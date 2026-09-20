Argentina se metió en el Mundial de vóley y este domingo va por la plaza olímpica ante Brasil

La selección argentina de vóley cumplió uno de los principales objetivos de su participación en el Campeonato Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro: derrotó 3-0 a Bolivia y aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de 2027, que se llevará a cabo en Polonia entre el 10 y el 27 de septiembre del próximo año.

El conjunto dirigido por Horacio Dileo se impuso con parciales de 25-17, 25-15 y 25-21, en lo que fue el triunfo más holgado de Argentina en el torneo. Después de las victorias obtenidas previamente ante Venezuela, Colombia y Chile, el seleccionado nacional volvió a mostrar superioridad y consiguió el resultado que necesitaba para garantizar su presencia en la competencia mundial.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Este domingo, desde las 10:00, Argentina enfrentará a su clásico rival, Brasil, en la final del Sudamericano. El encuentro se disputará en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro y tendrá un premio adicional: además del título continental, estará en juego la última plaza olímpica disponible en el torneo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bolivia presentó resistencia en el comienzo

El partido ante Bolivia comenzó con una formación titular habitual para Argentina, aunque el conjunto del Altiplano logró generar cierta resistencia durante los primeros minutos.

Bolivia presionó en la apertura y obligó al equipo argentino a realizar ajustes, especialmente desde el saque. Sin embargo, Argentina consiguió establecer progresivamente la diferencia y llegó a la mitad del primer parcial con ventaja de 15-12. A partir de allí, el seleccionado nacional pudo controlar el desarrollo y terminó imponiéndose por 25-17, para quedar al frente del encuentro.

El resultado permitió encaminar una victoria que posteriormente tendría un desarrollo más favorable para la Argentina, especialmente a partir del funcionamiento de su armado y de la distribución de las opciones ofensivas.

De Cecco manejó el ataque argentino

El segundo set mostró una dinámica diferente. Bolivia ya no consiguió generar la misma presión desde el saque y Argentina pudo desarrollar con mayor comodidad su juego. En ese contexto, Luciano De Cecco volvió a ser una pieza central. El armador y capitán argentino distribuyó con precisión hacia los distintos puntos de ataque y permitió que el equipo encontrara alternativas ofensivas.

Cuando Bolivia logró defender los ataques argentinos, el bloqueo apareció como respuesta para sostener la diferencia. Argentina tomó rápidamente el control del parcial y alcanzó una ventaja de 14-7.

Luciano De Cecco

La diferencia se mantuvo hasta el cierre y el segundo set terminó 25-15, dejando al seleccionado a un solo parcial de conseguir la clasificación mundialista.

Dileo rotó el equipo y preparó la final

El tercer parcial tuvo además una lectura vinculada con el partido que Argentina deberá afrontar este domingo. Con la clasificación mundialista encaminada, Horacio Dileo realizó una amplia rotación del plantel para permitir que distintos jugadores sumaran ritmo de cara al duelo decisivo ante Brasil.

Ingresaron, entre otros, Matías Sánchez, Germán Gómez, Joaquín Gallego y Fausto Díaz. La modificación del equipo no impidió que Argentina mantuviera el control del encuentro.

Bolivia tuvo una reacción y consiguió reducir la diferencia en algunos pasajes del set, pero el conjunto argentino sostuvo la ventaja suficiente para cerrar el parcial por 25-21 y quedarse con el partido por 3-0. La rotación permitió, además, que todo el plantel llegara con ritmo al compromiso decisivo del domingo, en el que estará en disputa tanto el campeonato sudamericano como la posibilidad de obtener el pasaje olímpico.

Los nombres de la formación argentina

La formación argentina incluyó a Pablo Kukartsev como opuesto, mientras que Manuel Armoa y Luciano Vicentín ocuparon las bandas.

En el centro estuvieron Agustín Loser y Nicolás Zerba, con Loser como el máximo anotador argentino del encuentro, con 11 puntos. El puesto de líbero fue ocupado por Franco Massimino. La presencia de De Cecco como armador completó una estructura que logró controlar el encuentro y que, especialmente a partir del segundo set, pudo imponer condiciones ante Bolivia.

Brasil también aseguró su lugar en el Mundial

Brasil llegará a la final en las mismas condiciones respecto del objetivo mundialista. Más temprano, durante la jornada del torneo, el seleccionado brasileño derrotó categóricamente 3-0 a Venezuela, con parciales de 25-19, 25-13 y 25-19.

Ese resultado le permitió asegurar también su clasificación a la Copa del Mundo de 2027. De esta manera, el encuentro del domingo tendrá una dimensión diferente a la de los partidos anteriores del torneo. Argentina y Brasil ya tienen asegurada su participación mundialista, pero ambos llegarán a la final con la posibilidad de quedarse con el título sudamericano.

Para Argentina, además, existe un incentivo adicional: la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que todavía está disponible dentro del torneo.

La final también pone en juego el pasaje olímpico

El partido del domingo será determinante para la clasificación olímpica. La final entre Argentina y Brasil entregará la última plaza olímpica disponible en el Campeonato Sudamericano para Los Ángeles 2028.

Por eso, el encuentro tendrá en juego dos objetivos diferentes: el título continental y el pasaje directo a los Juegos Olímpicos.

La clasificación al Mundial ya está asegurada para Argentina, pero una derrota ante Brasil no significaría el cierre de sus posibilidades olímpicas. El camino hacia Los Ángeles 2028 contempla otras alternativas.

Las otras vías hacia Los Ángeles 2028

En caso de no conseguir la plaza olímpica frente a Brasil, Argentina todavía contará con otras posibilidades para buscar su clasificación. La Copa del Mundo 2027 otorgará otras tres plazas entre los mejores equipos que no hayan obtenido previamente su clasificación por la vía continental.

Además, existe una tercera vía mediante tres cupos adicionales por ranking. Para acceder a esa posibilidad, la Argentina deberá mejorar su posición actual en el escalafón mundial, donde se encuentra en el puesto 15, a partir de una destacada campaña en la Liga de Naciones (VNL).

El panorama, entonces, presenta distintas instancias de clasificación, aunque la primera oportunidad estará este domingo en Río de Janeiro. Argentina ya consiguió el pasaje al Mundial tras una campaña que incluyó triunfos ante Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia. El último paso dentro del Sudamericano será frente a Brasil, en una final que reunirá la disputa por el campeonato continental y una plaza olímpica.

Con el 3-0 sobre Bolivia, el seleccionado de Horacio Dileo cerró la clasificación mundialista y ahora concentra su atención en el clásico sudamericano. El Maracanazinho será el escenario donde Argentina buscará completar una jornada decisiva para sus aspiraciones de cara a Los Ángeles 2028, mientras que el resultado también definirá al campeón del torneo disputado en Río de Janeiro.