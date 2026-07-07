River llegó a un acuerdo con Atlético Madrid y Thiago Almada se acerca al Millonario

River dio un paso determinante en uno de los movimientos más importantes del actual mercado de pases al alcanzar un acuerdo con Atlético de Madrid para la compra del 50% de la ficha de Thiago Almada, uno de los principales objetivos que el club de Núñez se fijó para reforzar su plantel.

El entendimiento entre ambas instituciones representa un avance significativo en una negociación que se desarrolla desde hace varias semanas y que todavía tiene un capítulo pendiente. Si bien el acuerdo entre los clubes quedó encaminado, la operación aún depende de una decisión fundamental: el visto bueno definitivo del propio futbolista una vez que concluya su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

La expectativa en River es alta, aunque el club mantiene cautela mientras aguarda la respuesta del jugador, quien deberá definir si acepta la propuesta presentada por la institución.

Un acuerdo alcanzado en España

La reunión considerada decisiva para destrabar la negociación se llevó a cabo en España, donde representantes de River y Atlético de Madrid lograron alcanzar un entendimiento económico. Según la información difundida, la operación contempla un monto de 20 millones de euros por el 50% del pase del mediocampista ofensivo.

Con ese acuerdo entre las instituciones, la negociación avanzó hacia su etapa final y quedó supeditada únicamente a la decisión del futbolista. De concretarse el visto bueno de Almada, River cerraría una de las incorporaciones de mayor impacto del mercado de pases argentino.

La decisión queda en manos del jugador

A pesar del entendimiento alcanzado entre ambos clubes, la transferencia todavía no está completamente cerrada. El paso definitivo dependerá de la respuesta de Thiago Almada, quien analizará la propuesta una vez finalizada su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

River viene trabajando en esta incorporación desde hace varias semanas y, de acuerdo con la misma información, el futbolista cuenta sobre la mesa con una propuesta económica de largo plazo presentada por la institución desde el 28 de mayo.

Ese ofrecimiento constituye uno de los elementos centrales de una negociación que el club busca concretar para fortalecer su plantel.

Una operación que puede marcar el mercado

La posible incorporación de Thiago Almada es presentada como uno de los movimientos más importantes del mercado de pases. La relevancia de la negociación está vinculada tanto con la jerarquía deportiva del futbolista como con el monto económico previsto para la operación.

El acuerdo por 20 millones de euros para adquirir la mitad de la ficha refleja la magnitud del esfuerzo realizado por River para intentar concretar la transferencia.

En caso de completarse el proceso con la aceptación del jugador, el club sumaría un futbolista con experiencia internacional y actualidad en la Selección argentina.

El recorrido reciente de Thiago Almada

El mediocampista ofensivo desarrolló una carrera que incluyó pasos por distintos clubes antes de incorporarse al Atlético de Madrid. Su trayectoria comprende actuaciones en:

Vélez.

Atlanta United.

Botafogo.

Lyon.

Atlético de Madrid.

Actualmente integra el plantel del conjunto español, aunque, según la información disponible, busca obtener una mayor continuidad. Durante su etapa en Atlético de Madrid no logró consolidarse como titular, situación que forma parte del contexto en el que River intenta avanzar con la contratación.

River mantiene el optimismo

Mientras espera la respuesta del futbolista, River continúa siguiendo de cerca cada instancia de la negociación. En el club existe optimismo respecto de la posibilidad de concretar la incorporación, aunque la dirigencia mantiene una postura prudente hasta conocer la decisión definitiva de Almada.

La institución considera que el proceso todavía no concluyó y que el consentimiento del jugador será el paso indispensable para transformar el acuerdo entre clubes en una transferencia efectiva.

Una incorporación de jerarquía para el plantel

Si el mediocampista acepta la propuesta presentada por River, el club incorporará a un futbolista con presencia permanente en la Selección argentina.

Además, sumará a un campeón del mundo, condición que incrementa el valor deportivo de una eventual llegada al plantel.

La negociación, por sus características económicas y por el perfil del jugador involucrado, se ubica entre las operaciones de mayor relevancia del mercado de pases argentino.