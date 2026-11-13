Argentina y Uruguay protagonizan un nuevo Clásico en el inicio de la fecha FIFA

La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo desafío internacional cuando se mida con Uruguay, en una nueva edición del tradicional Clásico del Río de la Plata. El encuentro, correspondiente al inicio de la fecha FIFA, se disputará desde las 20 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

El partido representa una oportunidad para que el conjunto argentino se enfrente con un rival de mayor exigencia, en un compromiso que permitirá observar el rendimiento del equipo ante una selección sudamericana que también atraviesa un proceso de cambios.

La expectativa estará puesta en el desarrollo del encuentro y en la respuesta de los futbolistas argentinos frente a un adversario que buscará aprovechar esta presentación para continuar con su proceso de renovación. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, mientras que la transmisión televisiva podrá seguirse a través de TyC Sports y Telefe.

La programación del encuentro contempla los siguientes datos:

Partido: Argentina vs. Uruguay.

Competencia: Amistoso internacional.

Fecha: Este viernes.

Horario: 20.

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera.

Árbitro: A confirmar.

Transmisión: TyC Sports y Telefe.

Cobertura en vivo: Agencia Noticias Argentinas.

La continuidad de Scaloni

La Selección argentina llega a esta nueva fecha FIFA con una situación particular en su estructura deportiva. El equipo tiene todo listo para arreglar la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico, en un contexto marcado también por la emotiva despedida de Lionel Messi, quien se retiró después de 21 años de una carrera inigualable con la camiseta de la Albiceleste.

La salida del capitán representa el cierre de una etapa de enorme trascendencia para el seleccionado nacional. Su trayectoria de más de dos décadas con el equipo argentino quedó marcada por una extensa participación en la historia reciente de la Selección, y su despedida constituye uno de los acontecimientos que acompañan este nuevo período.

En ese escenario, el compromiso frente a Uruguay adquiere un interés especial, porque permitirá observar al conjunto argentino en una presentación internacional después de ese emotivo momento.

Los últimos resultados argentinos y el desafío de enfrentar a Uruguay

En sus presentaciones más recientes, Argentina consiguió resultados contundentes frente a sus rivales. El equipo se impuso por 4-0 ante Bolivia, logró una goleada de 7-0 frente a Burkina Faso y posteriormente derrotó 3-0 a Benín.

Estos resultados reflejaron una importante capacidad ofensiva y una diferencia considerable frente a los adversarios enfrentados. Sin embargo, el encuentro contra Uruguay aparece como una prueba de características diferentes.

La Celeste representa un desafío de mayor exigencia para los subcampeones del mundo, especialmente porque en los últimos años la Selección argentina solamente disputó amistosos frente a rivales de muy bajo nivel.

Por ese motivo, el clásico sudamericano permitirá poner realmente a prueba al equipo nacional ante un adversario que, más allá de su propio proceso de reconstrucción, cuenta con futbolistas de experiencia y jerarquía internacional.

La expectativa estará centrada en cómo responderá Argentina frente a esa exigencia y en el funcionamiento colectivo que pueda desarrollar durante los 90 minutos.

Uruguay atraviesa una renovación

Del otro lado estará Uruguay, que llega al compromiso en medio de un proceso de renovación luego de su fracaso en el Mundial 2026, certamen en el que quedó eliminado durante la fase de grupos.

La Celeste buscará continuar con una nueva etapa bajo la conducción técnica de Diego Forlán, quien asumió el desafío de encabezar este proceso de reorganización del seleccionado.

En sus últimas presentaciones internacionales, Uruguay tuvo resultados dispares. Primero cayó 3-1 frente a Japón, pero luego consiguió recuperarse con una goleada de 4-1 ante Corea del Sur y otra victoria contundente por 6-1 frente a India, en la última fecha FIFA.

Estos antecedentes muestran una selección que viene alternando resultados, pero que también consiguió importantes victorias en sus compromisos más recientes. El enfrentamiento con Argentina aparece, en ese sentido, como una nueva oportunidad para continuar evaluando el funcionamiento del equipo bajo la dirección de Forlán.

El clásico también permitirá medir el momento de ambos seleccionados en un contexto en el que Argentina busca sostener su rendimiento y Uruguay intenta consolidar su renovación futbolística.

Las posibles formaciones

De cara al encuentro de este viernes, ambos equipos tienen posibles alineaciones con algunas alternativas en determinados puestos. En el caso argentino, las dudas aparecen en el arco, en uno de los laterales y en algunas posiciones del mediocampo y del ataque.

La formación probable de la Selección argentina contempla a Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

Posible formación de Argentina:

Arquero: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

Mediocampistas: Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Delanteros: Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Por su parte, Uruguay tendría como posibles titulares a Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

Posible formación de Uruguay:

Arquero: Cristopher Fiermarín.

Defensores: Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez.

Mediocampistas: Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur.

Delanteros: Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

Director técnico: Diego Forlán.