Instituto le ganó el clásico a Talleres y lidera la Zona A del Clausura

Instituto le ganó por 3-1 a Talleres en Córdoba, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura para quedarse como único puntero en la Zona A por encima de Defensa y Justicia y tres clubes más.

Los goles de la "Gloria" llegaron en el complemento: a los 5 minutos Cerato de volea; a los 13 Fernando Alarcón, que desvió el remate de Álex Luna desde un tiro libre; y a los 35 el arquero visitante Ezequiel Unsain en contra; mientras que Alexandro Maidana descontó para Talleres a los 21. Además, Álvarez Martínez fue expulsado a los 45 de la primera parte para la "T".

En la anterior fecha, Instituto venció por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto también en condición de local en el estadio Monumental Presidente Perón; mientras que Talleres había hecho lo propio al derrotar por el mismo resultado a Unión de Santa Fe en el Mario Alberto Kempes.

En el primer tiempo, luego de un gran recibimiento con humo rojo, banderas y un estadio repleto, recién a los 37, el arquero de Talleres, Unsain, se hizo enorme para tapar un cabezazo a quemarropa de Matías Tissera tras un gran centro de Lázaro desde la derecha.

Antes de finalizar la primera parte, Darío Herrera fue llamado desde el VAR por Héctor Paletta para revisar una jugada donde Álvarez Martínez le dio un cabezazo a Alarcón tras un empujón de este último. Herrera decidió que el jugador de Talleres fuera expulsado y que el de Instituto fuera amonestado con una tarjeta amarilla.

En el complemento, Abregú terminó asistiendo a Cerato, que remató cruzado y de volea en el medio del área para romper la paridad a los cinco minutos, en el estadio Monumental Presidente Perón. Aunque no se quedarían con el primer tiempo: a los 13 minutos Alex Luna remató de derecha un tiro libre desde la izquierda, que Fernando Alarcón desvió para ampliar la ventaja contra la "T".

Posteriormente, Alexandro Maidana, apenas ingresado al campo, metió un cabezazo cruzado de manera excelente para descontar y quedar a un tiro del empate.

El cual nunca llegó, pero además Lázaro fue el encargado de sellar la goleada: la pelota terminó siendo metida en el arco por el arquero de la visita, Unsain; el jugador de la "Gloria" hizo la jugada previa en un mano a mano sobre la raya del córner.

En la siguiente jornada, Talleres deberá medirse en el clásico cordobés frente a Belgrano, en condición de local en el Kempes; será el próximo domingo a partir de las 17 horas. Por su lado, Instituto tendrá que viajar hacia la provincia de Buenos Aires para visitar a Independiente en Avellaneda el viernes 2 desde las 19:15.