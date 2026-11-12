Estudiantes derrotó a Independiente Rivadavia en el alargue y ganó la Supercopa Argentina

Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en un partido en el que tuvo un buen primer tiempo, pudo convertir en el segundo y le tocó sufrir en los últimos minutos, para terminar definiendo la Supercopa Argentina por 3-2 en el alargue.

En un partido disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, propiedad de Belgrano, el "Pincha" ganaba con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba en contra, a los 9 y 22 minutos del segundo tiempo, mientras que los cabezazos de César Florentín y el propio Villalba, a los 43 y 49, marcaron el empate. Ya en el alargue llegó el gol decisivo, obra de Lucas Alario a los seis minutos.

El triunfo marca la primera copa del entrenador Alexander Medina desde su llegada al conjunto albirrojo, que también sumó su primera Supercopa Argentina y primer título en el año, con la conquista de la vigésima copa de su historia en Primera.

En el primer tiempo se vio una buena versión del conjunto platense, que supo pisar el área rival con pocos toques y asedió el área del arquero Emmanuel Gómez Riga, aunque le faltó precisión.

La primera llegada del partido fue del "Pincha", a los tres minutos, y surgió a partir de la inteligencia de Guido Carrillo: presión alta, amague y centro atrás para Fabricio Pérez, que entró al área libre de marca, pero su definición pegó en un defensor.

A los nueve minutos llegó el elenco mendocino, con una buena combinación por derecha en la que Matías Fernández filtró para dejar mano a mano a Luis Sequeira, que buscó el segundo palo con un tiro bajo pero no superó al arquero Fernando Muslera.

Diez minutos después, Baltasar Rodríguez amagó a meter un centro y jugó atrás para Marcos Rojo, que cruzó un zurdazo desde afuera del área y le erró al segundo palo por pocos centímetros.

Un nuevo remate de media distancia llegó a los 27 minutos, con un avance de derecha a izquierda del lateral Eric Meza, quien se animó a sacar un zurdazo, pero el mismo se fue alto y desviado.

A los 36 minutos, un pase en cortada excelente de Palacios le llegó a Fabricio Pérez, que definió de aire pero no pudo darle buena potencia a un tiro que salió bombeado y cercano al palo derecho de Emmanuel Gómez Riga.

La "Lepra" mendocina no tuvo más llegadas de riesgo hasta los 40 minutos, con una pelota larga que permitió el desmarque de Matías Fernández, cuyo zurdazo sobre el costado izquierdo del área grande no se cerró y se perdió por el segundo palo.

En el complemento, aunque hubo menos llegadas de riesgo, ambos equipos tuvieron la claridad necesaria para encontrar la red.

Estudiantes logró abrir el marcador a los nueve minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que Tobio Burgos metió un centro excelente, cargado de efecto y preciso para la llegada de Carrillo, cuyo frentazo entró por el rincón izquierdo del arquero rival.

El 2-0 llegó a los 22 minutos, tras un pase de taco excepcional de Alexis Castro para dejar mano a mano a Guido Carrillo, que le ganó la posición a Iván Villalba y fue favorecido por la suerte: el atacante intentó enganchar y el central se llevó la pelota por delante, hacia su propio arco.

La "Lepra" mendocina pudo descontar cuando iban 43 minutos, cuando Matías Fernández pudo eludir a su marcador con un buen autopase y cruzar un centro al punto del penal, donde encontró la cabeza goleadora de César Florentín.

En el cuarto minuto de descuento, una pelota larga por izquierda habilitó a Juan Manuel Elordi, que puso la pelota en el primer palo para el cabezazo del central Iván Villalba, autor del 2-2 agónico.

Apenas comenzado el alargue, a los 27 segundos, el extremo Edwuin Cetré recibió por izquierda y quiso sorprender con un derechazo bajo al primer palo, que Gómez Riga pudo contener.

En una noche en la que el juego aéreo no paró de demostrar su importancia en el fútbol, una nueva pelota alta atacó el área de Independiente Rivadavia a los cinco minutos y cayó al primer palo, por donde apareció Lucas Alario para, al igual que en el Trofeo de Campeones pasado, darle la copa al "Pincha".

A los 13 minutos, y tras una serie de rebotes, una pelota suelta quedó para el disparo rápido de Sartori, que Muslera pudo desviar mientras salía a achicar, con un recurso impresionante para poner el pie por detrás del resto del cuerpo.