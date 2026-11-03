Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen el Campeón de Liga: qué necesita cada equipo

El título de Campeón de Liga, que distingue al equipo que termina en el primer puesto de la tabla anual, tendrá su definición este fin de semana. Con la disputa de la última fecha, solamente tres clubes mantienen posibilidades de quedarse con la consagración: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

La pelea por el primer lugar presenta una situación particular. Boca y Argentinos Juniors llegan igualados en la cima, con 60 puntos cada uno, aunque el conjunto de la Ribera cuenta con una ventaja importante: su mejor diferencia de gol. Ese factor puede resultar determinante en una definición que contempla distintas combinaciones de resultados.

Rosario Central, por su parte, se ubica en la tercera posición y depende de lo que suceda en los encuentros de sus dos rivales directos. El equipo rosarino necesita ganar su partido y, además, que ni Boca ni Argentinos Juniors consigan sumar de a tres, aunque también cuenta con una alternativa si empata y se producen determinadas derrotas.

La última jornada, correspondiente a la decimosexta fecha, concentrará así la atención de los tres aspirantes, que afrontarán sus compromisos con la posibilidad de definir el campeonato en simultáneo.

Los partidos que pueden definir la consagración

Los tres candidatos jugarán en sus respectivos estadios. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors será local frente a Huracán y Rosario Central se medirá con Estudiantes de Río Cuarto, equipo que ya se encuentra descendido.

Los encuentros tendrán una incidencia directa sobre la definición del título, debido a que los resultados de cada uno de los aspirantes pueden modificar el desenlace de la tabla anual.

Boca y Argentinos Juniors llegan con la misma cantidad de puntos, pero el Xeneize cuenta con una diferencia de gol que le permite afrontar la jornada con una ventaja considerable. Por eso, además de la necesidad de conseguir un resultado favorable, los escenarios de ambos equipos contemplan la cantidad de goles que puedan marcar o recibir.

Rosario Central, en tanto, deberá estar atento a lo que ocurra en los otros dos partidos. Su posibilidad de alcanzar el primer puesto está condicionada a que los líderes no consigan victorias, aunque una combinación de derrotas también puede abrirle una oportunidad en caso de empate.

Qué necesita Boca para ser Campeón de Liga

El conjunto de la Ribera es uno de los principales candidatos a quedarse con el título. Con 60 puntos y una mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors, Boca cuenta con diferentes alternativas para consagrarse.

El equipo dirigido por el Xeneize deberá enfrentar a Defensa y Justicia en La Bombonera y puede alcanzar el primer puesto mediante las siguientes combinaciones:

Si le gana a Defensa y Justicia: será campeón siempre que Argentinos Juniors no le gane a Huracán por una diferencia de más de 10 goles superior a la obtenida por Boca frente al conjunto de Florencio Varela.

Si gana y sus rivales no consiguen victorias: Boca se consagrará si Argentinos Juniors y Rosario Central no suman de a tres.

Si empata con Defensa y Justicia: podrá quedarse con el título si Argentinos Juniors y Rosario Central no ganan sus respectivos encuentros.

Si pierde ante Defensa y Justicia: todavía tendrá posibilidades si Argentinos Juniors también pierde y Rosario Central no consigue una victoria.

La diferencia de gol constituye uno de los elementos centrales para el Xeneize, especialmente ante la posibilidad de que Argentinos Juniors logre una victoria amplia en su partido frente a Huracán.

Los escenarios que necesita Argentinos Juniors

Argentinos Juniors también llega a la última fecha con 60 puntos y la posibilidad de quedarse con el campeonato. Sin embargo, la diferencia de gol favorable a Boca condiciona algunas de sus alternativas.

El equipo jugará en su estadio frente a Huracán y necesita conseguir un resultado que le permita superar al conjunto de la Ribera en la tabla anual. Las posibilidades de consagración para Argentinos Juniors son las siguientes:

Si le gana a Huracán: será campeón si Boca no derrota a Defensa y Justicia.

Si obtiene una victoria por 11 goles: podrá consagrarse si Boca le gana por solamente un gol a Defensa y Justicia.

Si empata con Huracán: será campeón si Boca pierde ante Defensa y Justicia y Rosario Central también cae frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Si pierde por un gol ante Huracán: todavía tendrá posibilidades si Rosario Central pierde y Boca cae por más de 10 goles frente a Defensa y Justicia.

La combinación de resultados y las diferencias de gol serán determinantes para el conjunto de La Paternal. La igualdad de puntos con Boca obliga a Argentinos Juniors a contemplar no solamente el resultado de su propio encuentro, sino también la magnitud de la victoria o derrota que pueda registrar su rival directo.

Rosario Central y la posibilidad de una consagración

Rosario Central ocupa la tercera posición y es el único de los tres aspirantes que no llega a la última jornada igualado en puntos con los líderes. Su situación es más compleja, debido a que necesita que Boca y Argentinos Juniors no consigan victorias.

El conjunto rosarino jugará frente a Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió, y tendrá dos escenarios posibles para alcanzar el título:

Si le gana a Estudiantes de Río Cuarto: será campeón si ni Boca ni Argentinos Juniors suman de a tres.

Si empata con Estudiantes de Río Cuarto: podrá consagrarse si Argentinos Juniors pierde y Boca cae por más de siete goles ante Defensa y Justicia.

La primera alternativa requiere una victoria propia y que los dos equipos que comparten la cima no ganen. La segunda, en cambio, contempla una combinación más exigente, con una derrota de Argentinos Juniors y una caída de Boca por una diferencia superior a siete goles.