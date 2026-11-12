Se confirmó la salida de una pieza clave del cuerpo técnico de la Selección

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves que Walter Samuel dejará de ser parte de su cuerpo técnico para comenzar su carrera como entrenador principal a partir de 2027.

Esta decisión, que ya era conocida en el ambiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue ratificada el mismo día en que se anunció la renovación de Scaloni al frente del combinado nacional hasta el Mundial de 2030.

"Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno a uno que es mi amigo, a quien le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico", fueron las palabras elegidas por el DT para anunciar la noticia en conferencia de prensa.

En cuanto a si planea incorporar otro hombre a su equipo (integrado también por Roberto Ayala y Pablo Aimar), el oriundo de Pujato fue tajante: "En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos".

Por otro lado, amplió: "En todo caso, tenemos gente en juveniles que nos podrían dar una mano. Eso sería a futuro, pero en principio nos quedamos así". De esta manera, dejó en claro que no tiene intenciones de modificar su grupo de trabajo para lo que viene.

En cuanto a los posibles nuevos integrantes en los que piensa Scaloni a futuro, se encuentran Diego Placente, DT de la Sub 17 y Sub 20; sus ayudantes Facundo Quiroga y Ariel Garcé; Claudio Cugnali, DT de la Sub 20 del ascenso; y Enrique Cesana, coordinador de las selecciones juveniles que asumió en lugar de Bernardo Romeo.