Argentina para el infarto: de perder 2 a 0 al 3 a 2 en minutos y el pase a cuartos

El Estadio Atlanta fue escenario de un duelo de octavos de final que, en la previa, tenía a la Selección Argentina como amplia favorita para avanzar de ronda. Sin embargo, el desarrollo del encuentro tomó un rumbo completamente distinto al esperado desde los primeros minutos. La disciplina táctica exhibida por Egipto sorprendió al planteamiento inicial dispuesto por Lionel Scaloni, obligando al conjunto argentino a disputar un partido mucho más complejo de lo previsto.

La primera señal de alarma llegó rápidamente. Cuando apenas se habían disputado 14 minutos del primer tiempo, Yasser Ibrahim logró vencer la resistencia de Emiliano "Dibu" Martínez y estableció el 1-0 para el conjunto africano. El gol modificó el desarrollo del encuentro, instaló el nerviosismo entre los simpatizantes argentinos y puso fin a la racha que arrastraba el seleccionado sudamericano.

El impacto del tanto egipcio alteró el panorama de un partido que, sobre el papel, parecía favorable para la Albiceleste. Desde ese momento, Argentina debió asumir la iniciativa mientras Egipto sostenía su estructura defensiva para proteger la ventaja obtenida en el comienzo del encuentro.

El penal fallado por Messi

La oportunidad para igualar el marcador llegó pocos minutos después. A los 20 minutos, el árbitro sancionó un penal favorable para Argentina y Lionel Messi asumió la responsabilidad de ejecutar el remate.

El capitán argentino tenía en sus pies la posibilidad de restablecer la igualdad, pero la ejecución no terminó en la red y la ventaja egipcia se mantuvo. La ocasión desperdiciada incrementó la frustración del conjunto dirigido por Scaloni y fortaleció la resistencia del equipo africano.

Con ese desarrollo, el primer tiempo concluyó con un inesperado 0-1, un resultado que obligaba a la Selección a modificar el rumbo del partido durante el complemento.

Egipto amplió la ventaja y dejó a Argentina padeciendo

Lejos de encontrar respuestas inmediatas tras el reinicio del juego, Argentina volvió a sufrir un golpe importante.

A los 66 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko amplió la diferencia para Egipto y estableció un sorprendente 2-0, un resultado que colocaba a la campeona defensora muy cerca de quedar eliminada del Mundial 2026.

Con dos goles de desventaja y el tiempo corriendo en contra, el panorama parecía cada vez más complejo para el seleccionado argentino, que necesitaba una reacción inmediata para mantenerse con vida en la competencia.

La reacción argentina cambió la historia del partido

Cuando el escenario parecía definitivamente adverso, el orgullo y la jerarquía del plantel argentino comenzaron a inclinar nuevamente el desarrollo del encuentro. A los 78 minutos, Cristian "Cuti" Romero apareció en el área rival para convertir el descuento y devolverle la esperanza a la Selección. El gol modificó el clima del partido y renovó la confianza del equipo en el tramo decisivo.

La remontada tomó mayor fuerza apenas cuatro minutos más tarde. A los 82 minutos, Lionel Messi encontró su revancha luego del penal fallado en la primera etapa y marcó el 2-2, desatando el festejo de los hinchas argentinos y transformando la desesperación inicial en un asedio permanente sobre el arco defendido por Mostafa Shobeir.

En pocos minutos, Argentina había logrado equilibrar un partido que durante gran parte del segundo tiempo parecía perdido.

Enzo Fernández selló una clasificación histórica

El desenlace llegó cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento.

A los 93 minutos, Enzo Fernández protagonizó la jugada que definió la clasificación. Tras controlar la pelota, conectó un cabezazo histórico que terminó en el fondo del arco para establecer el 3-2 definitivo.

El gol consumó una remontada que quedará marcada entre los grandes partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. La celebración del mediocampista y de todo el plantel contrastó con la frustración de los futbolistas egipcios, quienes perdieron el control en los instantes finales.

Como consecuencia de las protestas, el árbitro mostró una serie de tarjetas amarillas a:

Mostafa Shobeir.

Hamdy Fathy.

Marwan Attia.

Las sanciones reflejaron el clima de tensión que acompañó los últimos minutos del encuentro tras el giro que había tomado el resultado.

Scaloni cerró el partido y Argentina aseguró el pase

Después del gol decisivo, Lionel Scaloni realizó modificaciones para fortalecer el sector defensivo y sostener la ventaja obtenida en el marcador.

En el tramo final ingresaron Facundo Medina y Nicolás Otamendi, variantes destinadas a cerrar los espacios y asegurar el resultado frente a los últimos intentos de Egipto.

Con el pitazo final del árbitro, Argentina confirmó una victoria que parecía imposible apenas unos minutos antes. El triunfo por 3-2 permitió revertir un 0-2 adverso y aseguró el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026.