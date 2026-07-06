Cristiano Ronaldo dejó una frase polémica tras la eliminación: "La Euro tiene la misma dimensión que un Mundial"

La derrota por 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, marcó un punto de inflexión para el fútbol portugués. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Cristiano Ronaldo confirmó que esa fue su última participación en una Copa del Mundo, poniendo fin a un recorrido que se extendió a lo largo de seis ediciones del torneo y que dejó cifras históricas con la camiseta de Portugal.

El anuncio que marca el final de una era

Luego de la eliminación, el capitán de Portugal confirmó que el Mundial 2026 fue el último de su carrera. Durante la conferencia de prensa, también se refirió a su futuro dentro de la selección y dejó en claro que todavía no tomó una decisión definitiva sobre su continuidad.

"Fue mi último mundial, pero lo demás tengo tiempo para pensarlo, estar con mi familia, no decidir las cosas con la cabeza caliente y seguir la vida", expresó Ronaldo, dejando abierta la posibilidad de analizar con calma los próximos pasos de su carrera internacional.

Sus palabras reflejaron un momento de fuerte carga emocional tras el cierre de una nueva participación mundialista, aunque también evidenciaron la intención de evitar decisiones inmediatas luego de una eliminación que significó el final del camino para Portugal en el torneo.

La tristeza por la eliminación y la tranquilidad por el esfuerzo realizado

El delantero portugués también compartió sus sensaciones luego de la derrota frente a España. Si bien reconoció el dolor por la despedida de la competencia, sostuvo que afronta este momento con la tranquilidad de haber entregado todo dentro del campo de juego.

"Triste por salir así del Mundial, pero he dado todo, tengo la conciencia tranquila; así es el fútbol y del futbolista, a veces se gana y otras se pierde", afirmó.

Con esas declaraciones, Ronaldo resumió el sentimiento que dejó la eliminación de Portugal y remarcó que el resultado forma parte de la naturaleza del deporte, donde el esfuerzo no siempre garantiza la clasificación.

Un balance de su legado con la selección portuguesa

Durante la conferencia, el capitán también realizó un repaso de los logros obtenidos con Portugal y destacó el crecimiento del seleccionado durante su ciclo.

"He ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano, no tenían", señaló al describir el palmarés de su país.

Asimismo, volvió a destacar cuál considera el logro más importante de su carrera con la selección nacional. Para Ronaldo, el mayor título obtenido fue la Eurocopa de 2016, competencia a la que volvió a otorgarle una dimensión equivalente a la Copa del Mundo.

"Tienen la misma dimensión", sostuvo, reabriendo una comparación que ya había generado debate.

Un partido definido en los instantes finales

Sobre el desarrollo del encuentro frente a España, Ronaldo consideró que el trámite fue parejo y entendió que el desenlace pudo haber favorecido a cualquiera de los dos equipos.

"Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera de los dos; ellos tuvieron esa cuota de suerte y marcaron sobre el final, pero así es el fútbol, fue un partido muy bien disputado", afirmó el ex del Real Madrid.

El encuentro terminó con triunfo español por 1-0, gracias al gol convertido por Mikel Merino a los 46 minutos del complemento, resultado que dejó eliminada a Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Los números de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Con el cierre de su participación en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo puso punto final a su historia en la máxima competencia de selecciones, acumulando seis participaciones consecutivas y una extensa trayectoria con la camiseta portuguesa.

Su balance mundialista quedó conformado por:

27 partidos disputados.

11 goles convertidos.

Seis Copas del Mundo jugadas.

Detalle de sus goles por edición:

2006: un gol.

un gol. 2010: un gol.

un gol. 2014: un gol.

un gol. 2018: cuatro goles.

cuatro goles. 2022: un gol.

un gol. 2026: tres goles.

Estas cifras representan el cierre de un recorrido que abarcó dos décadas de presencia mundialista y que concluyó con su despedida oficial del torneo más importante del fútbol de selecciones.

España avanza y espera rival

Con la victoria sobre Portugal, España aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora, el seleccionado español aguarda el resultado del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica para conocer quién será su próximo rival en la competencia.

Mientras tanto, para Portugal la eliminación significó el final de su participación en el certamen y también el cierre de una etapa histórica. La confirmación de Cristiano Ronaldo de que el Mundial 2026 fue el último de su carrera en la Copa del Mundo transforma este partido en un momento de especial relevancia, al marcar la despedida del capitán portugués del escenario más importante del fútbol de selecciones, después de seis ediciones disputadas, 27 partidos jugados y 11 goles convertidos.