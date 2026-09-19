La AFA confirmó los convocados del fútbol local para los amistosos de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó a los jugadores del plano local convocados por el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para esta nueva fecha FIFA que comenzará este lunes 21 de septiembre y terminará el 6 de octubre.

Scaloni decidió hacer una lista con seis jugadores del medio local, contando con la inclusión de Leonel Flores (Boca), Tomás Palacios (Estudiantes LP), Santiago Beltrán, Thiago Alamada -que cumplirá su fecha de suspensión-, la vuelta de Nicolás Otamendi y Tobías Andrada de River Plate.

El seleccionado nacional decidió hacer dos listas de futbolistas de cara a la siguiente ventana de amistosos internacional, una con jugadores del plano mundial: Inglaterra, España, Italia, Alemania o Estados Unidos, entre otras; y otra sobre el acto para disputar los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Precisamente Benín tendrá una connotación especial, debido a que se confirmó que será la última aparición de Lionel Messi con la camiseta "Albiceleste"; en el comunicado oficial, la AFA confirma que Otamendi "es convocado para el partido del 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate".

Además, explica en el documento que los futbolistas de Boca Juniors Leonel Flores y el de Estudiantes de La Plata Tomás Palacios se entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes, pero aclaró que "tras ello volverán a sumarse a los trabajos del plantel 'Albiceleste'".

Dichos nombres se suman a los otros tres convocados por separado: Santiago Simón de Deportivo Toluca, Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen de Alemania y Valentín Gómez perteneciente al Real Betis.

Por otro lado, la AFA confirmó los precios de las entradas para ver el retiro del astro Lionel Messi de la selección argentina, así como también de los dos amistosos restantes, con precios que oscilan entre $90.000 y $480.000.