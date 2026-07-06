Cristiano Ronaldo dijo adiós: España le ganó a Portugal agónicamente y va a cuartos

España consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final gracias a un gol convertido por Mikel Merino en el tramo final del encuentro.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente logró romper la igualdad cuando se disputaban los 90 minutos del partido, en un desenlace que modificó un encuentro que había permanecido sin goles durante gran parte de su desarrollo. Con este resultado, el seleccionado español avanzó de ronda en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que Portugal quedó eliminado de la competencia y Cristiano Ronaldo se despidió del certamen.

El encuentro se disputó en el estadio Dallas, ubicado en Arlington, donde Portugal actuó como local.

Un primer tiempo con oportunidades para ambos equipos

Durante la primera mitad, el marcador permaneció en 0-0, aunque ambos equipos generaron situaciones de peligro. La primera ocasión clara fue para España, luego de una gran triangulación ofensiva que terminó con un mano a mano para Mikel Oyarzabal, quien no logró concretar la oportunidad.

Minutos más tarde, Portugal respondió cuando Bruno Fernandes recuperó la pelota en la mitad de la cancha y habilitó a Cristiano Ronaldo, cuyo remate terminó en las manos del arquero Unai Simón. El desarrollo del partido continuó con nuevas intervenciones decisivas de los arqueros. A los 16 minutos del primer tiempo, Diogo Costa evitó el gol español al contener un remate muy exigente de Lamine Yamal y, segundos después, volvió a responder ante un disparo de Alex Baena tras el rebote.

El guardameta portugués volvió a destacarse al interceptar un centro de gran peligro y, en la continuidad de la jugada, Dani Olmo conectó un cabezazo que terminó afuera cuando tenía una clara posibilidad de abrir el marcador.

Sobre el cierre de la etapa inicial, Portugal estuvo cerca de ponerse en ventaja cuando Nuno Mendes remató desde el borde del área y la pelota impactó en el travesaño del arco defendido por Unai Simón a los 41 minutos.

Pese a las oportunidades generadas por ambos equipos, ninguno consiguió modificar el resultado antes del descanso.

España tuvo mayor posesión y generó más situaciones

Las estadísticas reflejaron un desarrollo equilibrado, aunque con una leve superioridad de España en distintos aspectos del juego. El conjunto español registró 54 % de posesión del balón, frente al 46 % de Portugal.

En cuanto a las llegadas al arco, España realizó 15 remates, mientras que Portugal acumuló 9 disparos. También se observó una diferencia en la circulación de la pelota. España completó 479 pases correctos, mientras que el seleccionado portugués alcanzó 361.

El encuentro transcurrió sin expulsiones, ya que no se registraron tarjetas rojas durante los noventa minutos.

El gol que definió la clasificación

Cuando el empate parecía conducir el encuentro hacia una definición diferente, España encontró el gol decisivo en los instantes finales. A los 90 minutos, Mikel Merino inició rápidamente un tiro libre y continuó la jugada buscando el área rival.

La acción continuó con una habilitación de Ferran Torres, quien filtró el pase para que el futbolista del Arsenal definiera y estableciera el 1-0 que significó la clasificación española. Ese tanto rompió una igualdad que se había mantenido durante todo el partido y terminó siendo suficiente para asegurar el pase a la siguiente ronda del Mundial.

Portugal tuvo la última oportunidad

Tras el gol de España, Portugal dispuso de una última ocasión para intentar igualar el marcador. En la jugada final del partido, Bernardo Silva conectó un cabezazo dentro del área y la pelota pasó a centímetros del arco defendido por Unai Simón.

La acción representó la última posibilidad del conjunto portugués antes del pitazo final, que confirmó la victoria española y la eliminación del equipo encabezado por Cristiano Ronaldo. Con el cierre del encuentro, España aseguró su presencia en los cuartos de final y puso fin al recorrido de Portugal en el Mundial 2026.

España ya espera a su próximo rival

Luego de obtener la clasificación, el equipo dirigido por Luis de la Fuente aguardará por el vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica, encuentro programado para las 21, del cual saldrá su rival en la próxima instancia de la Copa del Mundo.

De esta manera, el conjunto español continúa su camino en el torneo después de superar un exigente compromiso que solo pudo resolver en los últimos minutos gracias al tanto de Mikel Merino.