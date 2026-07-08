Argentina volvió a Kansas City tras la épica clasificación y ya piensa en Suiza

La Selección argentina ya dejó atrás la emoción de la victoria conseguida frente a Egipto y comenzó a enfocarse en el próximo desafío del Mundial 2026. Después del triunfo por 3 a 2 logrado en Atlanta, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen, el plantel conducido por Lionel Scaloni regresó a Kansas City, ciudad que volverá a convertirse en su base de operaciones para preparar el compromiso frente a Suiza.

El retorno a Kansas City marca el inicio de una nueva etapa para la delegación argentina dentro del torneo. Allí, el seleccionado concentró durante la fase de grupos y ahora repetirá la planificación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al encuentro que definirá el acceso a las semifinales.

Tras una clasificación obtenida luego de un partido cargado de dramatismo, el cuerpo técnico dispuso el regreso a la ciudad donde el equipo ya conoce las instalaciones y el entorno de trabajo. Desde allí comenzará la preparación específica para afrontar uno de los compromisos más importantes del campeonato.

Tres entrenamientos para preparar el duelo con Suiza

El cronograma previsto para la Selección contempla tres entrenamientos antes del partido correspondiente a los cuartos de final. El compromiso frente al seleccionado suizo se disputará el próximo sábado a las 22 en el Kansas City Stadium, escenario que ya trae buenos recuerdos para el conjunto albiceleste.

Fue precisamente en ese estadio donde Argentina inició su participación en el Mundial 2026 con una goleada frente a Argelia, resultado que marcó el comienzo del recorrido del equipo en la competencia.

Ahora, el mismo escenario volverá a recibir al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en un encuentro que tendrá un valor decisivo, ya que el vencedor obtendrá el pasaje entre los cuatro mejores seleccionados del torneo.

La planificación de la delegación argentina

Además de la preparación deportiva, la delegación ya tiene definida la logística para los próximos días. La intención es permanecer en Kansas City hasta la jornada previa al encuentro frente a Suiza o, como máximo, viajar dos días antes en caso de que la planificación así lo requiera.

De esta manera, el seleccionado buscará mantener la misma organización que utilizó durante la primera parte del Mundial, aprovechando la infraestructura de la ciudad en la que ya estuvo instalado durante la fase de grupos.

El regreso a Kansas City también permite al plantel recuperar la rutina de trabajo antes de afrontar un nuevo compromiso de eliminación directa.

El objetivo inmediato

El partido frente a Suiza representa un nuevo examen para el equipo argentino, que viene de superar un exigente compromiso frente a Egipto para asegurar su continuidad en la Copa del Mundo.

Para avanzar a las semifinales, el conjunto de Lionel Scaloni deberá volver a imponerse a un rival que el propio recorrido histórico del seleccionado argentino identifica como un adversario incómodo.

La clasificación exigirá repetir una actuación que permita superar nuevamente a Suiza y mantener vivo el sueño mundialista.

El antecedente de Brasil 2014

El próximo cruce también remite a un antecedente señalado en la preparación argentina. Para alcanzar las semifinales, la Selección deberá repetir lo realizado durante el Mundial de Brasil 2014, cuando consiguió eliminar a Suiza en los octavos de final.

Ese antecedente aparece como la referencia más cercana en enfrentamientos mundialistas entre ambos seleccionados y constituye un punto de comparación para el desafío que afrontará el equipo en esta nueva edición del torneo.

La posibilidad de volver a superar al conjunto suizo permitiría a Argentina instalarse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

El camino hacia una posible semifinal

La planificación del seleccionado argentino también contempla el escenario de una eventual clasificación. En caso de superar a Suiza, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar el miércoles 15 de julio en Atlanta, ciudad en la que viene de obtener la victoria frente a Egipto.

En esa instancia se enfrentaría con el ganador de la llave que protagonizan Noruega e Inglaterra, dos selecciones que definirán al próximo rival argentino si la Albiceleste consigue avanzar.

Mientras tanto, toda la atención del cuerpo técnico y del plantel permanece centrada en el compromiso de cuartos de final. Con tres sesiones de entrenamiento por delante, el regreso a Kansas City representa el comienzo de una nueva preparación para un encuentro que puede marcar el acceso a las semifinales del Mundial 2026. El mismo estadio donde Argentina inició su camino con una goleada frente a Argelia volverá a ser escenario de un partido decisivo, en el que el conjunto albiceleste buscará repetir el antecedente de Brasil 2014 frente a Suiza y continuar su recorrido en la máxima competencia del fútbol mundial.