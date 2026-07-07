Argentina quiere seguir creyendo y va por el pase a cuartos de final ante Egipto

La Selección argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 cuando se mida con Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro representa una oportunidad para que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni continúe su camino en el certamen, pero también para dejar atrás la imagen que dejó en la ronda anterior, donde logró la clasificación con un trabajado triunfo sobre Cabo Verde.

El partido está programado para las 13.00 (hora de Argentina) y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, de la ciudad de Atlanta. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, mientras que la transmisión podrá seguirse a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El árbitro designado para dirigir el encuentro será el francés Francois Letexier.

Argentina busca recuperar su mejor funcionamiento

El seleccionado argentino llega a esta instancia luego de imponerse por 3 a 2 sobre Cabo Verde, en un encuentro que se resolvió recién durante el tiempo extra y que dejó más interrogantes que certezas en el funcionamiento colectivo.

El desarrollo de ese compromiso expuso diferentes aspectos que el cuerpo técnico intentará corregir antes del cruce con Egipto. Entre los puntos señalados aparecen las dudas en el sector derecho de la defensa, donde tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel dejaron una imagen de desconfianza.

A ello se sumó la falta de conexión entre los mediocampistas y las dificultades para acompañar ofensivamente a Lionel Messi. En ese contexto, Thiago Almada tuvo poca relevancia durante el desarrollo del juego y continúa sin convencer, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez estuvieron lejos del nivel que habitualmente muestran en sus respectivos clubes.

Con ese panorama, el compromiso frente a Egipto aparece como una oportunidad para recuperar el funcionamiento que caracterizó a la denominada "Scaloneta".

Las variantes que analiza Lionel Scaloni

Con vistas al partido de este martes, el entrenador argentino evalúa introducir modificaciones en la formación titular con el objetivo de otorgarle mayor equilibrio y fluidez al equipo.

Una de las posibilidades se encuentra en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico podría ingresar en reemplazo de Facundo Medina.

También existen alternativas en la mitad de la cancha. Scaloni analiza el ingreso de Leandro Paredes, quien aportaría orden en la salida del equipo y una mayor posesión de la pelota, o la inclusión de Nicolás González, una variante ofensiva que podría ofrecer desequilibrio en los últimos metros del campo de juego.

Otra de las incógnitas permanece en la delantera, donde todavía no está confirmado quién acompañará a Lionel Messi como centrodelantero. La definición se mantiene entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Egipto llega tras una clasificación muy ajustada

El conjunto africano también debió atravesar un exigente compromiso para alcanzar los octavos de final del Mundial. Los dirigidos por Hossam Hassan lograron avanzar luego de igualar 1 a 1 frente a Australia en el tiempo reglamentario y conseguir la clasificación en la definición por penales.

Ese resultado permitió a Egipto mantenerse en competencia y preparar el enfrentamiento frente a la Selección argentina con el objetivo de seguir avanzando en el certamen.

Dentro del plantel egipcio, la principal referencia ofensiva continúa siendo el delantero Mohamed Salah, señalado como uno de los mejores futbolistas de la última década y la principal carta de ataque del equipo dirigido por Hassan.

Los datos del partido

El encuentro corresponde a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y definirá a uno de los clasificados para los cuartos de final.

Ficha del encuentro:

Partido: Argentina vs. Egipto.

Argentina vs. Egipto. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Hora: 13.00 (hora de Argentina).

13.00 (hora de Argentina). Árbitro: Francois Letexier.

Francois Letexier. Cobertura: Agencia Noticias Argentinas.

Agencia Noticias Argentinas. Televisión: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Las probables formaciones

Para este compromiso, ambos entrenadores manejan las siguientes alineaciones.

Argentina:

Emiliano Martínez.

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

Rodrigo De Paul.

Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández.

Leandro Paredes o Nicolás González.

Lionel Messi.

Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Egipto:

Mostafa Shobir.

Mohamed Hany.

Yasser Ibrahim.

Rami Rabia.

Kareem Hafez.

Marawan Attia.

Hamdy Fathy.

Emam Ashour.

Mostafa Zico.

Mohamed Salah.

Omar Marmoush.

Director técnico: Hossam Hassan.