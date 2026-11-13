Argentina no pudo ante Uruguay en el inicio de la era post Messi

La Selección Argentina no pudo en su primer amistoso de la fecha FIFA y cayó por 2 a 1 frente a Uruguay como local en el estadio La Bombonera en lo que fue el inicio de la "era post-Messi".

A pesar del gol de Julián Álvarez a los 28 minutos del complemento, el equipo argentino estuvo impreciso y pudo daar vuelta el resultado tras los tantos de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo que le dieron el triunfo a Uruguay.

El próximo martes 17 de noviembre, la Selección argentina enfrentará a su par de Costa Rica en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza en lo que será el segundo y último amistoso de la fecha FIFA.

Este clásico rioplatense expuso dos tiempos totalmente contrastados: un período inicial con dominio albiceleste y un complemento donde el conjunto dirigido por Diego Forlán capitalizó sus opciones ofensivas para establecer una ventaja de dos tantos que resultó indescontable.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el equipo comandado por Lionel Scaloni controló la pelota y generó las acciones de mayor riesgo, ya que Julián Álvarez exigió la intervención del arquero rival y Enzo Fernández remató desde media distancia.

No obstante, el futbolista más incisivo resultó Nico Paz, cuyas maniobras aportaron la cuota creativa en el mediocampo local. En la vereda opuesta, el combinado uruguayo optó por un esquema conservador, priorizó el orden defensivo y aguardó oportunidades de contraataque. La etapa inicial concluyó sin alteraciones en el marcador.

La segunda mitad modificó el desarrollo del encuentro de manera abrupta ya que a los tres minutos, un centro ejecutado por Giorgian de Arrascaeta propició un cabezazo de Darwin Núñez cuyo trayecto desvió Leonardo Balerdi hacia su propio arco, lo que decretó el 1-0 para la visita.

Pocos minutos más tarde, un tiro de esquina derivó en una definición de Maximiliano Araújo con la espalda, balón que cruzó el área y superó la resistencia de Gerónimo Rulli para decretar el segundo tanto uruguayo.

Frente a la adversidad, el banco local dispuso variantes tácticas que aportaron profundidad ofensiva y la reacción albiceleste cristalizó mediante una acción individual de Gianluca Prestianni por el sector izquierdo, habilitando a Julián Álvarez para concretar el descuento.

Este resultado reedita un antecedente inmediato en el mismo escenario, cuando el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el combinado charrúa se había impuesto por idéntico marcador con conquistas de Ronald Araújo y Darwin Núñez.