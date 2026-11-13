Messi volverá a jugar en el Monumental: Inter Miami y River confirmaron un amistoso

Lionel Messi volverá a jugar en el estadio Monumental el próximo 19 de enero de 2027, en un partido amistoso que enfrentará a Inter Miami con River Plate. La institución estadounidense oficializó el anuncio a través de un comunicado publicado en su página web y posteriormente difundió la noticia mediante sus distintas redes sociales.

La confirmación del encuentro marca el regreso del capitán argentino a uno de los escenarios más emblemáticos de su trayectoria con la Selección nacional. El partido tendrá como protagonistas a dos clubes con proyección internacional y permitirá que el público argentino vuelva a ver al futbolista rosarino en el campo de juego del Millonario.

La fecha ya quedó establecida: el amistoso se disputará el 19 de enero de 2027 en el Monumental. La expectativa estará centrada en la presencia de Messi, que regresará al estadio luego de su despedida con la Selección argentina, realizada el pasado 6 de octubre.

De esta manera, el escenario de Núñez volverá a recibir al máximo referente del fútbol argentino en una jornada que reunirá a los seguidores de River y a los admiradores del capitán de la Selección. La particularidad será que, en esta oportunidad, Messi no vestirá la camiseta albiceleste, sino los colores de Inter Miami, equipo estadounidense al que se incorporó y con el que protagonizó una transformación de alcance internacional.

Un partido con un significado especial para los hinchas

El regreso de Messi al Monumental tendrá un atractivo particular para los aficionados argentinos y, especialmente, para los hinchas de River. El futbolista volverá a pisar el césped de un estadio en el que protagonizó momentos inolvidables durante su recorrido con la Selección nacional, aunque ahora lo hará en el marco de un compromiso entre clubes.

Para el público, la posibilidad de observarlo nuevamente en ese escenario representa una oportunidad especial. La presencia del rosarino, esta vez enfrentando al Millonario y defendiendo los colores de Inter Miami, le dará al amistoso una dimensión que trasciende el resultado deportivo.

La jornada reunirá dos elementos centrales: el regreso de una figura de reconocimiento mundial a una cancha cargada de significado para el fútbol argentino y el enfrentamiento entre instituciones que desarrollaron proyectos deportivos, institucionales y comerciales con alcance internacional.

El encuentro también permitirá que River reciba en su estadio a uno de los futbolistas más destacados de su generación, en un partido que tendrá como principal atractivo la presencia de Messi dentro del campo de juego.

River e Inter Miami

El amistoso se concreta en un contexto de expansión deportiva, institucional y comercial de ambas instituciones. Según la información difundida sobre el encuentro, River Plate consolidó su crecimiento durante una década de éxitos, acompañado por un proceso de modernización de su estadio.

El Monumental se convirtió en una de las principales referencias de esa transformación y actualmente es señalado como el estadio más convocante del mundo. Su modernización y la capacidad de convocatoria alcanzada forman parte de los aspectos destacados del presente institucional del club argentino.

Inter Miami, por su parte, protagonizó un salto internacional impulsado principalmente por la llegada de Lionel Messi y la incorporación de otras estrellas. La presencia del capitán argentino contribuyó a que la institución estadounidense se transformara en una de las marcas más reconocidas del fútbol global.

El club desarrolló un proyecto con ambiciones internacionales y una estrategia de expansión que excedió el ámbito deportivo. En ese recorrido, la incorporación de figuras de renombre y el crecimiento de su reconocimiento mundial fueron elementos centrales.

Así, el partido del 19 de enero de 2027 reunirá a dos entidades que, desde realidades diferentes, fortalecieron su posicionamiento y su alcance. River llegará como una institución argentina que consolidó su crecimiento deportivo y modernizó su estadio, mientras que Inter Miami se presentará como un club estadounidense que ganó protagonismo internacional a partir de la llegada de Messi y otras figuras.

Una celebración del fútbol más allá de los 90 minutos

La organización del evento contempla propuestas destinadas a los hinchas que irán más allá del desarrollo del partido. La jornada será producida por COC Global, en conjunto con River Plate e Inter Miami, y buscará ofrecer una experiencia que combine el espectáculo deportivo con otras actividades para los aficionados.

De acuerdo con lo anunciado, el encuentro no estará limitado a los 90 minutos de juego. La propuesta contempla una celebración del fútbol y de la proyección internacional que alcanzaron ambos clubes, con actividades adicionales destinadas al público que asista al Monumental.

La presencia de Messi será uno de los principales ejes de esa convocatoria. Su regreso al estadio, después de la despedida con la Selección argentina del 6 de octubre, constituye el atractivo central de una jornada que reunirá a seguidores de distintas instituciones y a quienes quieran verlo nuevamente en acción en el país.

La producción y coordinación general estarán a cargo de COC Global, que trabajará de manera articulada con las dos entidades para llevar adelante el amistoso.

Entradas y actividades: los próximos anuncios

Aunque la fecha y el escenario del encuentro ya fueron confirmados, todavía resta conocer información específica sobre la organización y la participación de los aficionados.

Los detalles vinculados con la venta de entradas y las actividades previstas para los hinchas serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de River Plate e Inter Miami.

Con la confirmación oficial del club estadounidense, quedó establecido uno de los principales datos del evento: Lionel Messi volverá a jugar en el Monumental en enero de 2027. El partido frente a River combinará el atractivo deportivo del cruce entre dos instituciones de alcance global con el regreso del astro argentino a un estadio que forma parte de sus recuerdos más destacados con la Selección nacional.