada, con dos equipos que buscarán imponer sus propuestas para alcanzar objetivos diferentes, aunque igualmente importantes.

Las posibles formaciones

De acuerdo con la información disponible, estas serían las alineaciones para el encuentro.

Boca Juniors

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensores: Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida.

Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida. Mediocampistas: Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda. Delanteros: Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes de La Plata

Arquero: Fernando Muslera.

Fernando Muslera. Defensores: Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti.

Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti. Mediocampistas: Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos.

Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos. Delanteros: Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo.

Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. Director técnico: Alexander Medina.

Los datos del encuentro

El partido se disputará en el estadio de Huracán y reunirá a dos equipos que llegan con realidades diferentes dentro del campeonato.

Los principales datos son los siguientes: