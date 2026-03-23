Argentina inicia su preparación rumbo a la despedida previa al Mundial 2026

La Selección Argentina comenzará este martes con los entrenamientos previos al partido amistoso ante Mauritania, pactado para el próximo viernes a partir de las 20:15 en La Bombonera. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, el combinado nacional pondrá primera con el objetivo de preparar el siguiente duelo, que funcionará tanto como preparación para el Mundial 2026 como despedida oficial del plantel argentino antes de la cita mundialista.

El inicio de los trabajos se enmarca en un contexto de consolidación del equipo y ajustes tácticos, ya que el cuerpo técnico busca optimizar la condición física y futbolística de los jugadores, incorporando nuevas variantes defensivas y ofensivas en vista de los próximos compromisos.

Arribo de jugadores y logística

Desde la tarde del lunes, varios jugadores comenzaron a arribar a Argentina para sumarse al ciclo de entrenamientos. A partir de las 17:00, futbolistas como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González y Giuliano Simeone llegaron al aeropuerto de Ezeiza, marcando el inicio de la concentración del equipo. Más adelante, se sumó Nicolás Tagliafico, proveniente desde Francia, completando parte del núcleo defensivo convocado.

Otros integrantes de la lista, entre los que se encuentran Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, llegaron en horas previas, asegurando que la mayor parte del plantel esté presente desde los primeros entrenamientos. Por su parte, se espera que el astro del equipo, cuyo nombre se mantiene reservado en la información proporcionada, desembarque en Argentina este lunes por la noche y pueda sumarse al entrenamiento vespertino, cuyo horario aún está por confirmarse.

Ajustes en la convocatoria por lesiones

El cuerpo técnico debió realizar modificaciones en la lista de convocados debido a lesiones. Las ausencias de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi llevaron a Lionel Scaloni a incluir a Lucas Martínez Quarta, quien llega en buena forma luego de conseguir un triunfo con River por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, actuando como titular y capitán. Este reemplazo refuerza la defensa y aporta experiencia en el esquema planteado por el entrenador.

Calendario de amistosos y reestructuración de partidos

En otro frente, la cancelación de la Finalissima ante España, prevista originalmente para fines de este mes, obligó a la Selección Argentina a reestructurar su calendario de partidos amistosos. Como resultado, se establecieron compromisos contra Mauritania y Zambia, programados para el 27 y 31 de marzo, respectivamente. Estos encuentros no solo permitirán evaluar a los jugadores en condiciones de competencia, sino que también servirán como ensayo táctico de cara a los desafíos que se avecinan en la temporada internacional.

Estos amistosos, además de despedir a la selección antes del Mundial 2026, representan una oportunidad clave para que Lionel Scaloni consolide la química del grupo, ajuste roles de liderazgo y determine estrategias que podrían ser determinantes en la cita mundialista. La combinación de jugadores con experiencia y jóvenes talentos busca equilibrar dinamismo, solidez defensiva y capacidad ofensiva.

Expectativas y contexto

Con la puesta a punto iniciando este martes, la atención estará puesta tanto en la recuperación física de los convocados como en la integración de los refuerzos por lesión. La planificación meticulosa de los entrenamientos, el seguimiento individualizado y la preparación para los amistosos contra Mauritania y Zambia conforman un eje central de la estrategia del equipo.d