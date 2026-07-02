España goleó 3-0 a Austria, avanzó a octavos y ahora espera por Portugal o Croacia

España dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al vencer con claridad por 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Inglewood, California, resultado que le permitió clasificarse a los octavos de final del certamen.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró un amplio dominio durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, imponiendo condiciones desde el juego y reflejando esa superioridad en el marcador.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Mikel Oyarzabal, en dos oportunidades, y Pedro Porro, quienes encabezaron una actuación colectiva que permitió a España controlar el desarrollo del partido y sellar una clasificación sin sobresaltos.

Con esta victoria, el seleccionado español ahora deberá esperar al vencedor del enfrentamiento entre Portugal y Croacia, partido programado para disputarse más tarde durante la misma jornada del jueves.

El primer gol llegó tras una jugada colectiva

España encontró la apertura del marcador a los 36 minutos del primer tiempo, luego de una jugada elaborada que terminó con una precisa definición de Mikel Oyarzabal. La acción comenzó con un buen centro hacia atrás enviado por Alex Baena, que encontró al delantero español bien ubicado para definir y establecer el 1-0.

Antes de esa conquista, el equipo había conseguido convertir por intermedio de Marc Cucurella, quien marcó luego de un tiro de esquina. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR, que finalmente anuló el tanto.

Pese a esa decisión, España mantuvo el control del encuentro y logró irse al descanso con la ventaja conseguida gracias a la definición de Oyarzabal.

Dominio español y ampliación de la ventaja

En el complemento, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente sostuvo el protagonismo mostrado durante la primera mitad y continuó generando situaciones de peligro sobre el arco austríaco.

Poco antes de la pausa de hidratación del segundo tiempo llegó el segundo gol del encuentro. Pedro Porro ganó de cabeza dentro del área y convirtió el 2-0, ampliando la diferencia para el seleccionado español. Con la ventaja consolidada, España mantuvo el dominio del juego hasta el tramo final del compromiso, administrando la posesión del balón y limitando las posibilidades ofensivas de Austria.

Cuando el partido ingresaba en su etapa decisiva, Mikel Oyarzabal volvió a aparecer para marcar su segundo gol personal y sellar definitivamente el resultado. El delantero convirtió a los 43 minutos del segundo tiempo, estableciendo el 3-0 definitivo con el que España aseguró su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Una superioridad reflejada en las estadísticas

El desarrollo del encuentro mostró una clara superioridad del conjunto español tanto en el control del juego como en la generación de situaciones ofensivas. Las estadísticas finales reflejaron ese predominio:

Estos números acompañaron el rendimiento mostrado por España durante los noventa minutos y evidenciaron la diferencia entre ambos equipos en el desarrollo del partido.

Cambios durante el encuentro

En el transcurso del segundo tiempo ambos seleccionados realizaron modificaciones en sus formaciones. Por el lado de España ingresaron, entre otros futbolistas, Fabián Ruiz y Marc Pubill, en una serie de variantes implementadas por el entrenador Luis de la Fuente.

Austria también recurrió a cambios para intentar modificar el desarrollo del encuentro. Entre las sustituciones realizadas se destacó el ingreso de Alexander Prass en reemplazo de Stefan Posch. Las variantes no modificaron el desarrollo general del partido, que continuó bajo el control del conjunto español hasta el pitazo final.

España aguarda rival para los octavos de final

El encuentro se disputó en el estadio Los Ángeles de Inglewood, donde España actuó como local para este compromiso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con este triunfo, el seleccionado español mejoró su historial frente a Austria, que hasta este partido le había resultado desfavorable en enfrentamientos anteriores. Además, el resultado consolida el presente del equipo de Luis de la Fuente en el torneo, luego de las victorias obtenidas previamente frente a Uruguay y Arabia Saudita.

Ahora, España ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final y permanece a la espera de conocer a su próximo adversario, que surgirá del encuentro entre Portugal y Croacia, duelo que definirá al rival del conjunto español en la siguiente instancia del Mundial 2026.