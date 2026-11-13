Una foto de Emiliano Díaz reavivó la ilusión de River por el regreso de Ramón al Monumental

Una imagen aparentemente sencilla, pero cargada de simbolismo para los hinchas de River, volvió a alimentar las expectativas sobre un posible regreso de Ramón Díaz al banco de suplentes del Millonario. El protagonista de la publicación fue Emiliano Díaz, hijo del entrenador riojano y uno de sus principales colaboradores en el cuerpo técnico, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención de los simpatizantes de la institución de Núñez.

En la fotografía se observa un mate acompañado por la frase "lo mejor está por venir". Junto a él aparece un termo que lleva el escudo de River y el lema "nunca mucho costó poco". La combinación de ambos elementos despertó interpretaciones entre los fanáticos, que volvieron a relacionar el mensaje con la posibilidad de que Ramón Díaz tenga una nueva etapa como director técnico del club.

La publicación apareció en un contexto en el que la expectativa por el regreso del Pelado había perdido intensidad durante las últimas semanas. Sin embargo, el gesto de Emiliano volvió a poner el tema en el centro de las conversaciones futbolísticas y reactivó una ilusión que permanece vigente entre los hinchas.

La situación deportiva e institucional también contribuye a mantener abierta la discusión. Actualmente, Leonardo Ponzio está al frente del plantel como entrenador interino y su continuidad todavía representa una incógnita. Mientras el excapitán intenta consolidar su ciclo y aspira a dejar de ocupar ese cargo transitorio, los simpatizantes continúan reclamando la posibilidad de volver a contar con Ramón Díaz.

Las declaraciones de Ramón

Uno de los antecedentes más importantes de esta historia se produjo hace casi un mes, cuando el propio Ramón Díaz se refirió a los rumores sobre su posible regreso a River y aclaró que hasta ese momento no había existido ningún contacto formal con él ni con su hijo.

En un audio enviado al periodista Hernán Castillo, durante el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve (Love ST)", el entrenador expresó: "nadie habló conmigo ni con Emiliano ni se comunicó con nosotros".

La declaración dejó en claro que, pese a las versiones que circulaban alrededor de su nombre, no se había iniciado una conversación concreta para evaluar su incorporación al cuerpo técnico de River. Sin embargo, esa situación no terminó de cerrar la posibilidad de un regreso.

Por el contrario, con el paso de las semanas, la postura institucional que inicialmente parecía representar un rechazo contundente comenzó a mostrar algunos matices. Lo que hasta hace poco era considerado un escenario prácticamente descartado empezó a dejar espacio para nuevas interpretaciones, especialmente a partir de las declaraciones de las principales autoridades y referentes vinculados con el club.

En ese marco, la eventual vuelta de Ramón dejó de depender exclusivamente de los deseos de los hinchas y comenzó a relacionarse también con las posiciones que expresaron distintos dirigentes sobre la posibilidad de recuperar a uno de los entrenadores más identificados con la historia reciente de River.

Stefano Di Carlo dejó abierta la puerta

El presidente de River, Stefano Di Carlo, también se refirió a su vínculo con Ramón Díaz y reconoció públicamente que no mantiene contacto con el entrenador desde hace varios años.

Durante una entrevista concedida a La Red (AM 910), el titular de la institución manifestó: "no tengo relación con Ramón Díaz desde 2013, la última vez que hablamos".

La frase expuso la distancia personal que existe entre ambos desde aquel último contacto. Sin embargo, Di Carlo evitó clausurar cualquier posibilidad de acercamiento futuro y dejó una definición que fue interpretada como una señal de apertura respecto de las decisiones que pueda tomar la conducción del club.

"Vamos a hacer lo mejor para el club a su debido tiempo", sostuvo el presidente.

La declaración no confirmó negociaciones ni anticipó una decisión sobre el futuro entrenador, pero dejó establecido que la posibilidad de evaluar distintas alternativas permanece dentro de las decisiones que deberá tomar la institución.

A esa posición se sumó la opinión del expresidente Rodolfo D'Onofrio, quien también reconoció la importancia que Ramón Díaz tiene para River y manifestó su respaldo ante una eventual decisión de la actual conducción.

"Ramón es un técnico que en River evidentemente dejó una muy buena imagen. Si el presidente decide traerlo, voy a apoyar", expresó D'Onofrio.

Sus palabras aportaron otro elemento al escenario que rodea al posible regreso del riojano. Sin impulsar directamente una negociación, el exmandatario reconoció la trayectoria del entrenador y aseguró que acompañaría una eventual determinación presidencial favorable a su contratación.

El deseo de volver al Monumental y el recuerdo del título de 2014

En el entorno de Ramón Díaz aseguran que, a sus 67 años, el entrenador considera que puede ser el momento adecuado para regresar a River y volver a pisar el estadio Monumental.

Existe, además, un componente particular en ese deseo: Ramón todavía no visitó el estadio después de la remodelación, por lo que una eventual vuelta representaría también la posibilidad de reencontrarse con un escenario que tuvo un papel central durante sus distintas etapas en la institución.

La expectativa estaría relacionada con la intención de revivir las sensaciones de su último paso por el club, una etapa que quedó marcada por la conquista del Torneo Final 2014, cuando el equipo logró dar la vuelta olímpica.

Aquel campeonato constituye uno de los recuerdos más importantes de su vínculo reciente con River y forma parte del contexto que explica por qué su nombre continúa generando entusiasmo entre los simpatizantes.

De acuerdo con lo que se sostiene en su entorno, el deseo de regresar al Monumental tendría un peso importante en este momento de su carrera. Incluso, el entrenador habría rechazado una oferta para regresar al Corinthians, a la espera de que pudiera surgir una oportunidad para volver a dirigir a River.

Ese dato refuerza las versiones sobre su interés en una nueva etapa en Núñez, aunque hasta el momento no se haya confirmado una comunicación formal con las autoridades del club.