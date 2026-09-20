Argentina quedó a un triunfo de cerrar la serie de la Davis y define este domingo en Neuquén

La Argentina completó una primera jornada sin fisuras en el Ruca Che y quedó a un solo triunfo de cerrar la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Las victorias conseguidas por Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante permitieron que el equipo conducido por Javier Frana terminara el sábado con una ventaja de 2-0 y con la posibilidad concreta de definir toda la eliminatoria durante la primera presentación del domingo.

La actividad comenzará a las 11, cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni salgan a la cancha para enfrentar inicialmente a Tuncay Duran y Arda Azkara. El encuentro será el primero de la jornada y tendrá una importancia central, ya que una victoria argentina permitirá cerrar la serie sin necesidad de recurrir a los dos singles previstos posteriormente.

El partido podrá seguirse por TyC Sports y DSports, además de las plataformas digitales correspondientes. El escenario que se presenta para el equipo argentino es consecuencia directa de los resultados obtenidos durante el primer día, en el que consiguió los dos puntos individuales sin ceder sets y dejó a Turquía sin margen de error.

Cerúndolo abrió el camino

El primer punto de la serie quedó en manos de Francisco Cerúndolo, número 23 del ranking mundial, quien tuvo a su cargo el partido inaugural frente a Yanki Erel.

El tenista argentino comenzó el encuentro con contundencia y resolvió el primer set por 6-0, estableciendo desde el inicio una diferencia clara. Sin embargo, Erel consiguió elevar considerablemente su nivel durante el segundo parcial y planteó un desarrollo más parejo.

Cerúndolo encontró entonces el quiebre que necesitaba para encaminar definitivamente el encuentro y terminó cerrándolo por 6-4. El partido tuvo una duración de una hora y 13 minutos y le permitió a la Argentina comenzar la eliminatoria con el primer punto. El resultado también significó un inicio importante para el conjunto dirigido por Frana, que pudo trasladar rápidamente al marcador la condición de local y comenzar a construir la ventaja que luego se ampliaría con el segundo single.

Tirante consiguió el segundo punto

Más tarde fue el turno de Thiago Tirante, quien se enfrentó a Mert Alkaya. El platense confirmó la superioridad argentina y se impuso por 6-2 y 6-4. Tirante logró establecer una diferencia en el primer parcial y luego tuvo que sostener su servicio cuando el partido se volvió más equilibrado. El argentino consiguió mantener el control del encuentro y aseguró el segundo punto de la serie.

Con los dos singles resueltos a su favor, el equipo de Javier Frana terminó el primer día sin ceder sets y alcanzó una posición favorable para afrontar la definición.

A ese escenario deportivo se suma el acompañamiento del público neuquino. El público del Ruca Che volvió a acompañar con fuerza durante toda la jornada y se convirtió en otro de los elementos que el equipo argentino buscará aprovechar este domingo.

Andreozzi y Molteni, y la posibilidad de cerrar la serie

El dobles será el primer partido del domingo y puede convertirse en el encuentro definitivo de la eliminatoria. El capitán argentino designó a Guido Andreozzi y Andrés Molteni como la pareja que tendrá la primera posibilidad de conseguir el punto que falta.

Del lado turco, los representantes inicialmente designados son Tuncay Duran y Arda Azkara. El orden de juego fue establecido mediante el sorteo realizado antes del comienzo de la serie. Si la pareja argentina logra imponerse, el marcador quedará 3-0 y la Argentina asegurará su lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. De esa manera, la serie quedaría definida sin necesidad de disputar los encuentros individuales programados para después del dobles.

Qué puede ocurrir si Turquía descuenta

El desarrollo de la jornada dependerá del resultado del dobles. Si Turquía consigue quedarse con ese punto, la serie continuará con los partidos individuales previstos. El cuarto punto tiene programado inicialmente un enfrentamiento entre Francisco Cerúndolo y Mert Alkaya. En caso de que la eliminatoria llegue igualada 2-2 al último encuentro, Thiago Tirante se mediría con Yanki Erel.

Sin embargo, esas formaciones todavía no son definitivas. Los capitanes tienen la posibilidad de realizar modificaciones, por lo que el orden y los protagonistas de los partidos individuales podrían cambiar de acuerdo con el resultado del dobles y con las condiciones de los tenistas.

De esta manera, el primer encuentro del domingo concentra la atención porque puede resolver toda la serie, aunque el programa ya contempla una continuidad en caso de que Turquía logre descontar.

El objetivo de volver a los Qualifiers en 2027

La eliminatoria frente a Turquía tiene además una importancia vinculada con el futuro inmediato del seleccionado argentino. La Argentina llegó al Grupo Mundial I después de perder por 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers de este año. Una victoria frente al conjunto turco permitirá al equipo argentino regresar a los Qualifiers en 2027 y volver a competir por un lugar en la fase decisiva de la Copa Davis.

Por eso, el 2-0 obtenido durante el sábado no solamente dejó al equipo a un punto de ganar la serie, sino que también lo colocó ante la posibilidad de asegurar su continuidad en la instancia de clasificación de la próxima temporada.