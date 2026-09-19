Gimnasia empató con Banfield y dejó escapar un triunfo sobre el final

Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) no pudo plasmar en el marcador la superioridad que sostuvo durante la mayor parte del partido y sufrió un empate sobre la hora, para igualar 2-2 con Banfield en la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

El local estuvo en ventaja en dos ocasiones, con tantos del delantero Agustín Auzmendi y el defensor Pedro Silva Torrejón, en 19 minutos del primer tiempo y 16 del segundo, mientras que para la visita marcaron los volantes Lautaro Gómez, en 37 del primero, y David Zalazar, a los 44 del complemento.

Con la igualdad, el "Lobo" llegó al segundo lugar de la zona B, con 17 unidades, al tiempo que el conjunto que dirige Pedro Troglio se ubica duodécimo en el mismo grupo, con nueve puntos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra visitará a Independiente Rivadavia, el viernes 2 de octubre desde las 21:30, mientras que el "Taladro" será local de Rosario Central el lunes 5, a partir de las 21:15.

La primera llegada del partido fue apenas en el primer minuto y para el local, con un desborde por izquierda del lateral Pedro Silva Torrejón y centro al primer palo para el delantero Agustín Auzmendi, cuyo remate dio en el poste.

Ocho minutos después, una pelota al segundo palo del volante Ignacio "Nacho" Fernández le llegó al extremo Lucas Janson, que no alcanzó a empujarla contra el arco rival.

A los 19 minutos, un córner cerrado al segundo palo le llegó al delantero Agustín Auzmendi, que le ganó con mucha facilidad en el duelo al central Brandon Oviedo y ajustó el frentazo contra el palo izquierdo del arquero Diego "Ruso" Rodríguez, para el 1-0.

En 35 minutos, luego de una falta infantil del lateral Marcos López dentro de su área, el "Ruso" Rodríguez detuvo un penal ejecutado por el delantero Lucas Janson, con un derechazo cruzado a media altura.

Solo dos minutos más tarde, Lautaro Gómez recibió por derecha y, en una de las primeras pelotas que tocó en el partido, eludió a dos rivales y definió con la zurda, con un remate seco que dio en el palo derecho del arquero Nelson Insfran antes de llegar al fondo de la red.

A los 44 minutos, una pelota filtrada dejó mano a mano al delantero Agustín Auzmendi, que remató desde el piso y no pudo con el achique del arquero del "Taladro".

Gómez volvió a ser la carta de peligro de la visita en el primer minuto, al recibir una pelota en cortada del volante Santiago Esquivel y buscar el zurdazo con efecto desde afuera del área, que se fue ancho.

A los 12 minutos de la segunda parte, el mediocampista Favio Álvarez se quedó con el rebote de un córner dentro del área y definió con el borde externo de la pierna diestra, con un disparo bajo que no sorprendió a Insfran.

Un minuto más tarde llegó el local, con un remate desde la mitad de la cancha del extremo Maximiliano Zalazar, cuyo disparo tenía buena dirección pero fue detenido por el "Ruso" Rodríguez, que tuvo que correr hacia atrás.

En 16 minutos, una pelota alta al segundo palo fue bajada de cabeza por Auzmendi, para que Silva Torrejón la puntee en el área chica y marque el 2-1.

Cuando iban 29 minutos, el atacante Manuel Panaro quedó libre sobre el punto del penal de área rival, ante una defensa llamativamente estática, y definió de volea, por encima del travesaño.

En 38 minutos, luego de una buena asociación de derecha al medio, Panaro quedó mano a mano y quiso rematar con un derechazo cruzado, pero el guardameta de la visita achicó a tiempo e impidió el gol con la pierna izquierda.

A los 44 minutos de la segunda parte, David Zalazar recibió por izquierda, se hamacó hacia la pierna zurda para dejar en el camino a su marcador y sacó un derechazo impresionante al segundo palo, desde el vértice del área, que pegó en el poste antes de sellar la igualdad.