Topísimo: Agustín Tapia en la portada de la prestigiosa Esquire de Medio Oriente

Agustín Tapia continúa ampliando su presencia en el escenario internacional. El catamarqueño, es el número uno del pádel mundial, y no deja de sumar logros y, luego de conquistar su quinto título consecutivo en el Kuwait Major, vuelve a ocupar un lugar destacado fuera de las canchas: será la figura central de la portada de noviembre de la prestigiosa revista Esquire, en su edición de Medio Oriente.

La presencia del deportista argentino en la publicación representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y a la dimensión que alcanzó dentro de este deporte. Tapia, conocido popularmente como el "Pollito" y también como "El Mozart" del pádel, se convirtió en el protagonista de una edición que pone el foco en su recorrido desde Catamarca hasta la cima de la disciplina.

La revista Esquire, en su versión regional, es la edición de Medio Oriente de la prestigiosa publicación masculina estadounidense. Lanzada originalmente en noviembre de 2009, se consolidó como una plataforma y revista de estilo de vida para hombres líder en la región del Golfo y el mundo árabe.

En ese marco, la elección de Tapia como figura principal de la edición de noviembre lo ubica en un espacio de difusión internacional que trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Su historia, su rendimiento y las características de su juego forman parte del contenido que la publicación anticipó a través de sus redes sociales.

La elección del chacarero no es casual si se tiene en cuenta que está en marcha el Mundial de Pádel 2026 (FIP World Cup) y que este evento se disputa del 2 al 7 de noviembre de 2026 en el Complejo Internacional de Tenis y Squash Khalifa de Doha, Catar.

La presentación de Esquire: el número uno del mundo

En la presentación de la portada, la revista destacó al jugador catamarqueño con una frase que resume su actualidad: "Estrella de portada de noviembre. Es el número 1 del mundo en pádel, Agustín Tapia".

El mensaje también puso el acento en los elementos que, según la publicación, explican el camino del deportista hasta la cima. "La trayectoria de Tapia hacia la cima se ha forjado a base de disciplina, precisión calculada y saber exactamente qué hacer en el segundo más importante de un partido", señalaron desde Esquire.

La descripción vincula el talento del jugador con una preparación sostenida y con la capacidad de tomar decisiones en momentos determinantes. De ese modo, la revista no solo presenta a Tapia por sus resultados recientes, sino que también destaca las condiciones que acompañaron su consolidación como referente mundial.

El reconocimiento llega luego de una racha de títulos que reafirma su protagonismo en el circuito. El quinto campeonato consecutivo conseguido en el Kuwait Major aparece como parte de una actualidad deportiva marcada por la continuidad de los triunfos y por una presencia cada vez más destacada en publicaciones internacionales.

"Incontables horas de entrenamiento"

Esquire también adelantó parte de la entrevista realizada al jugador, en la que Tapia se refirió al trabajo que existe detrás de las acciones que el público suele interpretar como improvisación.

"Lo que la gente ve como improvisación es el resultado de incontables horas de entrenamiento, repitiendo las mismas cosas una y otra vez", confesó el deportista.

La frase ofrece una mirada sobre el proceso que sostiene su estilo de juego. La creatividad que caracteriza al catamarqueño, y que contribuyó a que se lo conozca como "El Mozart" del pádel, aparece ligada a una práctica constante y a la repetición de movimientos y situaciones de juego.

En el adelanto difundido por la revista, esa relación entre creatividad y disciplina ocupa un lugar central. La publicación propone conocer no solo las acciones que distinguen a Tapia dentro de la cancha, sino también el trabajo que permanece detrás de cada definición, cada recurso técnico y cada decisión tomada durante un partido.

La precisión calculada y la capacidad de actuar en los momentos más importantes, mencionadas por Esquire en su presentación, se conectan así con las propias palabras del jugador. Para Tapia, aquello que parece espontáneo ante los ojos del público es el resultado de horas dedicadas al entrenamiento.

El recorrido del "Pollito" hasta la cima del pádel

En el adelanto de sus contenidos, Esquire recordó que Tapia es conocido como "El Mozart" del pádel y anunció que la estrella argentina contó detalles de su trayectoria desde Catamarca hasta la cima de este deporte.

La entrevista también aborda la disciplina que hay detrás de su creativo estilo de juego, uno de los rasgos que la publicación eligió destacar en su presentación. El recorrido del jugador catamarqueño y su consolidación como número uno mundial constituyen el eje de la nota.

La portada de noviembre, por lo tanto, reúne distintos aspectos de la actualidad de Tapia: sus recientes resultados deportivos, su historia personal y el método de entrenamiento que sostiene su desempeño. La revista lo presenta como una figura que alcanzó la cima del pádel a partir de una combinación de disciplina, precisión y capacidad para resolver situaciones decisivas.