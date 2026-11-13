Con un historial favorable con Boca, Andrés Matonte dirigirá la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors ya conoce al árbitro que tendrá a su cargo impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana 2026. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la designación del uruguayo Andrés Matonte como juez principal del encuentro que enfrentará al conjunto argentino con Atlético Mineiro, el próximo sábado 21 de noviembre.

La definición se jugará desde las 19.30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Allí, ambos equipos disputarán el título de uno de los principales certámenes del calendario futbolístico sudamericano, en una jornada que tendrá a Matonte como responsable de conducir el desarrollo del partido desde el punto de vista arbitral.

La designación también puso nuevamente en consideración los antecedentes del equipo de la Ribera bajo la conducción del árbitro charrúa. En sus nueve presentaciones internacionales con Matonte como juez principal, Boca consiguió cinco victorias, tres empates y apenas una derrota. Se trata de un registro favorable que acompaña al Xeneize en la previa de una final en la que intentará volver a conquistar un título continental.

Un balance de nueve partidos con una sola derrota

El historial entre Boca y Andrés Matonte comprende encuentros correspondientes a distintas ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El primer antecedente se produjo durante la Libertadores 2022, cuando el árbitro uruguayo dirigió dos partidos del conjunto argentino frente a Corinthians.

El primer cruce tuvo lugar en Brasil, durante la fase de grupos, y terminó con una derrota por 2-0 para el equipo de la Ribera. Posteriormente, Matonte volvió a dirigir a ambos equipos en la revancha de los octavos de final, disputada en La Bombonera. En esa oportunidad, el encuentro terminó 0-0, aunque Boca no consiguió avanzar de ronda, ya que quedó eliminado en la definición por penales.

Esos dos compromisos marcaron el comienzo de un registro que, con el paso de las temporadas, incorporó más partidos internacionales del Xeneize bajo el arbitraje del uruguayo. La eliminación frente a Corinthians quedó como uno de los antecedentes de aquella primera etapa, mientras que las siguientes actuaciones de Boca con Matonte estuvieron acompañadas por resultados favorables.

La Libertadores 2023

Durante la Copa Libertadores 2023, Matonte volvió a aparecer en el camino de Boca y dirigió encuentros correspondientes tanto a la fase de grupos como a las instancias eliminatorias.

En la primera etapa del certamen, el árbitro uruguayo estuvo presente en dos triunfos del conjunto argentino. El primero fue frente a Deportivo Pereira, por 2-1, mientras que el segundo se produjo ante Monagas, con una victoria por 4-0. Ambos resultados se incorporaron al balance positivo del equipo de la Ribera en los partidos dirigidos por el charrúa.

Su participación también se extendió a los cruces eliminatorios de aquella edición. Matonte dirigió los encuentros frente a Racing y Palmeiras, dos series en las que Boca consiguió avanzar de ronda mediante las definiciones por penales.

De esta manera, los compromisos de 2023 reforzaron el registro favorable del Xeneize. A las victorias obtenidas durante la fase de grupos se sumaron los empates registrados ante Racing y Palmeiras, aunque en ambos casos el equipo argentino logró continuar en la competencia después de imponerse en las respectivas tandas desde los doce pasos.

Los últimos antecedentes

Los tres antecedentes más recientes de Boca bajo el arbitraje de Andrés Matonte corresponden a la Copa Sudamericana y terminaron con victorias para el conjunto argentino.

El primero se registró en la edición 2024 del certamen, durante los playoffs de octavos de final. En aquella instancia, Matonte dirigió el encuentro en el que Boca consiguió imponerse por 1-0 frente a Independiente del Valle. Ese resultado se sumó a los antecedentes positivos del equipo en sus presentaciones internacionales con el árbitro uruguayo.

Posteriormente, en la Copa Sudamericana 2026, el charrúa volvió a estar al frente de dos partidos del Xeneize. En uno de ellos, Boca consiguió una victoria por 1-0 ante O'Higgins, mientras que en el otro superó a Recoleta por 4-0.

Esos tres triunfos consecutivos constituyen los últimos registros del equipo argentino con Matonte como juez principal y completan una estadística que presenta un saldo ampliamente favorable para Boca en la previa de la final frente a Atlético Mineiro.

El historial que acompaña al Xeneize antes de la final

El balance general contempla nueve partidos internacionales, distribuidos entre las competencias continentales disputadas por Boca en las temporadas 2022, 2023, 2024 y 2026. En ese recorrido, el equipo consiguió cinco victorias, tres empates y sufrió una sola derrota.

Los resultados registrados bajo el arbitraje de Matonte son los siguientes:

Cinco victorias: Deportivo Pereira (2-1), Monagas (4-0), Independiente del Valle (1-0), O'Higgins (1-0) y Recoleta (4-0).

Tres empates: Corinthians (0-0), Racing y Palmeiras.

Una derrota: Corinthians (0-2).

En los cruces frente a Corinthians, el empate sin goles en La Bombonera no alcanzó para evitar la eliminación, que se resolvió mediante los penales. En cambio, ante Racing y Palmeiras, también en instancias eliminatorias, Boca consiguió avanzar luego de las definiciones desde los doce pasos.

Con esos antecedentes, el equipo de la Ribera llegará a la final de la Copa Sudamericana con un registro favorable bajo la conducción arbitral de Andrés Matonte. El uruguayo tendrá ahora la responsabilidad de dirigir el encuentro decisivo frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla, con el título continental en juego.

La cita del sábado 21 de noviembre, a las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, será un nuevo capítulo en la relación deportiva entre Boca y el árbitro charrúa. Esta vez, el contexto será el de una final sudamericana, en la que el conjunto argentino buscará volver a levantar un trofeo continental y Matonte estará a cargo de impartir justicia.