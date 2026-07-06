Bélgica goleó a la Estados Unidos de Pochettino y se metió en cuartos de final

Bélgica demostró superioridad y venció este lunes por 4-1 a Estados Unidos en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, llevado a cabo en el estadio Lumen Field de Seattle.

Los goles del combinado europeo los convirtieron Charles de Ketelaere, a los 9' y 33' del primer tiempo; Hans Vanaken, a los 12' del complemento; y Romelu Lukaku, a los 48' del mismo período, mientras que Malik Tillman había marcado el tanto del empate para los anfitriones, a los 31' de la primera etapa.

Con este resultado, los dirigidos por el francés Rudi García alcanzaron los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en EE. UU., Canadá y México, instancia en la que deberán medirse ante España el próximo viernes desde las 16:00 (hora argentina).

El seleccionado español viene de imponerse este lunes por 1-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien afirmó que disputó su último Mundial tras la eliminación, y se encuentra en un gran estado de forma, sin conceder goles ni perder en lo que va del evento deportivo.

Estados Unidos arrancó algo impreciso y desconcentrado el partido, mientras que el combinado europeo fue todo lo contrario: pases simples y ataques criteriosos derivaron en la temprana apertura del marcador por medio de Charles de Ketelaere. El delantero del Atalanta de Italia se anticipó a toda la defensa norteamericana y solo tuvo que empujar la pelota, sin oposición, al fondo de la red.

Aunque no estaban disputando un buen encuentro, los comandados por Mauricio Pochettino se encontraron con un gol de pelota parada, con un tiro libre de Malik Tillman, que terminó impactando en la cabeza de Hans Vanaken, engañó al guardameta Thibaut Courtois y estampó la igualdad.

Sin embargo, Bélgica respondió rápido y con un centro de Leandro Trossard, que tuvo destino en la cabeza de Charles de Ketelaere, anotó el 2-1.

En el arranque del complemento, los dirigidos por Rudi García cedieron el balón, pero se encontraron con un grave error del arquero estadounidense Matt Freese, quien le regaló la pelota a Hans Vanaken y este, desde fuera del área, remató a un arco vacío para ampliar la ventaja en el resultado.

Otro error sobre el final del encuentro culminó con el gol de Romelu Lukaku, el 4-1 final, y sentenció el pase de Bélgica a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde deberá superar a España para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Síntesis del partido:

Mundial 2026 - 8avos

EEUU 1 - 4 Bélgica

Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan)

EEUU: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Sergino Dest. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Maxim de Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Youri Tielemans, Dodi Lukébakio; Charles de Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

Goles en el primer tiempo: 09m. Charles de Ketelaere (B); 31m. Malik Tillman (E); 33m. Charles de Ketelaere (B).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Hans Vanaken (B); 48m. Romelu Lukaku (B).

Cambio en el primer tiempo: 21m. Hans Vanaken por Amadou Onana (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Giovanni Reyna por Sergino Dest (E); 14m. Sebastian Berhalter por Christian Pulisic (E); 22m. Romelu Lukaku por Charles de Ketelaere (B); 22m. Jeremy Doku por Dodi Lukébakio (B); 27m. Ricardo Pepi por Tyler Adams (E); 44m. Alexis Saelemaekers por Leandro Trossard (B); Axel Witsel por Nicolas Raskin (B); 45m. Haji Wright por Folarin Balogun (E); 45m. Max Arfsten por Antonee Robinson (E).