Argentina va por el tricampeonato del Pádel 2026: arranque ganador y el debut de "Pollito" Tapia

El Mundial de Pádel 2026 comenzó este lunes en Doha, Qatar, con la participación de 32 selecciones nacionales que competirán por los títulos masculino y femenino. El certamen, que tendrá una duración de seis días, se desarrollará hasta el sábado 7 de noviembre, jornada en la que está prevista la gran definición.

La competencia es organizada por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y reúne a algunos de los mejores jugadores del planeta. Entre las principales protagonistas aparecen Argentina y España, dos selecciones que concentran la atención en la lucha por los títulos mundiales.

El seleccionado argentino afronta esta edición con el objetivo de alcanzar el tricampeonato, en una competencia que reúne a los mejores representantes de cada país y que presenta un formato diferente al habitual del circuito profesional.

A diferencia de los torneos tradicionales, donde los jugadores compiten en parejas durante las distintas instancias, el Mundial enfrenta a selecciones nacionales. Cada país debe disputar una serie de partidos para determinar qué equipo avanza a la siguiente etapa.

La edición de 2026 se desarrolla en el Khalifa International Tennis and Squash Complex, uno de los principales escenarios deportivos de Doha. Además, el campeonato repartirá un total de 1,2 millones de euros en premios, distribuidos en partes iguales entre las competencias masculina y femenina.

Cómo funciona el sistema de competencia

El Mundial de Pádel es el campeonato internacional de selecciones organizado por la FIP, en el que los países compiten para convertirse en campeones del mundo. En esta edición participan 16 selecciones masculinas y 16 femeninas. Cada categoría está dividida en cuatro grupos de cuatro equipos, que deberán enfrentarse durante la primera fase para definir cuáles avanzan a las instancias decisivas.

El sistema de competencia establece que cada selección juegue contra los otros tres países de su zona. Los enfrentamientos entre dos equipos nacionales se resuelven mediante una serie al mejor de tres partidos de parejas.

Esto significa que el país que gana dos de los tres partidos se queda con la serie, independientemente de lo que ocurra en el encuentro restante. Una vez finalizada la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a los cuartos de final. Desde esa instancia comenzará la eliminación directa, en la que cada enfrentamiento determinará la continuidad o eliminación de las selecciones.

Los ganadores seguirán en carrera por el título mundial, mientras que los perdedores quedarán fuera de la lucha por el campeonato. Por su parte, los equipos que no logren clasificarse a los cuartos de final continuarán participando en el torneo para definir las posiciones comprendidas entre el noveno y el decimosexto puesto.

El formato convierte cada serie en un desafío colectivo, donde la suma de los resultados de las distintas parejas determina el destino de una selección.

Argentina comenzó con una victoria categórica ante Australia

La selección argentina masculina tuvo un debut contundente frente a Australia y consiguió cerrar la serie por 3-0, gracias a tres triunfos que reflejaron la superioridad del equipo nacional en cada uno de los encuentros.

Las parejas argentinas se impusieron con resultados amplios, sin ceder sets y con una diferencia marcada en los parciales. Los resultados de la primera presentación fueron los siguientes:

Franco Stupaczuk y Federico Chingotto vencieron a Daniel Bechard y Alex Melisi por 6-1 y 6-1.

Leandro Augsburger y Martín Di Nenno derrotaron a Matthew Zelba y Ethan Navarro por 6-0 y 6-0.

Gonzalo Alfonso y Martín Arce superaron a Thomas Brown y V. Velickovic por 6-1 y 6-0.

Los tres partidos finalizaron en dos sets y permitieron que Argentina comenzara su participación con una victoria sin sobresaltos.

Una de las particularidades del debut estuvo relacionada con la presencia del catamarqueño Agustín Tapia, una de las principales figuras del seleccionado argentino. El jugador no necesitó salir a la cancha en esta primera presentación, debido a que las tres parejas designadas consiguieron resolver sus respectivos encuentros y sellar la victoria ante Australia.

El resultado representó un inicio favorable para el conjunto masculino, que ahora deberá afrontar la segunda fecha de la fase de grupos.

Las chicas también comenzaron con una victoria por 3-0

El seleccionado femenino argentino tuvo una presentación igualmente contundente frente a Chile y cerró la serie con un resultado de 3-0. Las representantes nacionales consiguieron imponerse en los tres partidos de parejas, con marcadores que evidenciaron un dominio sostenido durante el enfrentamiento.

Los resultados de la serie fueron:

Virginia Riera y Julieta Bidahorria derrotaron a Trinidad Del Real Bobadilla y Aurora Candia González por 6-0 y 6-1.

Martina Fassio y Claudia Jensen vencieron a Macarena Lobo Ramírez y Amalia Bentjerodt Burgos por 6-2 y 6-0.

Victoria Vílchez y Aranzazu Osoro superaron a Cata Arancibia y Kim Ahumada Carrasco por 6-2 y 6-3.

La victoria permitió que el conjunto femenino también comenzara el campeonato con una serie ganada, en un debut en el que Argentina consiguió imponerse en todos los encuentros disputados.

De esta manera, las dos selecciones nacionales iniciaron su camino mundialista con resultados favorables, una circunstancia que marca el comienzo de la competencia para los equipos argentinos en Doha.

Argentina enfrentará a Países Bajos: cuándo juega Agustín Tapia

La competencia continuará este martes 3 de noviembre con la segunda fecha de la fase de grupos. En la rama masculina, Argentina enfrentará a Países Bajos desde las 12 horas de nuestro país, las 16 horas de Doha.

El encuentro será el próximo compromiso del seleccionado argentino masculino en el torneo, luego de la victoria categórica conseguida ante Australia.

La expectativa también estará puesta en Agustín Tapia, una de las principales figuras del equipo nacional y representante de Catamarca, quien no necesitó disputar partidos durante la primera presentación. La continuidad del Mundial permitirá observar cómo se desarrolla la participación argentina en la fase de grupos, antes del inicio de los cuartos de final y de las instancias de eliminación directa.

La gran final será el sábado 7 de noviembre

El Mundial de Pádel 2026 tendrá su definición el sábado 7 de noviembre, luego de seis días de competencia en Doha.

Argentina comenzó con triunfos contundentes en las dos ramas y buscará sostener su protagonismo en un certamen que reúne a 32 selecciones nacionales, con España como otra de las grandes potencias.

El formato de series al mejor de tres partidos de parejas exige que cada equipo mantenga un rendimiento colectivo, ya que dos victorias son suficientes para asegurar el enfrentamiento y avanzar a la siguiente instancia.

Con los triunfos ante Australia y Chile, los seleccionados argentinos dieron sus primeros pasos en el campeonato. La próxima fecha, prevista para este martes, marcará una nueva instancia en el camino hacia los cuartos de final.

El objetivo argentino es alcanzar el tricampeonato, en una competencia que tendrá su jornada decisiva el sábado 7 de noviembre y que ya comenzó con resultados favorables para los equipos nacionales.