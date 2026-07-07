Scaloni se quebró tras la clasificación: "No puedo hablar de la emoción"

La heroica remontada de la Selección argentina frente a Egipto, que terminó con un triunfo por 3-2 y la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada. El entrenador Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas cuando fue abordado por la prensa inmediatamente después del encuentro y se quebró al intentar describir lo que acababa de vivir junto a su plantel.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, el director técnico expresó el impacto que le produjo la reacción de sus futbolistas en un partido que parecía perdido y que terminó transformándose en una remontada histórica.

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las primeras palabras de Scaloni, mientras intentaba contener el llanto.

La emoción terminó imponiéndose y el entrenador apenas pudo completar otra frase antes de volver a quebrarse. "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano", dijo con lágrimas en los ojos, reflejando el enorme esfuerzo realizado por el plantel para revertir un resultado adverso.

Una remontada que comparó con los grandes momentos del ciclo

Ya más sereno, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Scaloni volvió a referirse a la magnitud de la victoria conseguida frente al conjunto africano.

El entrenador consideró que lo ocurrido forma parte de los grandes momentos que ha vivido al frente de la Selección argentina y destacó especialmente la actitud de sus dirigidos. "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido con este equipo. El equipo nunca deja de ir para adelante", afirmó.

El técnico volvió a remarcar el compromiso permanente que observa en sus futbolistas y aseguró que esa entrega representa una característica inalterable del grupo.

"Muy emocionado. La frase que dice que nunca este equipo va a dejar tirada a su gente, es literal", sostuvo.

El análisis del partido ante Egipto

Más allá del sufrimiento que reflejó el marcador durante buena parte del encuentro, Scaloni consideró que el desarrollo del juego siempre favoreció a Argentina. Según explicó, el equipo generó numerosas oportunidades y nunca dejó de buscar el resultado, aun cuando Egipto logró sacar una diferencia importante.

"Creo que siempre el partido estuvo de nuestro lado, tuvimos muchísimas situaciones. Yo sufro igual que todos ustedes en el banco", manifestó.

También dedicó palabras de reconocimiento al rival, aunque insistió en que el dominio general del encuentro correspondió a la Albiceleste. "Egipto es un muy buen equipo, pero siento que siempre el partido fue nuestro. Ellos tuvieron dos o tres ráfagas", expresó.

El valor de volver a vivir estas emociones

Scaloni también explicó que encuentros como el disputado frente a Egipto representan una de las razones por las que disfruta de su función como entrenador.

El director técnico señaló que la intensidad emocional que se vive desde el banco de suplentes constituye una experiencia muy especial para quienes estuvieron vinculados al fútbol como jugadores. "Soy entrenador por esto, por las cosas que me toca revivir en el banco", afirmó.

Luego amplió esa reflexión haciendo referencia a las conversaciones que mantiene con su cuerpo técnico.

"Lo hablo con mi cuerpo técnico, para todos los que hemos jugado al fútbol, volver a vivir estas emociones es increíble", agregó.

La fortaleza del equipo en los momentos más difíciles

Uno de los conceptos que más repitió el entrenador durante la conferencia fue la capacidad del grupo para responder cuando el contexto resulta desfavorable.

Scaloni definió el partido frente a Egipto como una prueba determinante para el plantel y aseguró que esa reacción refleja la identidad del equipo. "Hoy fue una prueba de esas que te marcan. Somos esto. Cuando la cosa empeora, damos todo. La sensación era que en algún momento íbamos a tener una y lo podíamos dar vuelta", señaló.

El entrenador también reveló que, incluso después del empate, mantenía la convicción de que la victoria era posible.

"Me dio la sensación de un equipo que pocas veces he visto, que no baje los brazos así, con todo en contra. No queríamos que terminara, cuando se empató teníamos la sensación de que se podía ganar. Vos mirabas la cancha, el posicionamiento de los dos equipos, y eso se percibía", explicó.

El mensaje para Messi tras el penal fallado

Durante la conferencia también hubo espacio para referirse a la actuación de Lionel Messi, quien falló un penal durante el partido pero luego resultó determinante en la remontada.

Scaloni valoró especialmente la personalidad del capitán para superar ese momento adverso y seguir asumiendo responsabilidades dentro del encuentro. "Leo podría haber errado el penal y quedarse con eso. Pero siempre la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Me pone la piel de gallina", afirmó.

Las palabras del entrenador reflejaron el reconocimiento hacia la actitud del capitán, quien continuó participando activamente del juego hasta convertirse nuevamente en una de las figuras del partido.

Una filosofía basada en la convicción y el corazón

En el tramo final de su conferencia, Scaloni dejó una reflexión sobre la mentalidad que caracteriza al grupo de jugadores. El entrenador sostuvo que la confianza del plantel resulta determinante para afrontar los momentos de máxima presión y destacó la importancia del aspecto emocional dentro del juego.

"Si hay que perder, prefiero perder así. Hay maneras y maneras, pero este equipo siempre da la cara", aseguró.

También reconoció que las emociones forman parte de su manera de vivir cada partido. "Siempre me emociono. Vivir esta emoción es algo increíble", expresó.

Finalmente, resumió la esencia de la Selección argentina con una frase que sintetizó el espíritu mostrado durante la remontada frente a Egipto. "Hasta que el árbitro no pite, no se termina. Tenemos jugadores que creen que se puede dar, y que entienden que también se puede perder. Eso hace que el jugador esté más tranquilo. Los jugadores creen en ellos. El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón", concluyó.