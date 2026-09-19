Copa Davis: Tirante ganó el segundo punto y Argentina quedó a un paso de los Qualifiers 2027

La Selección Argentina tuvo un buen inicio en la serie del Grupo Mundial I ante Turquía en la Copa Davis, con triunfos en los dos partidos disputados.

Francisco Cerúndolo (23°) se impuso al turco Yanki Erel (329°) y Thiago Tirante (52°) derrotó a Mert Alkaya (296°) en una serie transcurrida en el estadio Ruca Che de Neuquén, que marca la disputa de la serie de Davis más austral de la historia argentina.

El triunfo en ambos encuentros pone en ventaja al representativo argentino, que busca ganar la serie ante un rival de menor jerarquía para sostenerse en la máxima categoría del tenis mundial y volver a competir por el título el año próximo, con el objetivo de alcanzar la gloria como en 2016.

Francisco Cerúndolo entendió como jugar el partido desde el principio y superó a Erel por 6-0 y 6-4, para darle tranquilidad al equipo que capitanea el exjugador Javier Frana.

El tenista que viene de alcanzar la cuarta ronda del US Open, la mejor participación de su carrera en el Grand Slam estadounidense, supo que debía marcar el ritmo del partido ante un rival con muy poca experiencia en el circuito ATP, con apenas seis encuentros en el máximo nivel durante toda su trayectoria.

Con las riendas del partido desde el primer momento, y más de una pelota ganadora ajustada contra las líneas, Cerúndolo dominó a gusto durante el primer set ante un rival al que le pudieron los nervios, y necesitó de solo treinta minutos para quedarse con tres quiebres y llevarse el parcial.

En el segundo set se vio una versión mejorada del jugador europeo, que pudo encontrar alguna solución a partir del saque y el ataque directo desde la segunda pelota, mientras que el argentino encontró la solución estirando un poco cada peloteo, con más golpes de seguridad y buscando mover a su rival, con tiros de menor intensidad.

Así, Cerúndolo pudo superar su único break point en contra y, luego de quebrar en el séptimo juego, definió el partido con una gran volea desde la mitad de la cancha, que generó el aplauso de todo el estadio.

Por su lado, Tirante pudo ganar su primer partido defendiendo los colores de la Selección, luego de haber caído en su debut ante Corea del Sur como visitante, en febrero, al derrotar por 6-2 y 6-4 a Alkaya.

El platense tuvo un desarrollo de partido similar al del primer partido del día y no tuvo ningún inconveniente para demostrar su lógica superioridad y, con tres quiebres, se llevó el encuentro con su segundo match point.

La serie podría ser definida a las 11:00 con el partido de dobles, en caso de que los argentinos Guido Andreozzi y Andrés Molteni superen a la dupla turca, mientras que también están programados encuentros entre Cerúndolo y Alkaya, a las 12:30, y Tirante contra Erel, a partir de las 14:00, en caso de ser necesarios y con posibilidad de cambio de jugadores.