Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de cuartos de final

La Copa del Mundo 2026 dio un nuevo paso hacia la definición del título con la finalización de los octavos de final, una instancia que dejó partidos de alta intensidad, resultados ajustados y definiciones que mantuvieron la expectativa hasta el último momento.

Con el cierre de esta fase, las selecciones que lograron avanzar ya conocen a sus respectivos rivales, además del día, el horario y el estadio en el que disputarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final, una etapa que comenzará el próximo jueves y reunirá a los ocho equipos que continúan en carrera por el campeonato.

La jornada de este martes marcó el final de los octavos de final con dos compromisos que terminaron de completar el cuadro de la siguiente ronda. Ambos encuentros ofrecieron definiciones cargadas de tensión y terminaron de confirmar el listado definitivo de clasificados.

Argentina logró una remontada histórica para avanzar

Uno de los encuentros más destacados de la jornada tuvo como protagonista a la Selección Argentina, que consiguió una victoria por 3-2 frente a Egipto en un partido que quedará marcado por una remontada histórica.

El triunfo permitió al conjunto argentino asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del certamen y mantenerse en competencia dentro del Mundial 2026, luego de superar un compromiso que exigió una reacción para revertir el resultado y alcanzar la clasificación.

Con este resultado, Argentina selló su pasaje a los cuartos de final y ahora ya conoce el próximo desafío que afrontará en la búsqueda de seguir avanzando en la competencia.

Suiza avanzó por penales tras una definición cerrada

El otro partido que completó la programación de los octavos enfrentó a Suiza y Colombia, en un duelo extremadamente parejo que concluyó 0-0 durante el tiempo regular.

La igualdad obligó a definir la clasificación mediante la serie de penales, donde el conjunto suizo se impuso 4-3, asegurando así el último boleto disponible para los cuartos de final.

Con esta victoria desde los doce pasos, Suiza se convirtió en el octavo equipo clasificado y terminó de conformar el cuadro definitivo de la siguiente instancia.

Las ocho selecciones clasificadas

Tras completarse todos los partidos de octavos de final, las selecciones que continúan en competencia en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, son:

Argentina

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Suiza

Cada una de estas selecciones logró superar una exigente instancia eliminatoria y ahora afrontará una nueva ronda en la que cualquier resultado definirá el camino hacia las semifinales.

Todos los resultados de los octavos de final

La instancia dejó los siguientes marcadores:

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

Portugal 0-1 España

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Argentina 3-2 Egipto

Suiza (4) 0-0 (3) Colombia, con triunfo suizo en la definición por penales.

Estos resultados configuraron un cuadro de cuartos de final con selecciones provenientes de diferentes caminos, luego de superar enfrentamientos de eliminación directa que no ofrecieron margen de error.

Así quedaron los cruces de cuartos de final

Con la etapa de octavos completamente resuelta, la organización del torneo confirmó el calendario de los próximos encuentros, que se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera:

Francia vs. Marruecos Fecha: Jueves 9 de julio Horario: 17:00 Estadio: Gillette Stadium

España vs. Bélgica Fecha: Viernes 10 de julio Horario: 16:00 Estadio: SoFi Stadium

Noruega vs. Inglaterra Fecha: Sábado 11 de julio Horario: 18:00 Estadio: Hard Rock Stadium

Argentina vs. Suiza Fecha: Sábado 11 de julio Horario: 22:00



Comienza la carrera por las semifinales

Con los ocho clasificados ya definidos, el Mundial 2026 ingresa en una etapa decisiva en la que cada partido tendrá carácter eliminatorio y determinará qué selecciones accederán a las semifinales.

Argentina, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza llegan a esta instancia luego de superar con éxito los octavos de final, en una ronda que dejó victorias ajustadas, remontadas, definiciones por penales y resultados que terminaron de delinear el cuadro final de la competencia.

Ahora, con los cruces oficialmente establecidos y el calendario confirmado, las selecciones ya conocen el camino que deberán recorrer para mantenerse en la lucha por el título del Mundial 2026, cuya disputa continúa en Estados Unidos, Canadá y México con la expectativa puesta en una nueva serie de enfrentamientos que definirán a los cuatro semifinalistas del certamen.